Audi officialise son entrée en Formule 1 et arrête le LMDh

Audi officialise son engagement dans la catégorie reine du sport automobile : la Formule 1. À partir de 2026, la marque haut de gamme participera au Championnat du monde de Formule 1 de la FIA avec un groupe motopropulseur spécialement développé. Le projet sera basé dans les locaux d’Audi Sport à Neuburg, près d’Ingolstadt. C’est la première fois en plus d’une décennie qu’un groupe motopropulseur de Formule 1 sera construit en Allemagne.

Audi a annoncé son engagement lors d’une conférence de presse au Grand Prix de Belgique de Formule 1 à Spa-Francorchamps. Lors de l’événement, Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’AUDI AG, et Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du développement technique, ont répondu aux questions en compagnie du président et chef de la direction de la Formule 1 Stefano Domenicali et de Mohammed ben Sulayem, président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

« Le sport automobile fait partie intégrante de l’ADN d’Audi. La Formule 1 est à la fois une scène mondiale pour notre marque et un laboratoire de développement très exigeant. La combinaison de la haute performance et de la compétition est toujours un moteur d’innovation et de transfert de technologie dans notre industrie. Avec les nouvelles règles, c’est maintenant le bon moment pour nous de nous impliquer. Après tout, la Formule 1 et Audi poursuivent toutes deux des objectifs de durabilité clairs. », a déclaré Markus Duesmann.

La clé pour s’impliquer est que la série de courses la plus populaire au monde est le plan clair pour devenir plus durable et plus rentable. Les nouvelles règles techniques, qui s’appliqueront à partir de 2026, se concentrent sur une plus grande électrification et un carburant durable avancé. En plus du plafond actuel des coûts pour les équipes, un plafond des coûts pour les fabricants de groupes motopropulseurs sera introduit en 2023. De plus, la Formule 1 s’est fixée l’objectif ambitieux d’être une série de courses neutre en carbone d’ici 2030.

Façonner activement la transformation de la Formule 1

Oliver Hoffmann a déclaré : « Compte tenu des avancées technologiques majeures que la série réalise vers la durabilité en 2026, nous pouvons parler d’une nouvelle Formule 1. La Formule 1 se transforme et Audi veut activement soutenir ce voyage. Un lien étroit entre notre projet de Formule 1 et le département de développement technique d’AUDI AG permettra des synergies. »

À partir de 2026, la puissance électrique des unités motrices, composées d’un moteur électrique, d’une batterie, d’une électronique de commande et d’un moteur à combustion, augmentera fortement par rapport aux systèmes d’entraînement actuels de la Formule 1. Le moteur électrique sera alors presque aussi puissant que le moteur à combustion, qui a une puissance d’environ 400 kW (544 ch). Les moteurs turbo de 1,6 litre très efficients fonctionnent avec un carburant durable de pointe – également une condition préalable à l’entrée d’Audi dans le championnat.

Grande popularité sur les marchés clés et auprès des groupes cibles jeunes

Mondialement reconnue, très émotionnelle et technologiquement avancée, c’est ainsi que la Formule 1 a répondu aux exigences exactes d’Audi. La série organise des courses sur tous les marchés concernés de la marque. Plate-forme spectaculaire pour les voitures de course électrifiées les plus exigeantes au monde, elle intéresse particulièrement les constructeurs automobiles. Audi relève le défi de prouver sa « Vorsprung durch Technik » dans cet environnement concurrentiel.

Le grand intérêt pour la Formule 1 est mondial et la série de courses est l’un des événements sportifs ayant la plus grande portée au monde. En 2021, plus de 1,5 milliard de téléspectateurs ont regardé les courses. La Formule 1 est populaire sur des marchés clés tels que la Chine et les États-Unis, et la tendance continue à augmenter, même parmi les jeunes groupes cibles. Sur les réseaux sociaux, la Formule 1 connaît désormais les taux de croissance les plus élevés parmi les sports les plus populaires au monde.

Le site de Neuburg pour développer le GMP

Le groupe motopropulseur sera construit au Competence Center Motorsport d’Audi Sport à la pointe de la technologie à Neuburg an der Donau, non loin du siège social d’AUDI AG à Ingolstadt.

« Pour le développement et la fabrication du groupe motopropulseur de Formule 1, nous nous appuierons sur la précieuse expertise de nos employés du sport automobile, continuerons à investir dans notre centre de sport automobile et recruterons également des professionnels hautement spécialisés. », a déclaré Julius Seebach, directeur général d’Audi Sport, qui a organisé l’entrée en Formule 1 dans le cadre du réalignement du sport automobile d’Audi.

À Neuburg, il existe déjà des bancs d’essai pour les essais de moteurs de F1 ainsi que pour les essais de moteurs électriques et de batteries. Des préparatifs supplémentaires nécessaires sont actuellement en cours en termes de personnel, de bâtiments et d’infrastructures techniques, tout ce qui est essentiel devant être en place d’ici la fin de l’année. Une société distincte a récemment été fondée pour le projet d’unité de puissance en tant que filiale à 100% d’Audi Sport.

Adam Baker reprendra la direction de l’entreprise et donc du projet Formule 1 en tant que PDG. L’ingénieur de formation a occupé divers postes de direction pour des constructeurs et des équipes de sport automobile. Avant de rejoindre Audi en 2021, il a travaillé pour la FIA pendant trois ans.

Audi annoncera une décision sur l’équipe avec laquelle ils s’aligneront en 2026 d’ici la fin de cette année.

Arrêt du projet LMDh pour la Formule 1

Audi Sport met ses forces en commun pour le projet Formule 1 et en conséquence confirme enfin l’arrêt son projet LMDh. La division sport automobile avait récemment suspendu le développement de la voiture de sport pour les courses d’endurance. Parallèlement aux courses clients, Audi Sport poursuivra son projet d’innovation avec le RS-Q e-tron lors du Rallye Dakar. L’année prochaine, l’objectif d’Audi est la victoire au classement général dans le désert.

Qu’il s’agisse du championnat du monde des rallyes, du championnat du monde des voitures de sport, du sport automobile américain, du DTM, du Mans ou de la Formule E, Audi Sport a établi des normes dans de nombreuses catégories avec de nombreux titres. « La Formule 1 est la prochaine étape majeure dans l’histoire du sport automobile d’Audi. », a déclaré Julius Seebach.

Rolf Michl succède à Julius Seebach

L’entrée d’Audi en Formule 1 marque la fin de sa restructuration en sport automobile, mais aussi la fin d’une période de formation chez Audi Sport GmbH. Le directeur général Julius Seebach rejoindra AUDI AG le 1er septembre 2022 et assumera un nouveau domaine d’activité stratégique dans le développement technique, relevant directement du conseil d’administration.

Hoffmann, qui, dans son rôle de membre du conseil d’administration, est également président du conseil consultatif d’Audi Sport GmbH, tient à remercier Seebach pour sa performance : « Julius est synonyme de prévoyance stratégique, d’action cohérente et de résultats durables en des temps difficiles. » Sous sa direction, Audi Sport GmbH a atteint à plusieurs reprises des chiffres record de ventes et de bénéfices. Les ventes ont doublé avec l’offensive des modèles RS et la RS e-tron GT tout électrique a été commercialisée avec succès.

En 2020, Seebach a également assumé la responsabilité du sport automobile chez Audi et l’a résolument préparé pour l’avenir. Sous sa direction, la voiture de course la plus complexe de l’histoire d’Audi a été développée en un temps record : le RS Q e-tron pour le Rallye Dakar. Après ses débuts réussis avec quatre victoires d’étape au Rallye Dakar en janvier 2022, l’Audi RS Q e-tron a remporté sa première victoire au classement général à Abu Dhabi en mars dernier – le premier triomphe d’une voiture à groupe motopropulseur électrique dans un rallye dans le désert. Entrer en Formule 1 est l’aboutissement de son travail.

À partir du 1er septembre, Julius Seebach sera remplacé par Rolf Michl, qui est Chief Operating Officer Racing chez Audi Sport depuis février 2022. Avec le Dr Sebastian Grams, il formera le conseil d’administration d’Audi Sport GmbH. Michl est diplômé en administration des affaires et est un membre de longue date de la famille Audi Sport. Après avoir occupé divers postes dans le marketing chez AUDI AG et Audi Sport, il a pris la tête du marketing produit des modèles RS en 2016. Après avoir rejoint ABT Sportsline en tant que directeur de la personnalisation des véhicules, il est retourné chez Audi Sport GmbH en tant que responsable des ventes/marketing en 2019. Michl a joué un rôle clé dans la formation du portefeuille de l’entreprise et des succès commerciaux au fil du temps.

Hoffmann note que « Rolf est un leader authentique et apporte avec lui l’expérience dont il aura besoin du sport automobile et de la production en série. » En plus de ses postes dans le marketing, Michl était responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’Audi Sport TT Cup en 2014.

