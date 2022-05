Audi RS Q e-tron vs Ducati DesertX

Une telle occasion ne s’est jamais présentée : Audi et Ducati ont accueilli les médias internationaux en Sardaigne pour une première collaboration de ce type. Pour la première fois, les journalistes ont pu rouler sur la nouvelle moto Ducati DesertX et conduire l’Audi RS Q e-tron engagée sur le Rallye Dakar. Les designers des deux marques ont créé un look unique et commun pour la moto et la voiture. Les instructions expertes des pilotes Audi Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger, Carlos Sainz/Lucas Cruz et du pilote Ducati Danilo Petrucci ont complété cette expérience formatrice.

Deux véhicules inhabituels, un circuit tout-terrain généreux et l’attrait de la nouveauté : l’enthousiasme était débordant. Ducati se lance pour la première fois dans le segment offroad avec la DesertX. Lors du premier événement, la marque italienne, qui a jusqu’à présent établi des normes avec ses motos sportives de route et de tourisme, a présenté son nouveau savoir-faire en matière de tout-terrain. Avec son puissant moteur Testastretta, sa garde au sol et le long débattement de ses suspensions, le nouveau modèle est capable de maîtriser toutes les pentes avec aisance. En même temps, la DesertX impressionne également sur les routes pavées en tant que deux-roues fonctionnel, compétent et efficace. Lors d’une dérive commune sur les pistes de gravier d’un terrain au sud-ouest d’Olbia, la moto et la voiture se sont présentées de manière identique.

Avec du noir, du gris et du rouge, la DesertX a repris sur sa carrosserie le graphisme qui définit la technologie avancée de l’Audi RS Q e-tron. Le prototype de rallye pour le désert aux quatre anneaux incarne l’efficacité pure. La propulsion électrique innovante de l’Audi RS Q e-tron avec ses batteries haute tension et son convertisseur d’énergie repousse les limites du possible. Elle a fait ses débuts au Rallye Dakar en janvier et a impressionné avec quatre victoires d’étape. En mars, la voiture a remporté sa première victoire au classement général de l’Abu Dhabi Desert Challenge. Danilo Petrucci, qui court pour Ducati dans les MotoAmerica Superbike Series, est un ancien vainqueur du MotoGP et a participé à son premier Rallye Dakar en 2022. Monter dans la voiture avec Carlos Sainz a fasciné le professionnel chevronné. « C’est un rêve devenu réalité pour moi, car déjà enfant, j’étais un fan de Carlos Sainz. Je ne peux pas décrire mon ressenti dans le cockpit. Je ne m’attendais pas à ce que l’Audi RS Q e-tron soit aussi rapide en tout-terrain. Sa technologie montre la voie de l’avenir de l’automobile. », a déclaré l’Italien.

Le pilote d’usine Audi Carlos Sainz a souligné l’importance du modèle pour le programme de sport automobile d’usine de la marque. « Ce qu’Audi a réalisé avec ce concept est techniquement unique et constitue un réel avantage pour nous, les pilotes. L’événement en Sardaigne était formidable pour démontrer les avantages de l’entrainement électrique. Tous les médias ont été impressionnés. », a déclaré l’Espagnol. Sainz a remporté le Rallye Dakar à trois reprises et a été le premier vainqueur d’étape au volant de l’Audi RS Q e-tron. Comme ses coéquipiers d’Audi, le double champion du monde de rallye était un contact recherché lors de l’apparition commune en Sardaigne avec laquelle Audi et Ducati ont marqué les esprits.

Photos : Audi