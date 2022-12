Audi Sport agrandit ses locaux pour son projet de Formule 1

Le Competence Center Motorsport d’Audi Neuburg est agrandi pour le projet de Formule 1. Dans un nouveau bâtiment d’environ 3 000 mètres carrés, de nouveaux bancs d’essais pour le développement de l’unité de puissance seront notamment installés. Les travaux de construction de l’extension ont débuté cette semaine. Audi concourra dans la catégorie supérieure du sport automobile à partir de 2026 avec le groupe motopropulseur fabriqué à Neuburg an der Donau.

Le Competence Center Motorsport, qui a ouvert ses portes à l’été 2014, est considéré comme l’un des plus modernes du genre. Toutes les opérations de course d’usine, ainsi que les courses des clients, sont coordonnées à partir d’ici. L’Audi RS Q e-tron futuriste, avec sa transmission innovante pour le Rallye Dakar, a été construite à Neuburg an der Donau, comme ce fut également le cas pour les versions de la voiture de course hybride Audi R18 e-tron quattro, l’Audi RS 5 DTM et la voiture de course de Formule E entièrement électrique.

L’ensemble du groupe motopropulseur du nouveau projet de Formule 1, composé d’un système de récupération d’énergie, d’un moteur électrique, d’une batterie, d’un moteur à combustion à haut rendement et d’une transmission, est développé et construit à Neuburg. Environ 50% de la puissance du groupe motopropulseur sera électrique. Audi participera à la Formule 1 en tant qu’équipe d’usine en 2026 avec son partenaire stratégique Sauber.

« Avec le Competence Center Motorsport, nous avons une base idéale pour notre projet de Formule 1. Audi Neuburg a été conçu dès le départ pour être en mesure de s’attaquer aux projets de sport automobile les plus exigeants. Cette prévoyance porte ses fruits. Avec les installations existantes, nous avons pu commencer immédiatement le projet de Formule 1. L’expansion créera l’infrastructure nécessaire au développement de notre unité de puissance F1 à long terme. Avec l’extension du bâtiment et l’installation de bancs d’essai à la pointe de la technologie, nous donnons à notre équipe de développement les meilleures conditions possibles pour réussir dans la classe supérieure du sport automobile. », a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d’administration d’AUIDI AG en charge du développement technique.

Le nouveau bâtiment, appelé F7.2, sera construit à l’extrémité sud-ouest du complexe immobilier existant sur une zone précédemment inutilisée et sera relié au bâtiment F7 par un pont fermé. En plus des bancs d’essai pour le groupe motopropulseur et les moteurs, il y aura des locaux techniques, un atelier mécanique et des postes de travail pour environ 60 employés sur une surface totale de 3 000 mètres carrés. L’achèvement de l’extension est prévu pour le premier trimestre 2024. Une partie du nouveau bâtiment doit être mise en service dès le mois de mars de l’année prochaine.

L’approvisionnement en électricité et en chaleur de Neuburg est déjà neutre en CO₂ : l’installation est alimentée en chauffage urbain à partir de la chaleur résiduelle industrielle et en électricité verte provenant de centrales hydroélectriques. La FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) a décerné à l’installation sa plus haute distinction pour la préservation de l’environnement et la durabilité avec le label environnemental trois étoiles. L’objectif d’Audi est de générer l’énergie pour le projet de Formule 1 sur le site de Neuburg de manière totalement indépendante et régénérative à moyen terme.

Il n’y a pas que l’infrastructure qui est agrandie à Neuburg. L’équipe s’agrandit aussi régulièrement. Actuellement, environ 220 employés ont été recrutés pour le projet de Formule 1 sur le site de Neuburg. L’objectif est d’avoir plus de 300 employés d’ici mi-2023. « Développer une unité de puissance pour la série de courses la plus exigeante au monde en Allemagne est un grand défi. Nous avons déjà une excellente équipe dans notre usine de Neuburg an der Donau qui ne cesse de s’agrandir. », a déclaré Adam Baker, directeur général d’Audi Formula Racing GmbH, qui a été fondée pour le projet.

Photos : Audi