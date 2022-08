Bugatti à la Monterey Car Week 2022 – Présentation du W16 Mistral

Alors que Bugatti dévoilait au monde sa dernière icône – le W16 Mistral – à The Quail, A Motorsports Gathering lors de la Monterey Car Week 2022, des modèles intemporels de la riche histoire de la marque de luxe française ont une fois de plus prouvé leur désirabilité éternelle. Des Bugatti d’avant-guerre élégantes et puissantes bordaient les pelouses du Concours d’élégance de Pebble Beach et des voitures portant le célèbre « macaron », vénéré par les connaisseurs automobiles du monde entier, ont établi des records d’enchères.

Le Pebble Beach Concours d’Elegance est l’événement le plus prestigieux du genre, rassemblant uniquement les voitures les plus extraordinaires de la planète, jugées pour leur originalité et leur état par un panel d’experts automobiles extrêmement expérimentés. Cette année, sur les links du golf de Pebble Beach, un alignement de sept Bugatti a joué un rôle de premier plan dans la collection.

La plus spectaculaire de toutes était peut-être la Bugatti Type 57G « Tank », le seul exemplaire encore survivant. Cette voiture a remporté les 24 Heures du Mans en 1937 mais a également établi plusieurs records de vitesse de longue date, dont une moyenne de plus de 200 km/h sur 24 heures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été cachée à Bordeaux, avant d’être restaurée par l’usine, puis de faire l’objet d’une restauration complète sympathique et minutieuse après sa vente à un nouveau propriétaire en 1968.

Également au concours d’élégance de Pebble Beach, dans le cadre d’une célébration spéciale du carrossier suisse de renommée internationale Graber, deux exemples extraordinaires de la Bugatti Type 57 ont été présentés : la Graber Roadster de 1934 et la Graber Cabriolet de 1936. La première est un exemple unique de véritable carrosserie à deux places sur le châssis de la Bugatti Type 57, et aurait été la première Type 57 carrossée par Graber. Elle présente des lignes de garde-boue particulièrement légères et fluides, accentuées par un pont arrière bas et une garniture chromée subtile.

Ailleurs lors de l’événement, les visiteurs ont eu droit à une apparition de l’un des plus beaux exemples de design automobile de tous les temps, la Bugatti Type 57C Atalante. Une évolution de la Type 57 équipée d’un compresseur – ou d’un » Compresseur « , d’où le » C » – cette Bugatti bicolore a été livrée à l’origine à un collectionneur en France, mais avec le début de la guerre, la voiture a rapidement été envoyée pour être cachée. Elle est apparue en 1950 et a été acquise par le collectionneur Bugatti Paul Pittorino, et a été entretenue depuis par une série de collectionneurs passionnés.

Un exemple particulièrement rare de la Bugatti Type 38, dont seulement 54 ont été construits, la Type 38A suralimentée, a terminé deuxième de la catégorie European Classic Early Open. Ces versions suralimentées du Type 38 comportaient un capot légèrement allongé, un diamètre de frein accru et diverses autres améliorations subtiles. Propulsée par un moteur 8 cylindres de 2,0 litres, avec une boîte manuelle à 4 vitesses, la Type 38 exposée était la première Bugatti avec une carrosserie de Giuseppe Figoni, le célèbre carrossier, huit ans avant qu’il ne crée le légendaire carrossier Figoni et Falaschi. A ses côtés, dans la même catégorie, se trouvait une Bugatti Type 43A Grand Sport, l’avant-dernière 43A jamais construite.

Sur le stand officiel « Le Domaine » Bugatti, des Chiron Super Sport, Chiron Pur Sport et Chiron étaient présentés aux côtés de la toute dernière nouveauté : le roadster W16 Mistral, qui avait été dévoilé à The Quail, A Motorsports Gathering deux jours auparavant.

Alors que ces Bugatti ont attiré l’attention des visiteurs du Concours d’élégance de Pebble Beach, un certain nombre d’autres Bugatti rares et historiques ont établi des prix d’enchères record en raison d’une demande sans précédent.

Lors de la vente aux enchères Gooding & Company Pebble Beach, une Bugatti Type 57SC Atalante extrêmement recherchée – l’une des deux seules équipées d’un compresseur par l’usine – a atteint un prix de 9 400 000 $ sans primes ni taxes, ce qui en fait le lot le plus précieux de l’ensemble. vente, et le deuxième plus précieux vendu aux enchères lors de la Monterey Car Week. Cette Atalante possède plusieurs caractéristiques uniques, notamment ses grands phares Scintilla, qui confèrent à la voiture une apparence d’une élégance exquise.

Une ère plus moderne de Bugatti était représentée par l’EB110 Super Sport, qui a atteint un prix record pour le modèle, se vendant 2 850 000 $ sans primes ni taxes. Seuls 140 exemplaires de l’EB110 ont été achevés, et seuls 39 d’entre eux étaient des modèles Super Sport, ce qui les rend extrêmement rares et désirables. Les ingénieurs de Bugatti ont pris les performances scintillantes de l’EB110 GT et les ont encore améliorées en installant un nouvel ECU, ainsi que des injecteurs plus gros et un système d’échappement moins restrictif, pour augmenter la puissance de 53 ch à 603 ch. Le poids de la voiture a également été réduit de 150 kg.

Alors que ces icônes Bugatti fascinaient les collectionneurs du monde entier, la dernière icône de Molsheim a continué d’attirer l’attention après son dévoilement à The Quail, A Motorsports Gathering. La nouvelle Bugatti W16 Mistral est la dernière du genre. Le roadster ultime et la dernière Bugatti de route à être équipée du légendaire moteur quadri-turbo W16 de 8,0 litres qui a propulsé tous les modèles depuis la Veyron en 2005. Il a été révélé par le PDG de Bugatti Rimac, Mate Rimac, sur le stand Bugatti aux côtés d’un exemple du groupe motopropulseur W16.

Propulsé par l’itération définitive de ce moteur révolutionnaire, l’unité de 1 600 ch introduite pour la première fois dans la Chiron Super Sport 300+, le dernier roadster Bugatti s’inspire d’une longue lignée d’élégants modèles Bugatti à toit ouvert. Le design sur mesure de la voiture a évolué à partir de la Bugatti Type 57 Roadster Grand Raid de 1934, un roadster sportif qui représente le summum de l’élégance automobile.

L’intérieur présente un cuir finement tissé sur des panneaux de porte nouvellement conçus. Le matériau est méticuleusement testé et produit selon les normes de qualité Bugatti exemplaires, avec une vision d’utilisation régulière pendant plus de cent ans dans le futur.

Et en clin d’œil aux illustres ancêtres du W16 Mistral, le levier de vitesses – usiné à partir d’un bloc d’aluminium massif – présente une touche de bois et un insert en ambre avec la célèbre sculpture « éléphant dansant » de Rembrandt Bugatti enfermée à l’intérieur. Des itérations de cette sculpture ornaient le capot de la légendaire Type 41 Royale ; le roadster le plus luxueux jamais créé.

Avant même qu’elle ne soit révélée au monde pour la première fois, les 99 exemplaires du W16 Mistral – au prix de 5 millions d’euros (net) chacun – avaient déjà été plébiscités par des collectionneurs passionnés. Comme toujours, la Monterey Car Week a révélé que les créations ingénieuses d’Ettore Bugatti, ou celles inspirées par sa vision, continuent de capter l’attention du monde.

Photos : Bugatti