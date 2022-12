Audi vise le podium au Rallye Dakar 2023 avec ses RS Q e-tron E2

Le directeur d’Audi Sport, Rolf Michl, s’est fixé un objectif clair pour l’équipe Audi Sport : après quatre victoires d’étape obtenues lors de la première tentative en janvier 2022, l’objectif du 31 décembre 2022 au 15 janvier 2023 est d’obtenir un podium au classement général pour le prototype innovant RS Q e-tron E2 doté de sa propulsion électrique, son convertisseur d’énergie et sa batterie haute tension. Le concept a remporté le « Racecar Powertrain of the Year Award » en décembre, élu par un panel d’experts du magazine Race Tech.

Dès le réveillon, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger, Mattias Ekström/Emil Bergkvist et Carlos Sainz/Lucas Cruz se mesureront à la concurrence dans un prologue et se lanceront ensuite sur 14 étapes successives. 70% du parcours en Arabie saoudite est nouveau pour les équipes. Les organisateurs d’ASO ont considérablement accru les exigences sportives : de 350 à 500 kilomètres, les étapes entre la mer Rouge et le golfe Persique sont plus longues et plus difficiles que l’an dernier. Le quartier vide avec ses dunes imposantes est particulièrement exigeant.

« Nous ressentons une belle tension sportive, mais nous nous sentons également parfaitement préparés pour le rallye. Notre voiture est maintenant très fiable. Les améliorations par rapport à l’Audi RS Q e-tron de première génération sont significatives. Nos processus sont également beaucoup plus rodés. Notre objectif est une place sur le podium. Nous nous sommes préparés aussi minutieusement que possible, mais tous les facteurs externes restent imprévisibles. Nous ne les connaîtrons pas avant le Dakar lui-même. », a déclaré Rolf Michl, Directeur Audi Sport et Responsable du sport automobile chez Audi.

Les trois équipages de pilotes seront en compétition avec une deuxième évolution considérablement améliorée de l’Audi RS Q e-tron. Elle est homologuée dans la catégorie T1-U, qui ouvre la voie à un avenir à faibles émissions en rallye tout-terrain depuis 2022. L’entraînement des essieux avant et arrière est électrique, les moteurs électriques tirant leur énergie d’une batterie haute tension. Un système de contrôle révisé optimise le bilan énergétique des différentes technologies. Un convertisseur d’énergie hautement efficace composé d’un moteur turbocompressé à quatre cylindres et d’un groupe moteur-générateur supplémentaire (MGU), qui fonctionne de manière optimale et charge la batterie, traite le carburant reFuels pour la première fois. Ce carburant, basé sur des plantes biogéniques qui ne concurrencent pas les aliments, contribue à réduire les émissions de CO2 de plus de 60%.

« Dans notre préparation pour le rallye le plus difficile au monde, nous n’avons rien laissé au hasard. Nous avons beaucoup appris lors de nos participations en rallyes et des tests au cours de notre première année et nous avons tout mis en œuvre de manière cohérente – techniquement, logistiquement et organisationnellement. L’étroite collaboration entre Audi Sport, les pilotes, les copilotes et l’équipe Q Motorsport porte ses fruits et se déroule très bien. », a déclaré Uwe Breuling, Responsable des opérations véhicules.

Lors de tests prolongés et de la participation en rallye en octobre, la deuxième génération de l’Audi RS Q e-tron a démontré sa fiabilité et ses performances. « Nous avons testé les voitures en détails à Neuburg après la reconstruction et avons donné aux pilotes et copilotes une chance de les conduire à nouveau. Nos ingénieurs ont bien formé Stéphane, Edouard, Mattias, Emil, Carlos et Lucas à l’utilisation de la technologie afin qu’ils puissent se débrouiller en cas d’avarie pendant les étapes. Avec 15 jours de compétition, une seule mauvaise journée peut signifier des opportunités perdues. », a ajouté Arnau Niubó Bosch, Responsable projet du déploiement des véhicules.

Mattias Ekström, meilleur pilote Audi de l’année dernière en neuvième place au classement, fait l’éloge de l’équipe : « Les détails dans le cockpit, nos plans de réglage, les instructions, la pratique des changements de pneus, la recherche de l’optimum : nous avons vraiment fait notre travail à fond. Des décisions détaillées sur le choix des ressorts, par exemple, que nous prenons en fonction de l’itinéraire, si nous sommes plus susceptibles de rouler sur un sol caillouteux ou dans le sable. » Son copilote Emil Bergkvist note une avancée notable au Maroc : « Nous avons mieux compris le roadbook là-bas. Cela nous permet de piloter à un niveau supérieur et d’être plus constants. De même, nous avons élaboré une bonne stratégie pour le rallye avec les ingénieurs. »

Stéphane Peterhansel, recordman du Rallye Dakar avec 14 victoires, disputera la classique du désert pour la 35ème fois. « Nous avons gagné en confiance au fil de l’année, juge le Français. « La fiabilité de la voiture est très bonne. Il y a nettement moins de stress dans l’équipe. Trois paramètres font la différence : la technologie, la performance de nous pilotes et celle des copilotes. Je m’attends à des concurrents très forts de Toyota et BRX. » Edouard Boulanger partage son avis de pilote et a un regard résolument tourné vers la concurrence : « Nous sommes dans une situation très différente de celle d’il y a un an. L’esprit de l’équipe est différent, tout le monde connaît le Dakar maintenant. L’ambiance est au top. Mais chaque concurrent a également de nouvelles spécifications dans ses voitures. Nous ne savons encore rien du nouveau rapport de force. »

Pour Carlos Sainz, triple vainqueur du Dakar, l’accent est mis sur le développement notable de l’équipe en très peu de temps : « Vous ne pouvez pas comparer la situation actuelle avec celle d’il y a un an. L’expérience avec la nouvelle voiture aide beaucoup, donc nos objectifs changent également. En 2022, nous étions prudents, et maintenant nous espérons pouvoir courir pour le sommet. Le plus grand défi reste le Dakar lui-même. Chaque jour réserve des surprises. » Son copilote Lucas Cruz se sent bien préparé à ces situations : « Nous avons appris à bien connaître la nouvelle voiture afin de pouvoir la réparer nous-mêmes en cas de doute. Pour nous, les scènes du quartier vide seront le point culminant. Nous avons un long Dakar devant nous avec des jours supplémentaires dans le désert. »

Sven Quandt, Directeur Q Motorsport, résume ses décennies d’expérience en tant que pilote et chef d’équipe : « Cette année, nous avons été prêts à temps et avons envoyé les voitures par bateau. Il y a un an, nous devions les expédier par avion, c’est comme si nous étions en retard. Depuis l’expédition, cependant, il nous reste encore beaucoup de préparatifs à faire, notamment avec la FIA et la planification du Dakar. Aussi confiants que nous le sommes, vous ne pouvez jamais être trop confiant au Dakar. Il ne s’agit pas seulement de la performance de la technologie et des personnes, mais aussi de la chance. Et vous ne pouvez pas prévoir cela. Mais nous sommes bien préparés. Cette année le parcours contient encore des dunes très hautes, l’année dernière les passages de dunes étaient plutôt faciles. Le rallye est très exigeant pour nous tous : il dure deux semaines, mais dès notre arrivée nous sommes effectivement dans le désert pendant trois semaines. Reste à voir à quel point nos adversaires sont bons. Aucun d’entre eux n’a montré toutes ses capacités en 2022. Peut-être que nous ne verrons pas qui est vraiment le plus fort avant les deux, trois ou quatre premiers jours de course. »

Photos : Audi