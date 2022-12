Sélection de cadeaux Bugatti pour Noël

D’une montre moderne à une sculpture inspirée de la création de Rembrandt Bugatti – l’« Éléphant Dansant » – en passant par la première montre connectée dotée d’un boîtier entièrement en fibre de carbone, Bugatti dévoile une liste de cadeaux parfaits pour satisfaire toutes les envies : luxe, art, technologie et innovation.

Sculpture « Éléphant Dansant » en cristal Lalique

Le savoir-faire Bugatti, l’ingénierie de précision et l’élégance ont longtemps été associés à l’« Éléphant Dansant » de Rembrandt Bugatti, mascotte ornant le capot de l’emblématique Type 41 Royale. La manufacture Lalique s’est inspirée de cet héritage pour créer sa version de la célèbre sculpture aujourd’hui disponible en cristal incolore, noir, ambre et bleu. Chaque pièce – numérotée et signée – de cette série en édition limitée a été méticuleusement travaillée à la main et s’accompagne d’un certificat d’authenticité.

Bugatti « Grande Illusion Chiron »

Le coffre-fort multifonction – à la fois élégant et sûr – majestueusement couronné d’une horloge à tourbillon volant, incarne parfaitement la philosophie Bugatti : « La forme suit la performance ». Disponible en différentes tailles et couleurs, le coffre « Grande Illusion Chiron » signé BUBEN&ZORWEG for Bugatti pèse 215 kg et intègre des technologies qui le protègent des ondes radios et lui permettent d’être déverrouillé à l’aide d’un capteur biométrique à empreinte digitale ou d’une puce sécurisée.

Champagne millésimé ƎB.03

Qu’il s’agisse d’un moment intime avec un être aimé ou d’un évènement entre amis, une célébration est toujours un moment spécial qui mérite la cuvée ƎB.03 créée par la maison Champagne Carbon. Le partenaire de Bugatti signe là un délicieux Blanc de Blancs millésimé de 2013, protégé dans une superbe bouteille en fibre de carbone bleue et noire présentant le « X » caractéristique du design avant et arrière de la Bolide1, l’hypersportive Bugatti réservée au circuit.

Montre « Jean Bugatti »

A travers le design de ses automobiles légendaires et intemporelles, Bugatti a toujours su donner un sens au temps. Cette vision a inspiré la création de la « Jean Bugatti », la dernière pièce d’horlogerie née du partenariat entre Jacob & Co. et Bugatti. La « Jean Bugatti » constitue un hommage à la hauteur de l’immense talent de designer de Jean, fils aîné d’Ettore Bugatti. Le cadran en métal bleu vif est doté de touches d’or blanc qui créent une impression de profondeur, de texture et de finition feutrée sous le verre en saphir bombé.

Montre connectée « Bugatti Carbone Limited Edition »

Comme pour marquer son temps, la « Bugatti Carbone Limited Edition » est la première montre connectée au monde dotée d’un boîtier entièrement en fibre de carbone. Réalisée par VIITA, elle présente une finition aux reflets bleus et se compose d’éléments en fibre de carbone usinés à partir d’un seul bloc. La batterie intègre une technologie de pointe offrant une capacité de 540 mAh, soit jusqu’à 15 jours d’autonomie.

« UYN for Bugatti »

Conçues comme les chaussures idéales pour toutes les aventures urbaines, les « UYN for Bugatti » associent performances exceptionnelles et confort hors du commun. Réalisées en fibre biosourcée Natex et intégrant un système breveté de double ventilation, elles garantissent un microclimat idéal pour les pieds. Ultra-légères, elles sont disponibles en noir, bleu et gris.

Photos : Bugatti