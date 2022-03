Audi lance un projet pilote de travail posté avec des horaires de travail plus flexibles dans la production

Le travail posté (Shift work) est bien connu pour sa rigidité. Il s’en tient étroitement à un calendrier qui ne permet généralement aucune flexibilité. Auparavant, les salariés qui passaient à un travail à temps partiel en raison de changements dans leur situation personnelle étaient tenus de changer de lieu de travail. Mais Audi a lancé un projet pilote dans le cadre de sa transformation et il a un potentiel de pionnier pour le travail flexible dans la production de voitures cadencée.

Un modèle de travail innovant dans l’atelier de peinture du site d’Ingolstadt permet aux travailleurs postés de travailler également à temps partiel. Les employés d’Audi de tous les postes de la hiérarchie et de tous les niveaux d’âge l’ont développé avec le comité d’entreprise et l’Institut de recherche en sciences sociales (ISF) de Munich sous la rubrique du Laboratoire pratique sur le lieu de travail : plus de flexibilité en service posté, qui a été soutenu par le Ministère fédéral allemand du travail et des affaires sociales.

Des travailleurs formés comblent les lacunes dans le temps qui surviennent en raison de l’absence de travailleurs à temps partiel. Ces corps flottants proviennent de zones de l’atelier de peinture qui ne sont pas chronométrées, comme les stagiaires, les employés ayant des limitations ou les personnes qui travaillent normalement au bureau. Si, par exemple, une jeune maman qui revient d’un congé maternité est une travailleuse de quarts qui ne peut pas se présenter au travail à l’heure habituelle de début de son quart de travail parce qu’elle doit d’abord emmener son enfant à la garderie, une collègue qualifiée du pool remplace alors la nouvelle mère. De cette façon, la jeune maman peut prendre son poste une heure plus tardive, offrant plus de flexibilité.

À la connaissance des experts, aucun autre employeur en Allemagne n’autorise ses employés à façonner l’avenir de leur travail de cette manière. En conséquence, Sabine Maassen, membre du conseil d’administration d’Audi en charge des ressources humaines, a des choses positives à dire sur la nouvelle flexibilité : « L’initiative dans notre atelier de peinture montre que les meilleures idées viennent de l’entreprise elle-même. Cela montre également que nous plaçons la personne au centre – avec ses besoins et ses compétences individuelles. C’est pourquoi nous disons que nous faisons progresser une culture de travail d’équipe moderne pour tous nos employés. »

Achim Heinfling, directeur d’usine sur le site d’Audi à Ingolstadt, est d’accord avec elle : « Les horaires de travail flexibles sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre dans une production automobile hautement efficace et cadencée que dans un travail effectué à un bureau. Je suis donc d’autant plus ravi que ce projet pilote unique se déroule avec beaucoup de créativité et d’esprit d’équipe pratique. Nous testons dans quelle mesure nous pouvons utiliser les informations essentielles que nous en tirons également pour d’autres domaines de fabrication. »



Le président du comité d’entreprise général d’Audi, Peter Mosch, souligne que « le travail dans le laboratoire pratique consiste à rassembler l’expérience et les connaissances de toutes les parties de l’usine – les personnes directement concernées, le comité d’entreprise et la direction – afin de développer une solution viable qui soit acceptable pour tout le monde. Il s’agit simplement d’utiliser la coopération collégiale sur un pied d’égalité pour aller au-delà des hiérarchies formelles. L’expérience que nous avons acquise ici montre que des méthodes telles que celles développées dans le laboratoire pratique d’ISF sont également très utiles dans d’autres domaines chez Audi et pour d’autres entreprises. Une condition préalable à cela est une culture de collaboration et de formation moderne, co-déterminée et axée sur la participation. »

Le modèle innovant de temps de travail pour le travail posté flexible est toujours un projet pilote dont 16 employés bénéficient actuellement. En ce moment, 30 employés sont concernés. Audi prévoit d’étendre également les modèles de temps de travail comme celui utilisé dans l’atelier de peinture dans d’autres domaines de production. En effet, le processus de flexibilisation du travail est bien engagé dans l’entreprise aux quatre anneaux – au bureau comme à la production. Des projets innovants comme celui-ci rendent non seulement le travail et la famille plus compatibles pour tous les employés, mais créent également plus de visibilité et de reconnaissance pour les employés à temps partiel et les managers.

Photos : Audi