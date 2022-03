Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 – Victoire de Job à Spielberg

Diogo C. Pinto a prolongé son avance de points dans la Porsche TAG Heuer Esports Supercup (PESC) après avoir terminé deuxième de la course principale sur le Red Bull Ring. Pour le pilote Porsche24 Team Redline, le sprint de 10 tours s’est avéré décevant, mais dans la course longue sur le double de la distance, l’Espagnol est revenu dans le groupe de tête avec une charge acharnée à travers le peloton. La victoire sur le circuit du Grand Prix d’Autriche est revenue au Britannique Sebastian Job (Oracle Red Bull Racing Esports). Pour le champion PESC 2020, il s’agissait de la troisième victoire de la saison avec la variante virtuelle de la Porsche 911 GT3 Cup de 510 ch. Dans la course de sprint plus courte sur la plate-forme de simulation iRacing, Charlie Collins a remporté la victoire.

En tant que plus rapide des qualifications, Collins a repris la course depuis la pole position. Cependant, dans le sprint vers le premier virage, le pilote VRS a dû céder la tête à Kevin Ellis jr. Le pilote virtuel britannique s’était aligné aux côtés de son compatriote sur la première ligne de la grille. Lors de la longue approche du virage 3, Collins a contré cette erreur et a remporté une victoire sûre – décrochant sa première victoire dans le PESC. La deuxième place est revenue au pilote Apex Racing Ellis devant le pilote australien Oracle Red Bull Racing Esports Cooper Webster, en tant que recrue la plus rapide. Les positions quatre à sept étaient occupées par Matti Sipilä (KOVA Esports), Sebastian Job, Zac Campbell (VRS) et Jordan Caruso (Logitech G Altus Esports). La très importante huitième place a été remportée par le Julien Soenen de l’équipe R8G eSports : puisque les huit premiers partaient dans l’ordre inverse pour la deuxième course, le nouveau venu était ravi de la pole position.

La deuxième course de 20 tours a débuté en trombe : Zac Campbell s’est lancé dans la course depuis la 3ème place sur la grille mais a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie du premier virage. En tête-à-queue, l’Américain a sorti plusieurs pilotes derrière lui, dont son coéquipier David Williams et Graham Carrol (Oracle Red Bull Racing Esports). Soenen a profité du chaos et a creusé un petit écart sur Job, Sipilä, Webster et Ellis jr, suivis de Collins et Diogo C. Pinto.

Le pilote portugais, qui a abordé la cinquième manche de la saison en tant que leader des points, a rapidement lancé sa charge à travers le peloton à mi-parcours, ce qui l’a propulsé à la troisième place au 17ème tour. Maintenant, seuls Soenen et Job étaient devant lui. Lorsque la manœuvre de freinage de Job a réussi contre la recrue, Pinto a également balayé le Belge. Dans les deux derniers tours, la bataille pour les trois premières places se poursuit. En fin de compte, Job s’est imposé face au pilote portugais pour célébrer sa troisième victoire de la saison. Soenen a perdu du terrain après un contact avec Pinto et a terminé sixième derrière Collins, Ellis jr. et Sipilä.

Après cinq des dix courses, le résultat de Diogo C. Pinto lui a suffi pour étendre son avance au championnat. Il compte désormais 38 points d’avance sur Sebastian Job, qui n’est séparé que de deux points du troisième, Kevin Ellis Jr. (235 points).

Casey Kirwan remporte les deux courses All-Star en Autriche

Les créateurs de contenu du monde de l’esport ont de nouveau disputé deux courses All-Star en Autriche dans le cadre du programme de soutien PESC. Tous les pilotes de simulation ont piloté la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport de 425 ch. Jaroslav « Jardier » Honzik dominait les qualifications mais retombait à la quatrième place après le départ de la première course sur onze tours. Le starter invité Casey Kirwan a pris les devants, mais l’Américain de 17 ans était occupé à repousser sa poursuivante Emily « Emree » Jones, le duo livrant des duels porte-à-porte à couper le souffle. Au huitième tour, l’Australien a même réussi à s’emparer brièvement de la première place – seulement pour que Kirwan saisisse sa chance de la récupérer. La troisième place est revenue à Xabier « Heikki360ES » Sanchez d’Espagne, après avoir rattrapé et dépassé l’Américain Matt Malone.

Pour le départ de la deuxième course, les influenceurs se sont alignés sur la grille dans l’ordre inverse des résultats de la course précédente – un avantage dont Tyson « Quirkitized » Meier a profité. Après un tête-à-queue, l’Américain s’est classé dernier. Maintenant, il était en pole position et a rapidement pris la tête. Après un premier tour tumultueux, un nouvel ordre s’impose rapidement : Emily Jones revient à la deuxième place suivie de Kirwan, Borja Zazo et « Jardier » Honzik. Cependant, au neuvième tour, Meier a commis une erreur de freinage dans le virage 3 et a perdu la tête au profit de Kirwan. Une lutte passionnante à trois pour la victoire s’est alors déroulée, le jeune Américain franchissant finalement la ligne d’arrivée en premier. Dans les derniers mètres, « Emree » Jones a fait une manœuvre audacieuse pour arracher la deuxième place à « Quirkitized ».

À mi-parcours de la saison après cinq des dix tours, Meier se classe premier avec un avantage de sept points sur Jones. Zazo, Honzik et Sanchez occupent les positions trois à cinq.

Prochaine course sur l’île Notre-Dame à Montréal

Dans 14 jours, la Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2022 entamera la seconde moitié de la saison sur le circuit de Formule 1 de Montréal, au Canada. Une partie du circuit de 4,361 kilomètres sur l’île Notre-Dame est constituée de routes normalement ouvertes à la circulation quotidienne. L’un des passages les plus connus est la chicane droite-gauche serrée avant la ligne de départ-arrivée : les rêves de victoire de nombreux pilotes de course célèbres se sont brisés sur les murs de la barrière, d’où son nom « Wall of Champions ». Sur le Circuit Gilles Villeneuve, les simracers s’attaquent à un sprint de dix tours et à une épreuve vedette sur le double de la distance.

Au Canada également, des influenceurs célèbres et des créateurs de contenu de la scène des courses d’esports participeront à deux courses All-Star dans le cadre d’un programme de soutien. Comme à Silverstone et au Red Bull Ring, ils piloteront la version numérique de la Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

Résultats

Red Bull Ring, course de sprint

1. Charlie Collins (GB/VRS)

2. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing Team)

3. Cooper Webster (Australie/Oracle Red Bull Racing Esports)

4. Matti Sipilä (FIN/KOVA Esports)

5. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esports)

Red Bull Ring, course principale

1. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esports)

2. Diogo C. Pinto (P/Team Redline)

3. Charlie Collins (GB/VRS)

4. Kevin Ellis jr. (GB/Apex Racing Team)

5. Matti Sipilä (FIN/KOVA Esports)

Classement par points après 5 des 10 manches de championnat

1. Diogo C. Pinto (P/Team Redline), 275 points

2. Sebastian Job (GB/Red Bull Racing Esports), 237 points

3. Kevin Eliis jr (GB/Apex Racing Team), 235 points

Photos : Porsche