La Lamborghini Countach LPI 800-4 est arrivée aux USA

Avec en toile de fond la Monterey Car Week 2022, le Lamborghini Lounge Monterey a fourni un cadre exclusif aux clients pour prendre livraison de deux des premiers Countach LPI 800-4 à arriver aux États-Unis. Lors d’une cérémonie privée, Stephan Winkelmann, président-directeur général d’Automobili Lamborghini, a été rejoint par le responsable du design, Mitja Borkert, et le directeur technique, Rouven Mohr, pour un dévoilement émouvant de cette supercar hybride futuriste en édition limitée.

Inspirée du passé et conçue pour l’avenir, la Lamborghini Countach LPI 800-4 célèbre le design visionnaire qui a révolutionné à jamais les voitures de sport modernes. Avec seulement 112 unités produites dans le monde, ces deux Countach sont les seules à porter leur couleur extérieure en Amérique du Nord : Luci Del Bosco et Bronzo Zante.

« Alors que nous lançons les premières livraisons de la Countach aux États-Unis à nos précieux clients, c’est un honneur de présenter ces chefs-d’œuvre à leurs propriétaires au Lamborghini Lounge Monterey. La Countach a inspiré l’ADN du design Lamborghini pendant des décennies et il était tout à fait normal que nous livrions la nouvelle Countach LPI 800-4 lors de la célèbre Monterey Car Week célébrant l’excellence automobil. C’est toujours très spécial pour moi de ressentir l’excitation et l’émotion qu’un client ressent lorsqu’il voit sa Lamborghini pour la première fois. », a déclaré Stephan Winkelmann. «

La Countach LPI 800-4 conserve l’expérience et le son inimitables du moteur central arrière V12 (LP – Longitudinale Posteriore), intégrant la technologie hybride développée pour le Sián. Le V12 à traction intégrale du LPI 800-4 délivre 780 ch, combinés aux 34 ch du moteur électrique, pour un total de 814 ch (arrondi à 800 dans le nom) et il offre des performances exceptionnelles, avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, 0 à 200 km/h en 8,6 secondes et une vitesse de pointe de 355 km/h.

Photos : Lamborghini