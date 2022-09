Audi ouvre son musée la nuit et met en avant la 80

A l’occasion de la nuit des musées 2022 qui aura lieu le samedi 3 septembre, l’Audi museum mobile va ouvrir ses portes afin d’accueillir le public. L’Audi 80 sera la star de la soirée au sein du musée Audi via un exposition spéciale à l’occasion de ses 50 ans.

Avec l’exposition sur les 50ans de l’Audi 80, Audi Tradition offre aux visiteurs de son musée situé à Ingolstadt un voyage dans le temps jusqu’aux années 1970 et 1980. Lors de la nuit des musées, une exposition spectacle de plusieurs voitures aura lieu sur l’Audi Piazza, offrant un programme divertissant de 18h00 à minuit. Pour l’occasion, le restaurant du Forum Audi à Ingolstadt sera ouvert.

À partir de 20h00, DJ Oldschool offrira un accompagnement musical, renvoyant les visiteurs dans les années 1970 et 1980. En plus de cela, les employés de l’Audi museum mobile ont préparé une série de visites spéciales. Une visite pour les enfants débutera à 18h10 et des visites à 19h30, 20h30 et 21h30 passeront par l’exposition spéciale « The Fifth Ring » (le cinquième anneau) traitant l’histoire de NSU, la plus ancienne marque traditionnelle du patrimoine d’AUDI AG.

Le programme détaillé peut être consulté sur le site Internet de la ville d’Ingolstadt, qui organise la Nuit des musées : ndm.ingolstadt.de.

Photos : Audi