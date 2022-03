Volkswagen arrête la production de véhicules en Russie et suspend les exportations

Le Groupe Volkswagen a reçu la nouvelle de la guerre en Ukraine avec beaucoup de consternation et de choc. Volkswagen continue d’espérer une cessation des hostilités et un retour à la diplomatie. En attendant, le géant automobile allemand a pris des mesures : arrêt de la production en Russie jusqu’à nouvel ordre et arrêt de toutes les exportations vers ce pays devenu hostile.

Dans le contexte de l’attaque russe contre l’Ukraine et des conséquences qui en découlent, le Directoire du Groupe Volkswagen AG a décidé d’arrêter la production de véhicules en Russie jusqu’à nouvel ordre. Conformément aux sanctions commerciales sévères imposées à la Russie, cette décision s’applique aux sites de production russes de Kaluga et de Nizhny Novgorod destinés à alimenter ce marché. Des modèles Audi, VW et Skoda y étaient produits localement.

L’usine de Kaluga construit sous licence via le constructeur automobile russe GAZ et 4000 employés les VW Polo, VW Tiguan et Skoda Rapid tout comme des moteurs à essence pour différents modèles. Les Audi Q7 et Audi Q8 y sont également assemblés à partir de kits.

L’usine de Nizhny Novgorod construit le VW Taos et trois modèles Skoda : le Kodiaq, le Karoq et l’Octavia. Volkswagen a bien conscience de l’impact envers les employés concernés et leur versera des indemnités de chômage partiel.

En plus, les exportations de véhicules vers la Russie sont également arrêtées avec effet immédiat. Cela devrait aussi valoir pour tous les véhicules du Groupe Volkswagen dont les marques premium comme Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche et Bugatti.

Avec l’interruption importante des activités commerciales en Russie, le Directoire examine les conséquences de la situation globale, en cette période de grande incertitude et de bouleversements. La marque Tchèque Skoda sera lourdement impacté, la Russie étant son deuxième marché mondial.

Photos : Volkswagen