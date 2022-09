Audi expose au Greentech Festival 2022 à New York

Audi a participé au Greentech Festival à New York les 15 et 16 septembre 2022. Cette conférence aux racines internationales invite à discuter de sujets liés au développement durable, au climat et à la protection de l’environnement. Audi est un partenaire fondateur du Greentech Festival et a participé au Greentech Berlin plus tôt cette année. Le festival comprend une variété d’opportunités de conversation entre les participants, notamment des forums ouverts, des tables rondes, des discours liminaires et des sessions de bootcamp.

« Le Greentech Festival à New York est le cadre privilégié pour Audi car il nous permet d’échanger des idées avec des personnes qui travaillent pour trouver et mettre en œuvre des solutions pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Pour que de vrais changements soient apportés, des solutions innovantes doivent être discutées, et je suis fier qu’Audi soit un partenaire fondateur d’un forum qui offre une plate-forme pour ces conversations. », a déclaré Tara Rush, directrice du marketing d’Audi of America.

Audi a organisé une conversation conviviale sur la scène principale, ainsi qu’une session de bootcamp animée par Spencer Reeder, directeur des affaires gouvernementales et de la durabilité d’Audi, à laquelle les participants à la conférence ont pu s’inscrire. La nouvelle Audi Q4 e-tron était exposée dans l’espace de la marque où Audi a également mis en lumière ses récentes initiatives et efforts en matière de développement durable, notamment l’Audi Environmental Foundation qui accorde deux subventions à des organisations axées sur l’environnement.

Deux subventions de l’Audi Environmental Foundation

L’Audi Environmental Foundation a récemment accordé des subventions à deux organisations distinctes axées sur l’environnement : Save The Bay et la Chesapeake Bay Foundation. Save The Bay utilise de nouvelles techniques et fait appel à des volontaires communautaires pour restaurer l’habitat des marais littoraux, y compris le renivellement des digues, la revégétalisation et leur programme de surveillance innovant. La subvention soutiendra leur travail de protection et de restauration de la baie de San Francisco au profit des personnes et de la faune.

La subvention pour la Chesapeake Bay Foundation, une organisation à but non lucratif basée à Annapolis, Maryland, soutiendra leur travail de mise en œuvre de solutions scientifiques visant à réduire et à inverser la pollution dégradant la baie de Chesapeake et ses rivières et ruisseaux, y compris des techniques innovantes pour réintroduire les bancs d’huîtres côtiers offrant à la fois une résilience à l’élévation du niveau de la mer et des avantages pour la qualité de l’eau locale. La grande région de la baie de Chesapeake abrite 18 millions de personnes et 3 000 espèces de plantes et d’animaux.

Création d’une chaîne d’approvisionnement américaine pour le recyclage des batteries de véhicules électriques

Audi of America et Redwood Materials travaillent ensemble pour créer une chaîne d’approvisionnement pour recycler les batteries des véhicules électriques Audi aux États-Unis, dans le cadre d’un partenariat plus large avec Volkswagen Group of America (VWGoA). La nouvelle collaboration de recyclage des batteries EV sera facilitée par le réseau national d’environ 1 000 concessionnaires de VWGoA, à commencer par les marques Audi et Volkswagen.

Audi possède l’une des gammes de modèles entièrement électriques les plus vastes et les plus robustes, y compris le SUV e-tron, l’e-tron Sportback, l’e-tron GT/RS e-tron GT et le Q4 e-tron/Q4 e-tron Sportback, proposant aujourd’hui une gamme tout électrique haut de gamme. En permettant une utilisation plus durable des composants de la batterie à partir du moment où les véhicules quittent la chaîne de montage jusqu’à la fin de leur cycle de vie, la collaboration peut soutenir la capacité et l’expertise locales de la batterie alors que Volkswagen poursuit sa transition vers un portefeuille électrifié.

Photos : Audi