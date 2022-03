A l’occasion des 75 ans de Walter Röhrl, l’éditeur allemand Delius Klasing a publié un beau livre sur ce pilote de talent, ayant remporté de nombreux succès au volant de modèles Audi, Porsche, Opel, Fiat et Lancia. Le livre « Walter Röhrl – 75 Jahre einer Legende » a été co-écrit par son ancien partenaire de rallye Christian Geistdörfer et Karsten Arndt afin de présenter sa carrière qui est toujours active chez Porsche en tant que consultant.

Un livre imagé rendant hommage à Walter Röhrl et à sa carrière automobile

Le sport automobile a vécu un moment très fort dans les années 1970 et 1980 via la scène des rallyes internationaux, notamment grâce au Groupe B qui a mis en avant de talentueux pilotes comme l’allemand Walter Röhrl. En remportant de nombreuses courses et championnats, Walter Röhrl est devenu une véritable icône du sport automobile et même très populaire, bien plus que des pilotes phares de la Formule 1 voire même des footballeurs.

Le 7 mars 2022, il a célébré ses 75 ans dans l’intimité et Porsche lui a d’ailleurs rendu hommage; Walter Röhrl accompagnant toujours le constructeur de voitures sportives via son expertise pour la mise au point de certains modèles sportifs comme la dernière Porsche 911 GT3 type 992.

L’un de ses plus fidèles compagnons de route, le copilote Christian Geistdörfer, le connaît très bien et lui dédie une second livre édité par Delius Klasing. Après l’excellent livre « By Walter’s Side », Christian Geistdörfer revient avec une publication commémorative afin de marquer ce 75ème anniversaire.

Walter Röhrl a eu une carrière en sport automobile très intense et couronnée de succès avec divers constructeurs automobiles.

Il a été champion d’Europe en 1974 et deux fois champion du monde avec son copilote et ami Christian Geistdörfer : en 1980 avec Fiat et en 1982 avec Opel. Il a également roulé pour Lancia (vice-champion du monde 1983), pour Porsche et en fin de carrière pour Audi. Il a remporté quatre fois le rallye le plus renommé au monde : le Rallye de Monte-Carlo.

Christian Geistdörfer a rassemblé dans ce livre original (uniquement en allemand) de nombreux souvenirs communs. D’anciens collègues ont également apporté leurs touches et leurs anecdotes comme Jean Todt, Ari Vatanen, Hans-Joachim Stuck, Daniele Audetto ainsi que Eckhard Schimpf.

Parmi les 19 sympathisants figurent également des journalistes tels que Jürgen Lewandowski (auteur de nombreux livre sur l’automobile), le chroniqueur de rallye Helmut Deimel, ainsi que Dieter Basche et Jürgen Pippig d’Audi. Enfin, Eddy Merckx lui a également fait les honneurs.

Cet ouvrage est avant tout une suite d’anecdotes et d’histoires basées sur de nombreuses photos afin de rendre hommage à la légende du rallye.

Les photos (en couleur et en noir & blanc) sont au cœur de cet album souvenir, décrivant la vie et la carrière du pilote depuis son plus jeune âge. Des documents exclusifs sont également présentés afin d’appuyer cet hommage vibrant. On le voit par exemple dans son costume de communion, lors de son mariage avec son épouse Monika (peu médiatisée) ou s’amuser dans la neige avec Franz Beckenbauer et Uwe Seeler.

Quatre séries de photos complètent les souvenirs des 19 personnalités ayant croisé la route de Walter Röhrl : les premières années, les années 1980 sauvages, la vie personnelle et maritale et un aperçu du présent.

Parallèlement au livre, le co-auteur Karsten Arndt a réalisé un podcast spécial en 8 parties – « Alte Schule » (ancienne école) – sur la vie de la légende du rallye.

Avis

Ayant pu rencontrer et discuter avec Walter Röhrl à plusieurs reprises, il s’agit d’un homme passionnant dans ses récits et ses anecdotes mais aussi quelqu’un d’incroyablement humain et accessible. Au contraire d’autres pilotes automobiles, il reste humble et simple. Il n’a rien à prouver et son statut de pilote automobile légendaire est bien mérité.

Il existe déjà de très bons livres sur Walter Röhrl. Afin de se démarquer et proposer un ouvrage différent et original, Delius Klasing a choisi une manière fondamentalement différente de présenter l’œuvre de la vie de la légende du rallye. Le livre « Walter Röhrl – 75 Jahre einer Legende » publié par Delius Klasing est une excellente surprise. A 75 ans, il a toujours son coup de volant incroyable et n’a pas à rougir face à des pilotes beaucoup plus jeunes. Il a appris à piloter avec des voitures sans aide à la conduite et sur des cercueils sur roues qu’étaient les monstres du Groupe B.

Outre les apports textuels extrêmement instructifs, l’album de souvenirs – organisé en 4 parties – est complété par une sélection très réussie de photographies qui reflètent les étapes individuelles de sa carrière, mais aussi sa vie privée et passent en revue les décennies passées.

Via ce livre, vous allez découvrir de nouvelles facettes de Walter Röhrl, notamment dans sa vie personnelle. Étant à la fois cool et très méticuleux, il arrive aussi d’avoir des faiblesses qui ne sont pas cachées.

En résumé, il s’agit d’un beau livre rendant hommage à une personne spéciale et toujours passionné par l’automobile. Le livre « Walter Röhrl – 75 Jahre einer Legende » est disponible dans certaines libraires et notamment sur amazon :

Caractéristiques

232 pages

194 photos en couleur et en noir & blanc

Auteurs : Christian Geistdörfer & Karsten Arndt

Dimensions : 27,6 x 29,7 x 2,8 cm

Langue : allemand

Publication : mars 2022

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-12376-3

Prix : 59,90 euros

Photos : 4Legend.com