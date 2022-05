Bentley Bentayga EWB Azure First Edition – Une série bien équipée

Pour célébrer l’arrivée du nouveau Bentley Bentayga EWB, une première édition exclusive est maintenant disponible. Soumis à une production limitée pendant les douze premiers mois de commandes, ellecombine bon nombre des options les plus souhaitables disponibles pour la voiture avec un ensemble de détails accrocheurs que l’on ne trouve que sur les Bentley First Edition.

L’insigne de la First Edition peut être vu à l’extérieur de la voiture – un thème qui s’étend à l’intérieur, avec des écussons sur le carénage plaqué, ainsi que des broderies sur les sièges. Des surpiqûres et des broderies contrastées uniques à la First Edition ornent les sièges et, selon le choix des placages, des revêtements métalliques fabriqués à la main de seulement 0,075 mm d’épaisseur peuvent être appliqués sur le carénage et les rails de ceinture à l’avant et sur le placage des portes arrière.

La First Edition offre un design élégant et intemporel, axé sur un maximum de confort et de bien-être. Cette spécification spécialement conçue comprend une jante directionnelle unique de 22 pouces à dix rayons et des grilles de pare-chocs inférieures brillantes. Les autres caractéristiques supplémentaires de série comprennent des sièges matelassés uniques, un éclairage d’ambiance, un volant chauffant et des aides à la conduite accrues. L’attention portée aux détails est claire, du badge qui identifie la voiture aux bouchons ornés de bijoux sur les remplissages de carburant et d’huile.

Les seuils de porte éclairés accueillent les invités dans l’habitacle et les portes arrière électriques se ferment d’une simple pression sur un bouton. L’intérieur exceptionnellement spacieux présente un nouveau motif de matelassage et de perforation allongé mettant l’accent sur l’espace étendu. Avec Bentley Diamond Illumination en standard pour la première édition, les lumières LED de 30 couleurs contrôlées par l’utilisateur brillent à travers de minuscules perforations dans la garniture en cuir matelassé fabriquée à la main pour un effet visuel incroyable.

L’ensemble de l’habitacle offre une expérience douillette, des sur-tapis épais qui ornent le sol aux surpiqûres contrastées qui ajoutent une définition visuelle aux peaux.

La Bentley Bentayga EWB Azure First Edition comprend non seulement des fonctionnalités haut de gamme telles que Bentley Diamond Illumination et des lumières d’accueil LED, mais également Naim for Bentley – le meilleur système audio embarqué au monde avec 1 720 watts de puissance sur 20 haut-parleurs.

Le système de divertissement arrière Bentley en option, quant à lui, permet aux passagers arrière de diffuser le contenu de leurs appareils mobiles sur des écrans de 10,1 pouces à l’arrière des sièges avant.

Malgré les spécifications élevées de la première édition, les clients peuvent toujours choisir parmi une liste d’options incroyablement étendue. En plus de la palette standard de 16 finitions extérieures, les clients peuvent également opter pour une couleur de la gamme de peinture étendue, qui porte le choix total à plus de 60 couleurs.

Toute la gamme de couleurs de peau de Bentley comprend des divisions de couleurs bicolores. Les coutures contrastées, les passepoils et les coutures croisées à la main ajoutent des détails supplémentaires à l’intérieur de premier ordre, et une gamme complète de placages est disponible, y compris du bois très brillant. Les options à pores ouverts telles que Crown Cut Walnut, Dark Burr Walnut et Koa ajoutent une approche durable et contemporaine. Les finitions techniques incluent la fibre de carbone, le Piano Linen nacré de Mulliner ou Dark Tint Diamond Brushed Aluminium.

Photos : Bentley