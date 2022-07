Miniature Porsche 911 RWB Pandora One au 1:18 par Solido

Le fabricant français de miniatures Solido se lance dans la reproduction au 1:18 de modèles du préparateur japonnais RWB, basés sur des Porsche 911 type 964. Destination le cœur de l’Alsace afin de découvrir la première réalisation de Solido via la RWB Pandora One de 2011 ayant lancé RWB aux États-Unis.

RWB Pandora One de 2011

La RWB Pandora One reposant sur une Porsche 964 Carrera 4 de 1993 a été réalisée conjointement en 2011 par Akira Nakai-san de RWB et Mark Arcenal de Fatlace et Illest.

L’histoire de cette voiture remonte à 2007 lorsque Mark Arcenal alors employé chez Nike a décidé d’acheter la voiture de ses rêves : une Porsche 911 Carrera 4. Après avoir vu une autre 911 préparée en 2008, il a décidé de l’améliorer en y ajoutant des sièges des Recaro, un volant sport, des amortisseurs KW et des jantes Rays Wheels TE37 pour un look JDM/Euro.

Mais le souhait ultime était d’avoir une RWB. Quelques années plus tard, Mark Arcenal est entré en contact avec RWB pour leur acheté un kit. Il en a profité pour leur rendre visite au Japon.

A son retour aux États-Unis, il a contacté le préparateur FFTEC Motorsports alors spécialisé dans les Mitsubishi Lancer Evo et s’occupant depuis peu des modèles Porsche. L’idée de départ était de construire un moteur biturbo pouvant développer plus de 700 ch. Au final, il était plus sage de rester avec un moteur de 3,6 lpréparé à un seul turbo, développant 398 ch avec 501 Nm (6 psi de pression du turbo) pour ensuite viser les 550 ch à 15 psi.

Comme pour les autres réalisations de RWB, la Porsche 911 servant de base a été entièrement allégée (suppression de tout insonorisant) et installation d’un arceau de sécurité complet afin de pouvoir faire rouler la voiture sur piste et être conforme à divers règlements sportifs.

Avant l’installation du kit carrosserie, la voiture alors noire a été peinte dans une couleur plus vive suite à une suggestion de Nakai de choisir un bleu ou une autre couleur brillante. Le choix du vert a été une évidence et le rendu réalisé par TNT Autobody à Sacramento est fantastique. Le toit ouvrant de la voiture a été soudé. Alors que la couleur extérieure est mat, le vert à l’intérieur est brillant, notamment visible sur l’arceau de sécurité.

Au retour de carrosserie, Nakai a œuvré en installant les différents éléments de carrosserie au sein des nouveaux locaux de RWB USA créé pour cette voiture et de régler à la perfection la suspension. La Porsche 964 ayant servi de base a été adaptée afin de recevoir un ensemble complet de pièces aérodynamiques conçues et posées par le patron de Rauh-Welt Begriff. Le kit carrosserie de cette étonnante 911 se démarque par de nombreux excès avec des ailes fortement élargies, de grosses jantes à déport, un énorme aileron arrière, des éléments aérodynamiques additionnels dont des flics à l’avant, …

Une fois la carrosserie terminée, de nouveaux équipements intérieurs ont été installés. L’intérieur noir contraste avec la teinte verte de la carrosserie. Des touches de la couleur se retrouvent dans l’habitacle avec les harnais et l’arceau de sécurité. Un volant 3 branches en Alcantara fait partie de l’équipement tout comme des pédales en aluminium RS et les reposes pieds pour le conducteur et même le passager avant, l’arrière étant dépourvu de siège. Les panneaux de porte sont en cuir noir RS. D’autres équipements sont présents comme des sièges baquets Recaro, de jauges Stack, un extincteur, des harnais TRS, …

Le freinage a été amélioré par un ensemble complet Brembo GT plus performant. Les suspensions d’origine ont laissé place à un nouveau système KW HLS permettant d’offrir en plus d’un meilleur amortissement via des coilovers KW V3 un levage hydraulique du véhicule via une télécommande spéciale. Cela permet de lever la voiture en appuyant simplement sur un bouton pour passer un obstacle.

Mark Arcenal a fait appel à Rotiform afin de concevoir de nouvelles jantes sur-mesure en 18 pouces (18×10.5j à l’avant et 18×12.5j à l’arrière) en noir mat, chaussées de pneus Falken Azenis RT-615K en 265/35 R18 & 315/30 R18. Il a introduit RWB à Rotiform et leur a montré des dessins conceptuels de ce qu’ils avient en tête pour la voiture. Akira Nakai-san était très excité de voir les roues qui lui rappelaient les roues de la vieille école du passé. Les RWB x Rotiform avaient non seulement fière allure sur la voiture, mais étaient également très efficaces sur circuit.

La Pandora One est ensuite retournée chez FFTEC pour la mise au point finale du moteur. Après quelques essais sur banc, une fuite d’huile importante a été constatée, entraînant la reconstruction complète du moteur dans l’urgence 4 jours avant un évènement de taille.

La RWB Pandora One a été exposée le lendemain de la fin des travaux mécanique au SEMA Show 2011 à Las Vegas où Nakai était présent afin de mieux faire connaître RWB aux USA (bien moins connu à l’époque). En tant que première réalisation américaine de RWB, la Pandora One avait remporté le prix de la voiture européenne des Gran Turismo Awards.

Quelques années plus tard en 2014, la Pandora One a évolué en devenant plus sobre : la couleur verte emblématique a laissée sa place à une teinte noire, et les roues ont été changées pour un ensemble de Work Brombacher.

Une superbe miniature à prix contenu

Solido fait très fort en se lançant dans la reproduction à l’échelle 1:18 de modèles RWB en parallèle de ceux existant déjà par la marque sœur GT Spirit qui a déjà proposé quelques réalisations de grande qualité comme la RWB Southern Cross.

A l’instar des modèles GT Spirit en résine, les miniatures Solido sont en métal avec des portes s’ouvrant et des roues avant directionnelles. L’originalité du modèle RWB Pandora One et son rapport qualité-prix est imbattable, le rendant très attractif. Et ce n’est que le début, un autre modèle RWB a également été commercialisé depuis peu.

Les proportions et la qualité des détails sont excellent, au niveau extérieur : de nombreuses pièces apportées appuient le réalisme de la reproduction de cette Porsche 964 comme le bandeau lumineux arrière siglé Porsche au centre, les éléments aérodynamiques, principalement à l’avant avec le pare-chocs assez détaillés et l’énorme aileron à deux étages façon 993 GT2.

Malgré le fait que la finesse des détails ne peut pas égaler un modèle en résine beaucoup plus cher, le traitement de la peinture vert mat est bluffant tout comme l’ajustement des différents éléments rapportés. Les différentes descriptions sont aussi présentes comme sur le vrai véhicule, apportant une touche supplémentaire de réalisme.

En ouvrant les portes, on peut observer l’intérieur qui n’a pas été négligé avec différents équipements très réalistes : harnais, arceau cage peint en vert, repose pieds et pédales de couleur aluminium, extincteur, jauges, sièges baquets, texture du plastique ne faisant pas bas de gamme, …

En retournant la voiture, le bas du moteur et les échappements sont présents même s’ils ne sont pas visible lorsque la voiture est posée sur ces roues. Ces dernières ont reçu un beau traitement dont les pneus en caoutchouc semi-slicks.

Un autre modèle vous sera prochainement présenté, toujours par Solido : la RWB Hibiki.

Le petit détail

Sur chaque miniature présentée, un détail particulier a retenu notre attention. La RWB Pandora One de 2011 a une petite particularité : le nom de la marque de vêtements illest dont les 3 premières lettres « ill » sont bien mises en évidence sur les côtés de l’imposant aileron arrière. Direction le cœur de l’Alsace dans le Grand Ried afin de photographier la RWB Pandora One le long de la Rivière l’Ill traversant cette région accueillant les cigognes.

Disponibilité et prix

Commercialisée début 2022 chez les revendeurs spécialisés sous la référence S1807502, la miniature Solido au 1:18 de la RWB Pandora One est proposée en édition limitée au prix recommandé de 44,95 euros.

Photos : 4Legend.com