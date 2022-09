Solido élargit son public en s’adressant aux jeunes enfants via la gamme « My 1st Solido ». 3 miniatures à l’échelle 1:20 sont commercialisées depuis 2021 aux noms évocateurs : Gordon Blue, Jean Jean et Oiliver Vite. Un modèle réduit a retenu notre attention : le Roadster Gordon Blue en livrée bleu Gordini s’inspirant très fortement de la Porsche 356 Speedster. Direction les Alpes suisses pour le découvrir.



Un nouveau type de miniature

Spécialisé à l’origine dans des reproductions de voitures à l’échelle 1:43 et de véhicules militaires, le fabricant français de miniatures Solido s’est renouvelé depuis quelques années avec le 1:18 et plus récemment avec une nouvelle gamme de véhicules destinés aux enfants en bas âge, à partir de 12 mois.

La collection « My 1st Solido » (ma première Solido) a pour objectif de transmettre la passion automobile des papas aux jeunes enfants et leur permettre de s’amuser avec des miniatures spécialement conçues pour eux sans possibilité de se blesser ou d’ingérer de petites pièces.

Alors que les deux premiers modèles font penser à une voiture de course Mercedes-Benz des années 1930, disponibles en deux coloris, attardons-nous sur une évocation de la légendaire Porsche 356 Speedster des années 1950 en configuration course sans pare-brise et avec un arceau.

Au premier regard, la lignée avec la 356 est très claire : design de la carrosserie avec de nombreuses courbes du modèles allemand, dessin des jantes au design spécifique, phares ronds, design du capot avant avec sa poignée atypique.

Destinée à être utilisée voire maltraitée par des enfants en bas âge, cette miniature Solido ne comporte aucune arrête saillante. Tout est lisse et arrondi, offrant un design pur très agréable à regarder mais aussi à parcourir avec ses doigts vu la texture douce du modèle.

Un pilote est représenté via un casque gris et une visière noire. La teinte choisie est assez originale, loin de la philosophie Porsche : la peinture UV bleu Gordini avec des bandes blanches et le chiffre 19 situé de chaque côté de la voiture de course. Cette couleur était réservée à des modèles Renault préparés par Gordini.

Des pneus en caoutchouc recouvrent les jantes en plastique. Leur particularité est d’être assez résistant, d’amortir les chocs et d’intégrer le sigle Solido.

Entièrement en plastique peint (en dehors des pneus), cette miniature se nettoie très aisément, pouvant même passer au lave-vaisselle. Impensable pour une miniature!

Cette nouvelle série de miniatures sont aussi des objets de design originaux pouvant servir à la décoration.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. Cette miniature destinée avant tout aux enfants en bas âge a un design pur avec de nombreux arrondis. L’un des éléments accrochant le regard concerne les pneus en caoutchouc intégrant sur leur flanc l’inscription Solido ainsi que son logo. Nous avons pu la mettre en avant dans le Sud de la Suisse au col de la Furka, lieu magique pour tous les amoureux de machines ferroviaires et notamment de vieilles locomotives à vapeur équipées de crémaillère.

Disponibilité et prix

Commercialisée depuis fin 2021 chez les revendeurs spécialisés sous la référence S9900201, la miniature Solido au 1:20 de la Roadster Gordon Blue 1st Solido Gordini Blue est proposée au prix recommandé de 22,95 euros.

Photos : 4Legend.com