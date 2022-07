Formule E – 2 points pour Porsche lors de la course du dimanche à New York

L’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche a marqué des points dans les deux courses de l’E-Prix de New York. André Lotterer (#36) a terminé neuvième de la course 12 du championnat du monde de Formule E 2022 le dimanche avec sa Porsche 99X Electric. La veille, son coéquipier Pascal Wehrlein (# 94) avait terminé sixième sur le Brooklyn Street Circuit avec vue sur la Statue de la Liberté.

Au classement des pilotes du Championnat du Monde de Formule E, Pascal Wehrlein est neuvième après douze des 16 courses avec 63 points. André Lotterer suit à la dixième place avec le même nombre de points. Au classement par équipe, l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E occupe la sixième place avec 126 points.

Course 12

Après le chaos de la pluie lors de la course annulée de samedi, le soleil a brillé dimanche sur le circuit de Brooklyn de 2,320 kilomètres. André Lotterer est parti de la 3ème position avec sa Porsche 99X Electric après une solide performance en qualifications et en atteignant les demi-finales. Mais au départ, il ne s’en est sorti qu’avec un long retard et a ainsi perdu huit places. Après une belle course, il a tout de même terminé dans les points à la neuvième place. Pascal Wehrlein a dû partir de la 20ème position de la grille et a remonté un total de neuf places avec une course de rattrapage dans sa Porsche 99X Electric. A la onzième place, il a raté de peu des points.

Déclarations

Florian Modlinger, General Project Manager Formule E : « Lors des essais libres, nous avons posé de bonnes bases pour les qualifications. Là, André a travaillé une position de départ très solide en atteignant les demi-finales. Nous devons nous excuser auprès de Pascal. Après son accident lors de la course de samedi, nous avons changé le groupe motopropulseur puis avons eu des problèmes en qualifications, ce qui l’a obligé à repartir de la P20. La course a commencé très mal car André ne s’est pas échappé tout de suite de la P3 et a perdu quelques positions. Il a dû remonter de la onzième place et a montré qu’il avait une voiture compétitive. Pascal a également fait une très bonne course et à la onzième place a raté de peu les points. Dans l’ensemble, nous ne sommes bien sûr pas satisfaits des deux points. Lors des quatre dernières courses de la saison à Londres et à Séoul, nous devons maintenant essayer d’obtenir un ou deux très bons résultats individuels. »

André Lotterer, pilote officiel Porsche (n°36) : « Je suis très déçu de ce résultat. J’avais une excellente position de départ avec P3, mais ensuite j’ai un peu foiré la procédure de départ. J’ai glissé sur la pédale de démarrage, puis j’ai freiné immédiatement pour éviter de risquer un départ d’appoint. En conséquence, j’ai perdu quelques positions. Au moins, je suis resté dans la course et j’ai obtenu deux points de plus. Dommage, la voiture était vraiment bien. Plus aurait été possible. »

Pascal Wehrlein, pilote d’usine Porsche (n°94) : « C’était une journée à oublier. Lors de ma première manche de qualification, j’étais en P2, ce qui semblait très bien. A cause d’un problème nous avons changé le réglage de notre voiture pour le second run. Je n’ai pas pu améliorer mon temps, mais cela n’avait pas d’importance car les temps au tour étaient annulés. Dans la course, je suis parti de P20 et j’ai terminé onzième. J’ai tout donné, mais les qualifications d’aujourd’hui ne l’ont malheureusement plus permis. C’était donc un jour où nous ne pouvions pas montrer notre potentiel. »

Prochaines courses

Le prochain événement pour l’équipe de Formule E TAG Heuer Porsche est le E-Prix de Londres les 30 et 31 juillet avec les manches 13 et 14 du championnat du monde de Formule E.

Photos : Porsche