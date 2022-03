Audi Q4 e-tron – Capacité de charge plus élevée et fonctionnalités en ligne étendues

Audi fait constamment progresser sa gamme de modèles Q4 e-tron entièrement électriques : les Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron reçoivent un éventail de nouvelles fonctionnalités. Les clients peuvent s’attendre à des temps de charge plus rapides pour les modèles à grande batterie ainsi qu’à une offre élargie via Audi connect et l’application myAudi.

Les puissants modèles de la série Audi Q4 e-tron démarrent l’année 2022 avec un temps de charge raccourci. Cela profitera aux modèles avec la grande batterie qui fournit 76,6 kWh d’énergie nette (82 kWh bruts) – c’est-à-dire l’Audi Q4 40 e-tron, l’Audi Q4 45 e-tron quattro et l’Audi Q4 50 e-tron quattro ainsi que les versions Sportback associées. Toutes ces voitures chargeront désormais jusqu’à 135 kW de puissance. Le temps de charge idéal de 5 à 80 % est réduit pour le Q4 40 e-tron et le Q4 Sportback 40 e-tron à 29 minutes, pour le Q4 45 e-tron quattro ainsi que pour le Q4 50 e-tron quattro et le Q4 Sportback 50 e-tron quattro à 36 minutes.

Ces améliorations reposent sur un logiciel optimisé pour les systèmes de gestion et de contrôle thermique de la batterie. Tous les modèles conservent une conduite locale sans C02, des autonomies longue distance et une recharge pratique à quelque 320 000 points de recharge dans 26 pays européens avec le service de recharge e-tron en option.

Audi connect intègre Amazon Alexa

Grâce à l’intégration de l’assistant virtuel Alexa d’Amazon, Audi connect permet désormais aux conducteurs de gérer leur agenda ou leur liste de courses à la voix ainsi que de contrôler les appareils intelligents compatibles depuis leur voiture. Des profils d’utilisateurs individuels dans la voiture, des options de navigation sur le dernier kilomètre et des fonctions d’application étendues sur l’état de la voiture et la position de stationnement complètent le portefeuille connect.

Avec Audi connect Emergency Call & Service, le véhicule peut émettre un appel d’urgence automatique dans la langue nationale respective pour aider à diriger les secouristes vers le bon endroit. Une assistance routière rapide et compétente peut être appelée manuellement en appuyant sur le bouton d’appel de service dans le module de toit. Un module de téléphonie mobile séparé, indépendant du service téléphonique client, gère les données et la connexion audio avec une carte SIM intégrée en permanence montée dans un emplacement antichoc dans la voiture.

L’offre d’infodivertissement est complétée par le plus grand écran jamais utilisé dans une voiture Audi. L’écran tactile MMI en option avec un écran de 11,6 pouces avec une résolution de 1 764 x 824 pixels est livré de série avec les packs MMI pro et MMI plus.

Nouvelles fonctionnalités de charge dans l’application myAudi

L’application gratuite myAudi propose également de nouvelles fonctionnalités. Les itinéraires préplanifiés peuvent désormais être facilement envoyés à la voiture directement depuis l’application. Le planificateur d’itinéraire e-tron planifie automatiquement les arrêts de recharge en fonction de la situation actuelle du trafic, en tenant compte du profil de consommation individuel du conducteur. L’application peut également être utilisée pour définir un objectif de charge, et le conducteur est averti via une notification push sur son smartphone lorsque le niveau de charge souhaité est atteint.

Le pack Style Noir Plus met en valeur le caractère dynamique

Le pack Style Noir Plus (Black Optics Plus) offre un moyen unique d’accentuer et de personnaliser davantage l’apparence dynamique de l’Audi Q4 e-tron. Des accents noirs dans la zone Singleframe ainsi que les anneaux Audi noirs et le cadre de la calandre soulignent l’avant. Les pare-chocs avant et arrière sont également accentués de noir, tout comme la garniture des vitres latérales. De plus, tous les modèles Audi Q4 e-tron sont désormais disponibles en noir (auparavant, seulement sut la première édition).

Photos : Audi