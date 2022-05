Volkswagen Véhicules Utilitaires clôt le premier trimestre 2022 avec un résultat positif

Comme dans d’autres secteurs, Volkswagen Véhicules Utilitaires a dû relever des défis de taille au premier trimestre 2022 pour assurer la production. Depuis février dernier, principalement en raison de la guerre en Ukraine, la disponibilité des composants intégrés aux véhicules de la marque n’est pas assurée de manière optimale et l’entreprise a dû faire face à des difficultés accrues qui ont affecté sa chaîne logistique. Dans ce contexte, les livraisons sur le premier trimestre enregistrent une baisse de 14,5% en glissement annuel, avec 81 900 unités livrées sur la période. Malgré cette baisse en volume, et le recul du chiffre d’affaires à 2,3 milliards d’euros (contre 2,7 milliards euros au T1 2021) qui en a résulté, VWCV est parvenu à enregistrer une nette hausse de son résultat opérationnel, à 46 millions d’euros (+ 61% en glissement annuel).

« Malgré la baisse du nombre d’unités livrées, nous sommes parvenus à enregistrer une nette hausse de notre résultat. Nous bénéficions de la stabilité des prix sur les marchés, du haut niveau de la demande pour notre modèle haut de gamme California et de l’engouement pour les véhicules d’occasion. Notre parfaite maîtrise des coûts a également contribué à l’évolution positive de notre résultat », a déclaré Michael Obrowski, membre du Directoire de la marque, en charge de la direction financière et des systèmes d’information (Finance & IT) chez Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Au premier trimestre, le nombre d’exemplaires livrés de la gamme Transporter est en baisse de 19,5%, à 35 100 unités. Parallèlement, le nombre d’exemplaires livrés du California 6.1 affiche une hausse de près d’un tiers, à 5 500 unités. Dans le prolongement du renouvellement du modèle et le lancement de la nouvelle déclinaison entièrement revisitée, le nouveau Multivan a été livré à 2 300 exemplaires. Le nombre de modèles Caddy livrés augmente légèrement de 2,6%, à 22 900 unités. Quant au Crafter, il a été durement touché par les incidences négatives du premier trimestre, avec un volume qui passe à 13 900 exemplaires livrés aux clients (- 26,6%). En amont de la présentation du nouveau modèle cet été, les livraisons du Volkswagen Amarok accusent un recul à 9 800 exemplaires livrés (- 9,7% en glissement annuel).

« La demande pour nos produits reste élevée et notre carnet de commandes est bien rempli. Nous espérons retrouver une situation moins tendue sur notre chaîne logistique afin de pouvoir livrer à nos clients les véhicules qu’ils ont commandés et qu’ils attendent. Bien sûr, nous sommes impatients de lancer en mai la prévente du nouveau modèle tout électrique ID. Buzz. », a déclaré Lars Krause, membre du Directoire de Volkswagen, en charge des Ventes chez Volkswagen Véhicules Utilitaires.

