Audi RS 6 Avant performance / Audi RS 7 Sportback performance : +30 ch & +50 Nm

Audi lance des RS 6 Avant et RS 7 Sportback plus puissantes et plus rapides via la gamme performance. Grâce à un gain de puissance de 30 ch et de 50 Nm de couple, le moteur V8 biturbo de 4,0 litres des nouvelles Audi RS 6 Avant performance et Audi RS 7 Sportback performance développe 630 ch et 850 Nm. De nouveaux équipements sportifs font leur apparition rendant la conduite plus émotive.



Chez Audi, « performance » rime avec puissance. Les turbocompresseurs de plus grande taille et la pression de suralimentation augmentée de 2,4 à 2,6 bars dans le moteur V8 biturbo TFSI de 4,0 litres qui équipe à la fois l’Audi RS 6 Avant performance et l’Audi RS 7 Sportback performance permettent d’augmenter la puissance du moteur de 30 ch et le couple de 50 Nm par rapport aux versions de base. Cela fait passer la puissance totale de 600 ch à 630 ch et le couple maximal de 800 Nm à 850 Nm. Les modèles performance établissent le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes, soit 0,2 seconde de moins que les versions de base.

Pourtant, « moins » rime parfois avec « plus » : la réduction de l’isolation entre le compartiment moteur, l’habitacle et l’arrière du véhicule garantit que l’Audi RS 6 Avant performance et l’Audi RS 7 Sportback performance feront vibrer les clients avec une expérience sonore de haut niveau – cette réduction permet également d’alléger la voiture de huit kilogrammes. L’Audi RS 6 Avant performance pèse dorénavant 2 090 kg à vide tandis que l’Audi RS 7 Sportback performance pèse 2 065 kg.

Nouveau différentiel central autobloquant

La puissance du moteur 4.0 TFSI est transmise par une boîte de vitesse tiptronic à huit rapports de série, avec des temps de passage de vitesse plus rapides, grâce à la transmission intégrale permanente quattro. Le différentiel central strictement mécanique distribue la puissance du moteur à l’essieu arrière selon un rapport de 40:60 et, en cas de patinage, un couple d’entraînement plus important est automatiquement appliqué à l’essieu présentant la meilleure traction – jusqu’à 70 % peut aller à l’essieu avant et jusqu’à 85% à l’essieu arrière. Le différentiel central autobloquant est plus léger et plus compact, ce qui améliore la dynamique de conduite et offre une précision nettement supérieure dans les virages et permet de réduire le sous-virage aux limites de la tenue de route. En outre, la réponse du correcteur de trajectoire est plus précise et les passagers bénéficient d’une expérience de conduite plus agile.

Jantes de 22 pouces avec pneus UHP

Les Nouvelles Audi RS 6 Avant performance et l’Audi RS 7 Sportback performance quittent l’usine avec des jantes de série de 21 pouces en fonte d’aluminium au design en étoile à dix branches et des pneus 273/35 R21. Pour une finition encore plus sportive, des jantes légères de 22 pouces sont également disponibles en option, en plus des jantes de 22 pouces en fonte d’aluminium – en noir métallique brillant bruni, gris mat, noir mat ou or néodyme mat. Inspiré du sport automobile, le design à 5 rayons en Y facilite le refroidissement des freins et les jantes plus légères sont fabriquées selon un processus de forgeage-fraisage de haute technologie. Ces nouvelles jantes pèsent environ cinq kilogrammes de moins que la version en aluminium de 22 pouces qui équipe l’actuelle Audi RS 6 Avant ou Audi RS 7 Sportback – cette réduction de 20 kilogrammes des masses non suspendues améliore la réponse à l’accélération.

Les nouveaux pneus hautes performances Continental Sport Contact 7 285/30 R22, qui équipent ces nouvelles jantes allégées, contribuent à la réduction du poids de l’ensemble des roues. Les pneus offrent également une meilleure adhérence sur les routes sèches et mouillées et réduisent le sous-virage dans les virages à grande vitesse, ce qui permet une tenue de route plus précise sur toute la plage de vitesse. De plus, la trajectoire de freinage est jusqu’à deux mètres plus courte, avec ce nouveau pack de roues, lors d’un freinage de 100 à 0 km/h.

Le système de conduite dynamique Audi drive select permet au conducteur de contrôler le caractère du véhicule. Six profils sont disponibles : efficiency, comfort, auto, dynamic, ainsi que deux modes personnalisables RS1 et RS2.

Mais l’expérience des modes de conduite sur les modèles performance va bien au-delà. Par exemple, le mode roue libre ne s’active désormais automatiquement que dans le profil efficiency, ce qui signifie que lors des plages de vitesse allant jusqu’à 160 km/h, il coupe le moteur à combustion et roule sans consommation de carburant ni couple de traînée du moteur lors d’une levé de pied. En outre, un réglage fin du logiciel de l’unité de commande du moteur a permis d’améliorer les ruptures de couple en charge lors des passages de vitesses quand le mode de sélection de conduite « dynamic » ou le mode de conduite S est activé, ce qui procure encore plus d‘émotions. La mise à jour du logiciel de l’unité de contrôle de la transmission permet d’accélérer les changements de vitesse et d’améliorer sensiblement la répartition entre les différents modes de conduite.

Pack Dynamic RS de série

Le Pack Dynamic RS fait partie de l’équipement de série de l’Audi RS 6 Avant performance et de l’Audi RS 7 Sportback performance. Il comprend l’augmentation de la vitesse maximale à 280 km/h, la direction intégrale dynamique (la mise à jour logicielle spécifique à la version RS aide le conducteur avec des corrections de direction actives sur les essieux avant et arrière) et le différentiel quattro sport sur l’essieu arrière.

Le pack Dynamic RS plus est également disponible en option, qui, en complément du Pack Dynamic RS, porte la vitesse maximale à 305 km/h et comprend un système de freinage céramique RS. Les clients peuvent commander les étriers en gris, rouge ou bleu et les disques mesurent 440 mm (avant) et 370 mm (arrière). Le système de freinage en céramique pèse au total environ 34 kg de moins que son homologue en acier, ce qui permet de réduire les masses non suspendues.

Nouvelles couleurs extérieures et pack design

Les Nouvelles Audi RS 6 Avant performance et Audi RS 7 Sportback performance sont disponibles dans un total de 16 couleurs extérieures – pour la première fois, le bleu Ascari métallisé et mat ainsi que l’argent Dew Silver mat sont inclus. Les modèles performance se distinguent par des éléments extérieurs RS de série en gris mat, notamment les rétroviseurs extérieurs, le spoiler avant, les volets latéraux avant, les inserts de bas de caisse, les rails de toit et les garnitures des vitres latérales et du diffuseur arrière. Un pack design carbone mat/noir est également proposé en option, dans lequel les rails de toit et la garniture des vitres latérales sont noirs. Les anneaux et le nom du modèle Audi sont disponibles en chrome ou en noir.

De nouveaux éléments intérieurs et de nouvelles caractéristiques

Au sein de l’habitacle, les packs design RS gris et rouge ont été étendus au bleu. Le volant en Alcantara noir présente des surpiqûres contrastantes en bleu Mercato, tandis que les tapis de sol, le côté de la console centrale et le sélecteur de vitesse sont également dotés de surpiqûres contrastantes bleues. Les ceintures de sécurité sont de couleur bleu océan et les incrustations décoratives sont en carbone avec des éléments bleus en option. Le sélecteur de vitesse et le côté de la console centrale sont en microfibre Dinamica, qui se compose d’environ 45 % de fibres PET recyclées, et les sièges sport sont dotés d’un revêtement en cuir Valcona de haute qualité, perforé avec des surpiqûres en nid d’abeille contrastantes bleu Mercato. Un autre élément distinctif est une diode d’entrée dans les portes avant qui projette le lettrage « RS performance » sur le sol à côté de la voiture.

Les clients peuvent commander les packs design RS dans les trois variantes de couleur disponibles avec des équipements supplémentaires en option : incrustations décoratives, accoudoirs de porte et accoudoir central en microfibre Dinamica. Un avantage supplémentaire de cette variante d’équipement est le panneau central des sièges avec une incrustation grise, rouge ou bleue, tandis que la couleur choisie transparaît sur les sièges sport perforés et que les dossiers des sièges présentent un estampillage RS.

Les clients peuvent utiliser le nouvel outil de visualisation « Audi Exclusive Customizer » pour concevoir leur véhicule grâce aux milliers de combinaisons individuelles et créer ainsi leur propre édition spéciale. Ils peuvent choisir parmi une large gamme de finitions de peinture individuelles ainsi que la couleur du cuir et des surpiqûres ; l’outil utilise un modèle 3D pour visualiser le processus de personnalisation.

Les écrans de l’Audi virtual cockpit plus de 12,3 pouces de série offrent de nouvelles fonctionnalités, notamment un indicateur de changement de vitesse clignotant en mode de transmission manuelle, qui fait passer l’affichage du régime du moteur du vert au jaune puis au rouge, en clignotant d’une manière identique à celle utilisée en sport automobile, pour indiquer le moment optimal pour changer le rapport. De plus, le Launch Control exploite pleinement le potentiel d’accélération de l’Audi RS 6 Avant performance et de l’Audi RS 7 Sportback performance en indiquant le moment idéal pour accélérer, avec de nouvelles icônes de feux de circulation.

Évolution de l’Audi RS 6 Avant Plus à la version performance

L’Audi RS 6 Avant performance et l’Audi RS 7 Sportback performance de la génération C8 s’inscrivent dans la continuité de la stratégie sportive de longue date d’Audi en matière de modèles performants. Tout a commencé avec l’Audi RS 6 Avant plus de la génération C5, peu avant l’arrêt de la production en série en 2004, quattro GmbH (aujourd’hui Audi Sport GmbH) a lancé une série spéciale limitée à 999 unités avec une subtile augmentation de puissance. La puissance du moteur avait augmenté de 30 ch pour atteindre 480 ch et le modèle est devenu la première Audi à dépasser officiellement les 250 km/h. Audi Sport a fait passer l’Audi RS 6 plus à 280 km/h, ce qui en fait le break sportif le plus rapide. Sans l’unité de contrôle du moteur, elle a atteint une vitesse maximale de plus de 300 km/h.

La variante plus de la génération C6 est arrivée sur le marché en 2008 et a été limitée à 500 exemplaires. Contrairement à la version précédente, elle ne présentait pas de puissance supplémentaire ; le V10 conservait ses 580 ch. Mais Audi a limité la vitesse de pointe des versions spéciales Avant et Berline à 303 km/h ; le seul véhicule plus rapide à l’époque était l’Audi R8.

Sur la génération C7, le « plus » est devenu « performance » – les Audi RS 6 Avant et Audi RS 7 Sportback performance sont sorties des chaînes de montage en 2016, avec un moteur légèrement modifié, la puissance est passée à 605 ch, soit 45 ch de plus que le modèle de base. La fonction overboost augmentait brièvement à 750 Nm en mode de conduite « dynamic » et selon l’équipement, la vitesse était limitée à 250, 280 ou 305 km/h.

Disponibilité et prix

En France, l’Audi RS 6 Avant performance est disponible à partir de 146 450 euros et l’Audi RS 7 Sportback performance à partir de 152 720 euros. L’ouverture des commandes débute le jeudi 8 décembre 2022.

Photos : Audi