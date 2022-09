VW dévoile 5 concept cars de l’ID. Buzz à l’IAA Transportation 2022

Outre les nouveaux modèles ID. Buzz et ID. Buzz Cargo, Volkswagen Véhicules Utilitaires a présenté en exclusivité mondiale lors du salon IAA Transportation 2022 cinq déclinaisons innovantes de l’ID. Buzz sous la forme de concept cars proches de la production en série développés par des spécialistes des superstructures. Ainsi, le tout premier modèle à usage paramédical conçu à partir de l’ID. Buzz a été créé par Bösenberg, fabricant allemand de superstructures. Ce modèle exclusif permet aux véhicules d’urgence d’accéder à leur tour à l’électromobilité. Le fabricant Snoeks présente quant à lui le VW ID. Buzz Flex-Cab, un concept car évoquant une sorte de Caravelle électrique destinée au transport de passagers. Un autre modèle donne lui aussi des frissons, au sens premier du terme : le tout premier ID. Buzz réfrigéré conçu par les spécialistes de chez Wükaro. Le fabricant de superstructures Veth dévoile quant à lui un spacieux van offrant 6 m3 d’espace de chargement, toute première déclinaison ID. Buzz à disposer d’une caisse façon box. Enfin, un ID. Buzz Cargo doté d’étagères a été conçu en partenariat avec CS/Würth pour servir de véhicule de maintenance Miele.

Le nouveau VW ID. Buzz est un authentique Combi, polyvalent comme tous ses prédécesseurs et destiné à des usages variés, mais annonciateur d’une nouvelle ère : que ce soit en version monospace ou van, il ouvre de nouveaux segments à l’électromobilité, permettant ainsi d’écrire de nouvelles règles du jeu. Le potentiel de cette nouvelle gamme est exceptionnel, comme en atteste la grande variété de déclinaisons conçues par des spécialistes des superstructures présentées lors de l’édition 2022 du salon IAA Transportation de Hanovre.

VW ID. Buzz Flex-Cab : Snoeks, le spécialiste néerlandais des superstructures, a équipé un ID. Buzz Cargo pour le transport de passagers. Doté de cinq places, l’ID. Buzz Flex-Cab n’est ainsi pas sans évoquer une Caravelle à motorisation électrique. À l’arrière, ce concept car est doté d’une banquette accueillant trois passagers réglable selon deux positions (standard ou avec espace supplémentaire pour les jambes) et entièrement rabattable (assise incluse). Le réglage et le pliage de cette banquette s’effectuent à l’aide d’une commande électrique située sur les montants centraux et arrière. La grande flexibilité offerte par cette banquette permet d’adapter le compartiment arrière en toute simplicité pour le transport de passagers ou de marchandises. En dévoilant l’ID. Buzz Flex-Cab à motorisation électrique, Snoeks présente un concept car de transport de passagers particulièrement innovant, pouvant être utilisé notamment comme navette, comme taxi, comme minibus de communauté ou comme utilitaire particulièrement adapté aux activités artisanales.

VW ID. Buzz à usage paramédical : Le nouvel ID. Buzz a été conçu de manière à pouvoir répondre à des besoins particuliers en tant que monospace ou van, ce qui le rend particulièrement adapté, par exemple, à un usage paramédical. L’électromobilité conquiert ainsi encore un secteur de plus. Bösenberg, le spécialiste allemand des superstructures, présente aujourd’hui au salon de Hanovre un concept car proche du futur modèle de série permettant d’imaginer à quoi pourrait ressembler un ID. Buzz à usage paramédical et ce qu’il pourrait faire. Ce premier ID. Buzz paramédical peut accueillir jusqu’à trois passagers. Le compartiment cargo a été converti en espace de travail pour un médecin et son équipement médical. À ce titre, Bösenberg a développé un concept modulaire permettant d’intégrer l’ensemble des équipements et des composantes spéciales en réduisant les modifications du modèle de base au strict minimum. Le concept car comprend également un système de signalisation d’urgence fonctionnant sur batterie à part.

VW ID. Buzz Cargo avec box : Veth Automotive a marié le design emblématique de l’ID. Buzz avec un cube posé sur l’essieu arrière pour créer le premier ID. Buzz avec une superstructure de box. Grâce à ce box, la capacité de chargement passe de 3,9 m3, un volume déjà remarquable, à un volume exceptionnel de 6,0 m3. L’ID. Buzz Cargo embarque ainsi une charge pouvant aller jusqu’à 680 kg. Les parois latérales et le fond du box peuvent être équipés au choix de portes classiques, de portes coulissantes et/ou de volets roulants, permettant ainsi aux livreurs par exemple d’accéder à leurs colis par tous les côtés. Le concept car présenté lors du salon de Hanovre est en outre doté côté passager avant d’une portière qui s’étend vers le bas, de volets côté conducteur et de larges portières à l’arrière. Les parois du box offrent également de généreux espaces pour intégrer les logos d’une entreprise ou des publicités. Enfin, à l’intérieur, le box est recouvert d’un sol antidérapant et résistant à l’usure.

VW ID. Buzz Cargo réfrigéré : Wükaro, le spécialiste des superstructures allemand, est le tout premier fabricant à présenter un modèle ID. Buzz Cargo réfrigéré à l’occasion du salon de Hanovre. Ce dernier a été conçu spécialement pour les livraisons en centre-ville, celles du fameux « dernier kilomètre ». Ce nouveau modèle est aussi le premier à associer une motorisation électrique et un système de refroidissement également électrique. Ce système se compose d’une unité de refroidissement à faible encombrement de 230 V (évaporateur de toit), de quatre batteries lithium-ion (d’une charge nominale de 100 ampères-heures chacune) et d’un onduleur (générant une tension alternative à partir d’une tension continue) avec un système de recharge de batterie intégré. Placées au sein des passages de roues pour limiter leur encombrement au maximum, les quatre batteries permettent à ce système de refroidissement de fonctionner en toute autonomie pendant six à huit heures. Il est également possible de refroidir en amont l’espace de chargement lorsque l’ID. Buzz Cargo est branché sur le secteur. En fonction des spécifications, ce concept car peut embarquer jusqu’à 390 kg de charge, ce qui représente un volume suffisant pour assurer des livraisons de surgelés commandés en ligne, des spécialités gastronomiques ou encore pour réinventer le célèbre marchand de glaces à l’italienne.

VW ID. Buzz Cargo version van de maintenance Miele : Conçu dans le cadre d’un partenariat de développement entre CS/Würth et Volkswagen Véhicules Utilitaires, ce concept car répond à un cahier des charges établi par Miele. Ainsi, l’espace de chargement du van électrique par exemple a été doté d’un ensemble d’étagères conçues sur mesure pour répondre aux besoins des techniciens de maintenance Miele et leur permettre de ranger leur matériel, leurs pièces de rechange et leurs outils quand ils partent en intervention dans le cadre du service client. Une console centrale avec tablette rabattable intégrée permet au conducteur de disposer d’un espace de travail dans le compartiment passager. Enfin, la teinte « Rouge paprika » emblématique de la marque Miele rend le modèle particulièrement visible.

