Art Basel 2022 – Porsche dévoile son entrée dans les mondes virtuels à Miami

Lors de l’Art Basel 2022 à Miami, Porsche a lancé une expérience de marque dans le monde numérique et dévoile sa première collection de jetons non fongibles (NFT).

Lutz Meschke, vice-président et membre de la direction de Porsche AG en charge des finances et de l’informatique, a déclaré : « Ce projet est un élément supplémentaire de notre stratégie de numérisation. Nous nous sommes engagés sur le long terme et notre équipe Web3 a l’autonomie pour développer des innovations dans cette dimension également. La gestion de l’innovation chez Porsche voit également un potentiel dans l’expérience d’achat, le métaverse et la chaîne d’approvisionnement. Les questions de véhicules et de durabilité sont également à l’étude. »

Des œuvres d’art numériques uniques

Le nouveau projet de Porsche dans le domaine de l’art numérique est réalisé par le designer et artiste 3D basé à Hambourg, Patrick Vogel. Dans son studio ALT/SHIFT, l’ancien architecte crée un langage visuel impressionnant pour diverses applications. Pour Porsche, il conçoit des portraits numériques centrés sur une Porsche 911 blanche. Les acheteurs peuvent influencer la conception de leurs NFT individuels dans un voyage collaboratif et immersif de plusieurs mois. Pour ce faire, ils peuvent choisir parmi trois thèmes centraux de la marque Porsche et les intégrer à l’œuvre selon leurs préférences personnelles. Les itinéraires Performance, Heritage et Lifestyle influenceront l’apparence et le caractère des objets de collection numériques. Les propriétaires ont ensuite accès à leurs objets de collection individuels dans le monde virtuel, chacun étant créé par l’Unreal Engine 5.

« Les œuvres d’art de NFT nous permettent de transposer notre compréhension du luxe moderne et du positionnement unique de la marque Porsche dans le monde numérique. », a déclaré Detlev von Platen, membre du conseil d’administration de Porsche AG en charge des ventes et du marketing. Les propriétaires des Porsche NFT bénéficient d’un accès exclusif à des expériences dans le monde virtuel et réel. Les pionniers du numérique peuvent, pour leur part, participer directement au voyage de Porsche dans le monde du Web3 et entrer en dialogue avec la marque.

À partir de janvier 2023, les clients potentiels auront accès à un total de 7 500 objets de collection numériques uniques. Comme d’habitude dans la scène Web3, il est possible de s’inscrire au préalable sur une liste blanche. L’achat des NFT est limité à trois par personne.

Avec sa nouvelle présentation de marque virtuelle, Porsche souligne sa position de marque emblématique et transfère l’attrait captivant de ses voitures de sport à des artefacts désirables dans le monde numérique. Comme les clients l’attendent de Porsche, le NFT est aussi rare, emblématique et intemporel. L’art numérique n’est qu’un aspect de la stratégie Web3 de Porsche. Le constructeur de voitures de sport s’efforce d’intégrer le potentiel de la technologie blockchain dans les processus et solutions existants et futurs. La collaboration s’étend à plusieurs disciplines et se poursuit avec le soutien de filiales telles que Porsche Digital et MHP, ainsi que de partenaires commerciaux stratégiques tels que UP.Labs et nft now. La distribution est assurée par road2dreams GmbH, une nouvelle société fondée par notre partenaire FANZONE.io.

L’art numérique pour de vrai : « The Art of Dreams » à Miami

Porsche complète sa présentation de marque à Miami avec une impressionnante expérience d’art physique. L’installation réelle de l’artiste numérique Chris Labrooy sur la plage du Pérez Art Museum Miami marque la première fois que l’initiative « The Art of Dreams » de Porsche se rend en Amérique. La figure plus grande que nature, intitulée « Dream big. », rend hommage aux rêves d’enfance et invite les téléspectateurs à réfléchir à des questions telles que : suivons-nous nos rêves ? Où nos rêves nous mèneront-ils ?

L’installation de Chris Labrooy comprend une Porsche 911 blanche. La voiture de sport est l’élément de liaison entre les objets de collection numériques et le monde physique et est au centre de toutes les initiatives physiques et virtuelles que Porsche présentera lors d’Art Basel à Miami.

Photos : Porsche