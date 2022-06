Des pousse-pousse électriques Audi e-tron en Inde avec des modules de batterie recyclés

La start-up germano-indienne Nunam amène trois pousse-pousse électriques (e-rickshaw) sur les routes de l’Inde. Ils sont alimentés par des batteries usagées provenant de véhicules de la flotte d’essai Audi e-tron. L’objectif du projet est d’explorer comment les modules fabriqués avec des batteries haute tension peuvent être réutilisés après leur cycle de vie automobile et devenir un cas d’utilisation viable de seconde vie. Le projet vise également à renforcer les opportunités d’emploi en particulier pour les femmes en Inde : elles seront équipées d’e-rickshaws pour transporter leurs marchandises. La start-up à but non lucratif basée à Berlin et Bangalore est financée par Audi Environmental Foundation. Nunam a développé les trois prototypes en collaboration avec l’équipe de formation du site Audi de Neckarsulm, qui à son tour bénéficie d’un échange interculturel intensif. Il s’agit du premier projet conjoint entre AUDI AG et Audi Environmental Foundation en plus de Nunam.

Les pousse-pousse électriques Audi e-tron alimentés par des batteries de seconde vie devraient rouler pour la première fois en Inde dans le cadre d’un projet pilote au début de 2023. Là, ils seront mis à la disposition d’une organisation à but non lucratif. Les femmes en particulier pourront utiliser les pousse-pousse entièrement électriques pour transporter leurs marchandises au marché pour les vendre, le tout sans avoir besoin d’intermédiaires. Les e-rickshaws sont alimentés par des modules de batterie usagés qui ont passé leur première vie dans une Audi e-tron. « Les anciennes batteries sont encore extrêmement puissantes. Lorsqu’elles sont utilisées de manière appropriée, les batteries de seconde vie peuvent avoir un impact énorme, aidant les personnes dans des situations de vie difficiles à gagner un revenu et à acquérir une indépendance économique – le tout de manière durable. », a déclaré Prodip Chatterjee, cofondateur de Nunam.

L’objectif principal de la start-up est de développer des moyens d’utiliser les anciennes batteries comme systèmes de stockage d’énergie de seconde vie, prolongeant ainsi leur durée de vie et utilisant les ressources plus efficacement.

« Les batteries de voiture sont conçues pour durer toute la vie de la voiture. Mais même après leur première utilisation dans un véhicule, elles ont encore beaucoup de puissance. Pour les véhicules dont l’autonomie et les besoins en puissance sont inférieurs, ainsi que le poids total inférieur, ils sont extrêmement prometteurs. Dans notre projet de seconde vie, nous réutilisons des batteries de voitures électriques dans des véhicules électriques ; vous pourriez l’appeler la mobilité électrique « légère ». De cette façon, nous essayons de déterminer la quantité d’énergie que les batteries peuvent encore fournir dans ce cas d’utilisation exigeant. », a ajouté Chatterjee.

Réutilisation des déchets électroniques

« Les pousse-pousse électriques ont une éco-efficacité idéale. », a déclaré Chatterjee. Avec une batterie à haute densité d’énergie et un poids relativement faible du véhicule, le moteur électrique n’a pas besoin d’être particulièrement puissant, car les conducteurs de pousse-pousse en Inde ne voyagent ni vite ni loin. Bien que les pousse-pousse électriques ne soient pas rares sur les routes du sous-continent aujourd’hui, ils fonctionnent souvent avec des batteries au plomb, qui ont une durée de vie relativement courte et ne sont souvent pas éliminées correctement.

Dans le même temps, les conducteurs de pousse-pousse rechargent leurs véhicules principalement avec l’électricité du réseau public, qui a une forte proportion d’électricité au charbon en Inde. Nunam a également une solution pour cela : les e-rickshaws se rechargent en utilisant l’énergie des bornes de recharge solaires. Les panneaux solaires sont situés sur les toits des locaux du partenaire local. Pendant la journée, la lumière du soleil charge une batterie Audi e-tron, qui agit comme une unité de stockage tampon. Et le soir, l’électricité est transférée aux pousse-pousse. Cette approche rend la conduite locale largement décarbonée. Le résultat : les pousse-pousse électriques peuvent être utilisés tout au long de la journée et être toujours chargés d’énergie verte le soir et la nuit. En Inde, où le soleil brille toute l’année, placer des panneaux solaires sur le toit est une évidence. La borne de recharge a également été développée en interne.

Nunam surveille en permanence les performances et l’autonomie des e-rickshaws. Les entrepreneurs sociaux mettent toutes les données d’e-rickshaw qu’ils collectent à la disposition des imitateurs potentiels sur la plateforme open-source https://circularbattery.org. En fait, l’imitation est expressément encouragée. « Des initiatives comme celle lancée par Nunam sont nécessaires pour trouver de nouveaux cas d’utilisation des déchets électroniques. Non seulement en Inde, mais dans le monde entier. Nunam partage donc ses connaissances pour motiver davantage d’initiatives visant à développer des produits avec des composants de seconde vie qui peuvent faire avancer la révolution éco-sociale. », a déclaré le directeur d’Audi Environmental Foundation, Rüdiger Recknagel. La Fondation finance Nunam depuis 2019.

De plus, après que la batterie a passé sa première vie dans une Audi e-tron et sa seconde dans un e-rickshaw, elle n’a pas forcément atteint le bout du chemin. Dans une troisième étape, la puissance restante des batteries pourrait être utilisée pour des applications stationnaires telles que l’éclairage LED. « Nous voulons tirer le meilleur parti de chaque batterie avant de la recycler. », a déclaré le cofondateur Prodip Chatterjee.

À long terme, la mobilité électrique et l’énergie solaire peuvent contribuer à réduire la dépendance de l’Inde aux combustibles fossiles tels que le charbon, à réduire l’énorme volume d’émissions de gaz d’échappement sur les routes indiennes et à fournir aux habitants une alimentation électrique fiable. Rüdiger Recknagel a commenté : « À bien des égards, ce projet montre la voie à suivre. »

Un concept de pousse-pousse électrique Audi e-tron

En plus des pousse-pousse destinés à un usage routier en Inde, les stagiaires du site Audi de Neckarsulm développent un pousse-pousse de démonstration supplémentaire en coopération avec Nunam. Les visiteurs du GREENTECH FESTIVAL de Berlin peuvent le découvrir – et même l’essayer – à partir du 22 juin 2022. Sous la direction de Timo Engler, responsable de la formation en ingénierie automobile / logistique à Neckarsulm, une équipe de douze stagiaires joue un rôle clé dans le développement. « Les stagiaires et Nunam sont en communication constante les uns avec les autres – nous avons une ligne dédiée entre Neckarsulm et Bangalore. Lors de la construction du pousse-pousse d’exposition, nos stagiaires se concentrent sur l’autonomie, le temps de charge et le design – le résultat est un pousse-pousse avec l’ADN d’Audi. Pour nous, il est important que les stagiaires soient impliqués dans le projet du début à la fin et aient la liberté de contribuer et d’essayer leurs propres idées. « Apprendre en faisant » est notre recette du succès. En même temps, nous transmettons des connaissances fondamentales dans le développement de l’électromobilité, de l’efficacité des ressources et des technologies de recharge d’une manière presque ludique et accessoire. C’est un projet révolutionnaire car il combine les mégatendances de la durabilité, de l’électromobilité, de l’internationalisation et de la responsabilité sociale. », a déclaré Timo Engler.

Les stagiaires ont remplacé le moteur à combustion par un moteur électrique et ont conçu le sous-plancher pour à la fois accueillir les batteries de seconde vie et être à l’épreuve des éclaboussures, en utilisant autant de matériaux recyclables que possible. Techniciens en mécatronique, carrossiers, peintres, mécaniciens d’outillage, informaticiens et automaticiens ont tous été impliqués dans le projet. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos stagiaires l’opportunité de participer à un projet international à travers le réseau de la Fondation. Il favorise l’échange interculturel de savoir-faire et de technologie, dont les deux parties bénéficient grandement. », a déclaré Rüdiger Recknagel.

