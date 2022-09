Un moteur hybride V8 biturbo pour le prototype Lamborghini LMDh

Lamborghini Squadra Corse a dévoilé les premières spécifications techniques de son projet LMDh pour sa prochaine aventure dans la catégorie Hypercar du Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​et la catégorie GTP du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Le moteur sera hybide et V8 avec deux turbos.

Conformément à la réglementation LMDh édictée par l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), l’International Motor Sports Association (IMSA) et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), la voiture sera équipée d’un groupe motopropulseur hybride composé d’un moteur à combustion interne et un système de récupération d’énergie d’une puissance combinée maximale de 681 ch (500 kw). Parallèlement au kit ERS à source unique, Lamborghini a choisi d’utiliser un moteur à combustion interne V8 biturbo (V à 90 degrésà développé par le département de sport automobile de l’entreprise, Lamborghini Squadra Corse.

Alors qu’Automobili Lamborghini se lance dans un avenir d’hybridation dans sa production de voitures de route, le LMDh représente un projet spécifique d’énergie/performance basé sur les expériences des générations futures de ses voitures de sport, s’alignant pleinement sur la stratégie de l’entreprise Cor Tauri. Lamborghini Squadra Corse, par conséquent, fait le pas dans un paysage de sport automobile piloté par la propulsion hybride et s’inscrit parfaitement dans la transition de Lamborghini vers les technologies hybrides.

Les principaux composants ERS inclus dans le kit standard homologué LMDh couvrent plusieurs domaines, avec le moteur électrique (MGU) développé par Bosch Motorsport. La gestion de la puissance et le stockage de l’énergie sont fournis par Williams Advanced Engineering tandis que la boîte de vitesses hybride P1359 à sept rapports est développée par Xtrac.

La voiture, qui fera ses débuts en compétition en 2024 à la fois en IMSA Endurance Cup et en FIA World Endurance Championship, peut atteindre une vitesse de pointe de 340 km/h et pèse 1 030 kg sans carburant ni pilote conformément à la réglementation. Quant aux dimensions de la voiture, elle aura une largeur maximale de 2 000 mm et une longueur de 5 100 mm. L’empattement sera de 3 148 mm avec un poids moteur de 180 kg minimum.

La base de la voiture est conçue en collaboration avec Ligier Automotive et les éléments en fibre de carbone sont produits en Italie par HP Composites, partenaire de longue date de Squadra Corse dans les plateformes GT3 et Super Trofeo. La décision de s’associer à Ligier Automotive permet à Lamborghini Squadra Corse d’entrer dans la catégorie supérieure des courses d’endurance avec un fournisseur de châssis établi. De plus, la structure compétente et flexible de Ligier Automotive (avec des points de contact spécifiques entre Squadra Corse) a fait du partenariat un choix logique pour le projet LMDh.

Photos : Lamborghini