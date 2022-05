Le 5ème modèle Bentley arrive et se dévoile un peu plus à l’intérieur

Bentley annoncera un cinquième modèle pour rejoindre sa gamme de voitures de luxe le mardi 10 mai 2022. Les opportunités de personnalisation seront plus grandes que jamais avec 24 milliards de configurations uniques possibles de spécifications de garniture seules – toutes fabriquées à la main dans l’usine neutre en carbone de Bentley à Crewe, en Angleterre.

Les configurations disponibles incluront la nouvelle spécification Bentley Airline Seat. Le siège le plus avancé jamais installé sur une voiture, il offre 22 modes de réglage et des premières mondiales dans un nouveau système de détection automatique de la température et une technologie avancée de réglage postural avec 177 changements de pression individuels possibles sur six zones.

Pendant ce temps, Bentley Diamond Illumination, où la lumière est émise à travers de petites perforations dans la garniture de porte au toucher doux, montre comment la technologie se combine avec l’artisanat contemporain pour offrir un design moderne utilisant des matériaux luxueux. L’effet d’éclairage est obtenu à l’aide de LED (12 sur chacune des portes avant, 22 sur chacune des portes arrière) qui émettent de la lumière à travers de petites perforations de 1 mm de diamètre dans les panneaux de porte garnis de cuir.

Le matelassage en diamant immédiatement reconnaissable de Bentley, spécifié par un nombre toujours croissant de clients, a été réinventé dans un nouveau design dramatique et contemporain. L’exécution semble simple, mais l’obsession du détail derrière résume tout ce qui est unique dans les intérieurs des modèles Bentley.

Avec une dimension supplémentaire de bien-être à bord, le nouveau modèle sera installé dans un confort somptueux au sommet de sa gamme et offrira un éventail de capacités – et de configurations – au-delà de tout ce qui était proposé auparavant.

