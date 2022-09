Porsche Engineering étend sa présence en Chine avec un nouveau bureau à Pékin

Porsche Engineering, fournisseur de services technologiques et filiale à 100% de Porsche, ouvre un autre site chinois pour encore mieux répondre aux besoins toujours croissants de localisation du marché chinois, notamment en termes de conduite hautement automatisée, de connectivité, d’infodivertissement et de systèmes d’assistance. Le nouveau site de Pékin étend et complète les compétences de Porsche Engineering sur son autre site chinois à Shanghai, où plus de 130 employés travaillent déjà sur divers projets automobiles de haute technologie.

« Les développements pour la Chine sont idéalement poursuivis en Chine même ; seuls les ingénieurs sont suffisamment proches du marché et des clients pour développer des fonctions spécifiques à la Chine. Nous avons déjà été bien positionnés pour cela à Shanghai, et la proximité du bureau de Pékin avec des clients clés nous soutiendra dans nos projets de construction d’une présence encore plus forte sur le marché chinois, renforçant encore nos capacités à développer des véhicules intelligents et connectés. », a déclaré Peter Schäfer, PDG de Porsche Engineering et président du conseil consultatif de Porsche Engineering en Chine. Le nouveau bureau de R&D est situé dans le district de Chaoyang, où de nombreuses sociétés automobiles renommées ont installé leurs bureaux.

« Le marché chinois est devenu une source majeure de technologies clés et de transformation de l’industrie grâce à l’affinité des clients pour les développements de haute technologie. En tant que constructeur de voitures de sport de luxe, le renforcement des investissements locaux et de la R&D est un élément important de la stratégie d’innovation mondiale de Porsche. Avec l’expansion de Porsche Engineering à Pékin, je m’attends à une croissance rapide des capacités globales de R&D et d’ingénierie du groupe Porsche en Chine, et à de nouvelles contributions à notre succès sur le marché mondial tout en promouvant l’innovation locale. », a ajouté Michael Kirsch, PDG de Porsche China.

« Les véhicules intelligents et connectés sont au cœur des développements de Porsche Engineering en Chine, car ces services sont très recherchés. L’ouverture du nouveau bureau de Porsche Engineering à Pékin est une étape importante vers la réalisation de nos objectifs d’adaptation aux caractéristiques particulières du marché chinois et de développement spécifique pour les véhicules en Chine. », a déclaré Uwe Pichler-Necek, PDG de Porsche Engineering en Chine.

Le marché automobile chinois se caractérise par un écosystème numérique complet et des exigences légales spécifiques. De plus, les demandes des clients chinois sont de plus en plus spécifiques et exigeantes. Les systèmes de véhicules et les méthodes de développement pour la Chine sont en grande partie réalisés localement pour répondre aux caractéristiques particulières du pays.

Fort de son engagement envers la stratégie de l’entreprise, Porsche Engineering est donc actif en Chine depuis plus de 30 ans et continue d’étendre sa présence en Chine. « Pour le moment, nous sommes au milieu du processus de recrutement. Nous sommes toujours à la recherche de collègues motivés et qualifiés, qui souhaitent façonner avec nous la mobilité de demain. », a ajouté Pichler-Necek. En Chine, Porsche Engineering emploie principalement des experts de la conduite hautement automatisée, du châssis, des systèmes haute tension, des services connectés et de l’infodivertissement, qui travaillent sur une variété de projets automobiles.

