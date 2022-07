Audi RS 7 exclusive edition – Série limitée de 23 exemplaires

L’Audi RS 7 exclusive edition rejoint la gamme Audi Sport avec des éléments de design sur mesure et des performances exceptionnelles. Limitée à 23 unités, cette édition spéciale se caractérise par des éléments de design raffinés à la fois à l’extérieur et à l’intérieur tout en conservant les capacités de performance viscérales de tout produit Audi Sport.

Performances exclusives

L’Audi RS 7 exclusive edition est animée par le moteur V8 biturbo TFSI de 4,0 litres développant 600 chevaux et 800 Nm de couple qui sprinte de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes. L’échappement Sport standard rehausse la symphonie viscérale du moteur V8 en amplifiant le quotient sonore et rehausse un élément de conception axée sur la performance avec des embouts d’échappement noirs. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 306 km/h contrôlée électroniquement et permettre de freiner efficacement grâce aux freins Audi en céramique de 439 mm à l’avant et de 371 mm à l’arrière Audi avec étriers peints en bleu.

Un extérieur exclusif

L’expression la plus puissante de l’Audi RS 7 Sportback présente un style de silhouette saisissant équipé d’une collection distinctive de composants exclusifs Audi. L’extérieur est peint dans la couleur exclusive noir Mamba nacré qui se présente comme une peinture noire audacieuse sophistiquée avec des nuances de bleu.

Un ensemble d’éléments extérieurs en carbone renforce la position de performance de pointe du modèle exclusif et s’étend à un extérieur à l’optique noir comprenant des anneaux et des badges Audi noirs, des coques de rétroviseur extérieurs en carbone, un aileron avant et des éléments de diffuseur arrière. Chaussée de jantes anthracite brillantes à 5 rayons en V de 22 pouces chaussées de pneus UHP en 285/30 ZR22, l’Audi RS 7 exclusive edition évoque des éléments de performance agressifs. Les feux laser Audi de série complètent les feux de route à LED pour le conducteur en projetant un faisceau de lumière bas et large sur la route devant et peuvent être identifiés par une signature lumineuse bleue dans le boîtier du phare.

Un intérieur exclusif

L’intérieur distinctement raffiné des 23 exemplaires de l’édition limitée comprend des accents de la marque RS et des détails exclusifs Audi sur mesure. Les traitements en cuir noir et dinamica sont complétés par des coutures bleues Sepang tissées dans tout l’intérieur.

Le pack cuir étendu Audi exclusive étend le matériau haut de gamme aux accoudoirs de porte, à la garniture de la console centrale, aux panneaux de porte supérieurs et au tableau de bord supérieur, tous finis en cuir noir avec surpiqûres bleues Sepang, tandis que les commandes Audi exclusive sont également tressées en surpiqûres bleues Sepang. Les sièges des passagers avant sont traités avec une garniture latérale basse Audi exclusive en cuir noir avec surpiqûres bleues Sepang, tandis que les tapis de sol Audi exclusive sont proposés avec des bords en cuir noir et finis avec des surpiqûres bleues Sepang. Enfin, une garniture de pavillon noire Dinamica trace l’intérieur du design Sportback saisissant.

Edition limitée

L’Audi RS 7 exclusive edition sera disponible en production limitée à seulement 23 unités et sera disponible à la fin de l’été 2022 uniquement sur le marché nord américain au prix de $165 400.

Photos : Audi