Lamborghini Super Trofeo : trois séries sur quatre continents pour 2023

Lamborghini Squadra Corse a dévoilé les calendriers finalisés des championnats régionaux de Super Trofeo pour la saison 2023. Pour le 60ème anniversaire historique de Lamborghini, un total de 18 courses seront disputées en trois séries et visitant quatre continents, tandis que la grande finale Lamborghini Super Trofeo célèbrera sa 10ème édition sur le sol italien.

Le championnat monomarque Lamborghini le plus ancien, le Super Trofeo Europe, comporte un certain nombre de changements pour la saison 2023. Notamment, une apparition sur un week-end de l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) pour la première fois de l’histoire du championnat, à Imola lors du week-end d’ouverture en mai. Les quatre manches suivantes auront lieu en soutien bien établi de SRO Motorsports, avec Paul Ricard en France prévu pour la deuxième manche début juin. Ensuite, c’est vers l’emblématique Spa-Francorchamps – le seul circuit à avoir figuré sur tous les calendriers du Super Trofeo Europe – quatre semaines plus tard le week-end des 24 Heures de Spa, avant de retourner au Nürburgring après un an d’absence. Valence, qui a accueilli la grande finale en 2016, sera l’avant-dernière manche avant que le dernier week-end de l’année se déroulera à Vallelunga en Italie.

De l’autre côté de l’océan, la 11ème saison du Lamborghini Super Trofeo North America démarrera à la mi-mai 2023 sur l’un des circuits les plus pittoresques des États-Unis, Laguna Seca en Californie. Poursuivant son association avec l’IMSA, la série régionale se dirigera ensuite vers le nord de l’État de New York un mois plus tard pour la deuxième manche de l’année à Watkins Glen. Après la pause estivale, Elkhart Lake dans le Wisconsin accueillera la troisième manche début août avant sa visite traditionnelle au Virginia International Raceway, une étape régulière du programme nord-américain depuis 2013. La dernière étape aux États-Unis emmènera le Super Trofeo North America à Indianapolis Motor Speedway pour la première fois en septembre avant de rejoindre la série régionale à Vallelunga pour la finale de la saison.

Après trois ans sur la touche, le Lamborghini Super Trofeo Asia fait un retour bienvenu à l’agenda monomarque et présente le calendrier le plus diversifié géographiquement des trois championnats continentaux pour 2023. La saison commencera sur le circuit sur lequel tout a commencé pour la région en 2012, Sepang en Malaisie qui a accueilli la toute première manche du Super Trofeo Asia. En juin, une nouvelle première sera au programme avec une manche au Bend Motorsport Park à Adélaïde en Australie. Puis, en juillet, Fuji Speedway au Japon accueillera la troisième manche avant de visiter un autre nouveau circuit, l’Everland Speedway en Corée du Sud qui fait sa première apparition. Avant la finale à Vallelunga, le Super Trofeo Asia reviendra en Chine pour l’avant-dernier week-end à Shanghai.

Tous les championnats se réuniront sur le circuit de Vallelunga à la périphérie de Rome, en Italie, pour la grande finale Lamborghini Super Trofeo qui se déroulera du 18 au 19 novembre 2023. Vallelunga a déjà accueilli la Grande Finale à deux reprises, en 2013 et 2013, et deviendra le premier site à l’organiser pour la troisième fois.

Lamborghini Super Trofeo Europe 2023

Manche 1 : Imola (Italie), 5-7 mai

Manche 2 : Paul Ricard/Le Castellet (France), 2-4 juin

Manche 3 : Spa-Francorchamps (Belgique), 29 juin-1er juillet

Manche 4 : Nürburgring (Allemagne), 28-30 juillet

Manche 5 : Valence (Espagne), 15-17 septembre

Manche 6 : Vallelunga (Italie), 16-17 novembre

Lamborghini Super Trofeo North America 2023

Manche 1 : Laguna Seca (Californie), 12-14 mai

Manche 2 : Watkins Glen (New York), 22-25 juin

Manche 3 : Road America/Elkhart Lake (Wisconsin), 4-6 août

Manche 4 : VIR (Virginie), 25-27 août

Manche 5 : Indianapolis (Indiana), 15-17 septembre

Manche 6 : Vallelunga (Italie), 16-17 novembre

Lamborghini Super Trofeo Asie 2023

Manche 1 : Sepang (Malaisie), 5-7 mai

Manche 2 : The Bend (Australie), 9-11 juin

Manche 3 : Fuji (Japon), 14-16 juillet

Manche 4 : Everland Speedway (République de Corée), 18-20 août

Manche 5 : Shanghai (Chine), 8-10 septembre

Manche 6 : Vallelunga (Italie), 16-17 novembre

Grande Finale 2023 : Vallelunga (Italie), 18-19 novembre

Photos : Lamborghini