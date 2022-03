Audi soutient les étudiantes en STEM au Forbes Idea Incubator

Le 26 février 2022, Audi of America s’est associée à Forbes et à la Tandon School of Engineering de l’Université de New York pour parrainer le cinquième Forbes Idea Incubator, un événement virtuel d’une journée conçu pour soutenir la science, la technologie, l’enseignement de l’ingénierie et des mathématiques (STEM – Science, Technology, Engineering & Mathematics) pour les étudiantes.

Cette année, les étudiantes de la NYU Tandon School of Engineering ont été invitées à réfléchir de manière critique et à aider à développer des solutions potentielles qui s’attaquent aux préjugés que les consommatrices subissent souvent dans leur parcours d’achat de voiture. L’incubateur d’idées « Forbes Idea Incubator » est une extension du parrainage par Audi of America du Sommet des femmes Forbes 2021 qui s’est tenu virtuellement le 9 décembre 2021. Le Forbes Idea Incubator a servi de plate-forme pour présenter la subvention Audi Drive Progress, un fonds de 50 000 $ fournissant une aide financière pour les frais de scolarité des étudiants et les dépenses connexes aux équipes gagnantes, pour la cinquième fois consécutive. Depuis la création de ce programme, Audi a fait don de plus de 250 000 $ aux étudiants de la NYU Tandon School of Engineering.

« Chez Audi, nous nous engageons à faire progresser l’équité entre les sexes et il n’y a rien de plus inspirant que de regarder la prochaine génération d’innovatrices et de dirigeantes relever le défi. Audi est honorée de s’associer à Forbes et NYU Tandon pour soutenir et autonomiser les jeunes femmes d’aujourd’hui en STEM. », a déclaré Mirjam Abel, vice-présidente des affaires numériques chez Audi of America et Audi Canada.

Audi of America s’engage pour un lieu de travail inclusif et équitable. En supprimant les obstacles à l’équité, à l’inclusivité, à la croissance et au développement, Audi cultive et promeut une culture diversifiée qui aide les femmes à réaliser leur plein potentiel.

Photo : Audi