Nouveau showroom Lamborghini à Prague

Automobili Lamborghini a officiellement rouvert son showroom à Prague après une rénovation complète. Détenu et exploité par Exclusive Cars Vertriebs Gmbh, l’emplacement central dans le quartier de Praha-Smíchov présente un tout nouveau design conforme à l’identité visuelle de Lamborghini, soulignant l’engagement de la marque envers la République tchèque.

La soirée d’ouverture festive, à laquelle ont participé Francesco Cresci, directeur de la région EMEA et Felix Rongen, responsable de la région Europe centrale, orientale et CEI, a également été l’occasion de la première nationale de la Lamborghini Urus Performante. Ensemble, ils ont présenté le Super SUV qui relève la barre dans la couleur signature Giallo Inti aux propriétaires et invités VIP.

« Ce showroom Lamborghini avec sa nouvelle identité d’entreprise distinctive contribuera à améliorer encore l’expérience client, alors que nous continuons d’accueillir un nombre croissant de clients tchèques enthousiasmés par la gamme de produits Lamborghini actuelle et future. Dans le même temps, la nouvelle concession accueillera le voyage Lamborghini vers l’électrification, qui commence en 2023 avec la présentation de la nouvelle Aventador, le premier modèle doté de la technologie PHEV, se poursuit avec l’hybridation du reste de la gamme à compléter d’ici 2024 et culmine en 2028 avec l’introduction du premier modèle entièrement électrique. », a déclaré Francesco Cresci.

« Résultat d’un investissement important, nous sommes ravis d’avoir officiellement ouvert notre nouveau showroom Lamborghini Prague. Déjà une destination établie pour les amateurs de super voitures de sport, nous sommes impatients d’accueillir notre clientèle dans notre nouvel environnement de marque à explorer le monde de Lamborghini. », a déclaré Vlastimil Fric, directeur général de Lamborghini Prague.

Le showroom de 265 mètres carrés est situé à Vrchlickeho 31/18, Praha (CZ). La nouvelle gamme de produits exposée peut être personnalisée par Ad Personam : un espace dédié où les clients peuvent créer une configuration personnalisée pour leur nouvelle Lamborghini. Le programme de personnalisation offert en concession permet aux propriétaires de choisir parmi des options de peinture pratiquement illimitées ainsi que des possibilités intérieures, notamment du cuir, des coutures spéciales, des éléments en fibre de carbone et de nombreuses autres options exclusives pour leur nouvelle voiture. Pour aller plus loin dans le programme de personnalisation, les clients peuvent visiter le studio Sant’Agata Bolognese Ad Personam et découvrir avec un expert Lamborghini le chemin de personnalisation de leur Lamborghini.

L’événement d’ouverture officielle a vu les invités profiter de la nouvelle atmosphère élégante de Lamborghini Prague, animée par le Prague Lounge Trio et les performances musicales de DJ QUEEN B. Une expérience gastronomique a été créée sur place par l’exclusif Stones Catering, avec un menu créé par le chef Michal Goth.

Automobili Lamborghini est actuellement représenté en République tchèque exclusivement à Prague, avec 74 concessionnaires dans la région EMEA et 174 dans le monde.

Photos : Lamborghini