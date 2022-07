Visite chez Audi à Neckarsulm du ministre-président Winfried Kretschmann

Winfried Kretschmann, ministre-président du Land allemand de Bade-Wurtemberg, a visité le site d’Audi à Neckarsulm et a échangé personnellement des idées sur la transformation de l’industrie automobile et du site de Neckarsulm avec le PDG d’Audi, Markus Duesmann, pour la première fois. Lors d’une visite de l’usine, Kretschmann a pu découvrir la production de l’Audi e-tron GT quattro entièrement électrique sur le site de Böllinger Höfe. Ensuite, le ministre-président s’est entretenu avec le directeur général d’Audi sur la stratégie de l’entreprise et des conditions générales à mettre en place pour concevoir la mobilité du futur.

Lors d’une visite de la production de voitures de sport à Böllinger Höfe, Winfried Kretschmann a eu une idée de la façon dont un véhicule haut de gamme entièrement électrique est créé avec l’Audi e-tron GT quattro sur le site dans le Bade-Wurtemberg.

L’e-tron GT quattro n’est qu’un exemple de la transformation du site de Neckarsulm dans le cadre de la stratégie d’électrification d’Audi. Avec les hybrides rechargeables et les modèles hybrides légers A6, A7 et A8, les séries de base du site Audi sont déjà électrifiées aujourd’hui. De plus, Audi met actuellement en place le développement de batteries haute tension à Neckarsulm. À partir du milieu de la décennie, les modèles entièrement électriques arriveront les uns après les autres à l’usine. Cela inclura la deuxième génération de l’Audi A6 e-tron.

« Le cœur de notre transformation, ce sont nos collaborateurs »

« Nous investissons massivement dans l’avenir électrique du site de Neckarsulm et emmenons nos employés dans cette voie. », a déclaré Markus Duesmann. Par exemple, Audi a décidé que Neckarsulm deviendrait un centre de compétence pour une technologie clé de la mobilité électrique : une fois que les batteries haute tension pour les hybrides rechargeables (PHEV) auront été développées à Neckarsulm, le développement d’un portefeuille complet de batteries haute tension pour les véhicules entièrement électriques seront principalement situés à cet endroit et progressivement étendus. Audi prépare son personnel à cette transformation avec des mesures de formation complètes, dans lesquelles un ensemble personnalisé de théorie et de pratique est créé pour chaque employé.

Le ministre-président Kretschmann a été visiblement impressionné par la production du modèle tout électrique et les projets de construction d’un centre de compétence pour les batteries à Neckarsulm, en Allemagne. « La nouvelle stratégie d’Audi est un engagement clair envers l’électromobilité en tant que technologie d’avenir ainsi qu’envers le site de production du Bade-Wurtemberg. La stratégie représente également une contribution durable à la protection du climat. C’est une décision que nous, au gouvernement de l’État, saluons grandement. », a souligné Kretschmann lors de sa visite. Kretschmann a ajouté qu’il est également extrêmement satisfait du fait que cet engagement sur le site de Neckarsulm va de pair avec des investissements considérables dans les infrastructures, la formation continue des employés et de nouveaux domaines d’activité. C’est la croissance de cette technologie clé qui fera avancer la révolution des transports. « L’objectif de l’État est de devenir climatiquement neutre d’ici 2040, et cela ne peut être atteint que si nous accélérons considérablement le rythme de développement des énergies renouvelables. Sous l’égide du dialogue stratégique Automobilwirtschaft BW, le Bade-Wurtemberg ouvre également la voie à l’expansion de l’infrastructure de recharge et à la question de la formation continue du personnel dans le secteur automobile. »

Le site de Neckarsulm fait un travail de pionnier non seulement dans le développement de batteries, mais aussi dans la numérisation : parmi les sites du Groupe VW, Neckarsulm s’impose comme un phare dans le domaine de la production et de la logistique numériques. Son utilisation de la technologie RFID pour la localisation des véhicules, la maintenance intelligente ou encore l’intelligence artificielle dans l’assurance qualité du processus de soudage en sont quelques exemples. Audi Neckarsulm établit également des normes en matière de durabilité : Böllinger Höfe est la première usine de fabrication d’Audi en Allemagne à être un émetteur net de carbone dans les processus de production.

En tant que pionnier de la mobilité électrique, Audi envoie un signal clair aux décideurs politiques

Avec une date ferme pour abandonner les moteurs à combustion, Audi envoie un signal clair aux décideurs politiques et aux fournisseurs pour qu’ils adoptent dès maintenant une approche dynamique de la transformation.

« Avec notre décision de ne lancer sur le marché mondial des modèles entièrement électriques qu’à partir de 2026, nous progressons. J’aimerais qu’il y ait la même certitude en ce qui concerne l’accélération de l’expansion du réseau de recharge. De plus, nous avons besoin d’une capacité de production suffisante pour les cellules de batterie. Ce n’est qu’avec une certitude technologique que nous pourrons mettre en commun nos forces et gérer les énormes investissements dans la transformation. », a souligné Markus Duesmann. Il a ajouté qu’il est également crucial que la politique accélère l’expansion des énergies renouvelables et promeuve de manière décisive la défossilisation des sources d’énergie.

La coopération entre Audi et le gouvernement du Bade-Wurtemberg montre comment la collaboration entre l’industrie et la politique peut fonctionner : dans le cadre du dialogue stratégique Automobilwirtschaft BW, Audi et le gouvernement du Land travaillent déjà avec d’autres parties prenantes du monde des affaires, de la science et de la société civile pour transformer l’industrie automobile.

Autres voix sur la visite du ministre-président

« Le site Audi de Neckarsulm a tracé la voie de l’avenir avec son engagement envers un modèle électrique, le développement de batteries et des plans de construction novateurs. Nous devons maintenant relever le défi de la transformation avec la région robuste et le pôle économique qu’est le Bade-Wurtemberg. », a déclaré Fred Schulze, directeur d’usine chez Audi Neckarsulm.

« La visite du ministre-président Kretschmann est un signal fort pour notre équipe, car la transformation ne peut réussir qu’avec la collaboration. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous devons travailler activement pour exploiter pleinement le site et bâtir son avenir. », a déclaré Rainer Schirmer, président du comité d’entreprise d’Audi Neckarsulm.

Photos : Audi