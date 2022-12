Porsche – Ouverture officielle de l’usine pilote d’eFuels au Chili

Porsche et des partenaires internationaux travaillant avec la société d’exploitation chilienne Highly Innovative Fuels (HIF) ont lancé la production industrielle de carburants synthétiques (eFuels). En présence du ministre chilien de l’Énergie, Diego Pardow, l’usine pilote « Haru Oni » à Punta Arenas (Chili) a été officiellement inaugurée le 20/12/2022. Les membres du conseil d’administration de Porsche – Barbara Frenkel et Michael Steiner – ont effectué le ravitaillement solennel d’une Porsche 911 avec le premier carburant synthétique produit sur le site. Les eFuels à base d’eau et de dioxyde de carbone utilisant l’énergie éolienne permettent le fonctionnement presque neutre en CO2 des moteurs à essence.

« Porsche s’engage sur une voie double : l’e-mobilité et les eFuels comme technologie complémentaire. L’utilisation d’eFuels réduit les émissions de CO2. Si l’on considère l’ensemble du secteur du trafic, la production industrielle de carburants de synthèse devrait continuer à progresser dans le monde. Avec l’usine pilote d’eFuels, Porsche joue un rôle de premier plan dans ce développement. », a déclaré Barbara Frenkel, membre de la direction des achats de Porsche AG.

« Le potentiel des eFuels est énorme. Il existe actuellement plus de 1,3 milliard de véhicules équipés de moteurs à combustion dans le monde. Beaucoup d’entre eux seront sur les routes pendant des décennies, et les eFuels offrent aux propriétaires de voitures existantes une alternative presque neutre en carbone. En tant que fabricant de moteurs performants et efficients, Porsche dispose d’un large éventail de savoir-faire dans le domaine des carburants. », a ajouté Michael Steiner, membre de la direction de Porsche AG en charge du développement et de la recherche.

Dans la phase pilote, une production d’eFuel d’environ 130 000 litres par an est prévue. Initialement, le carburant doit être utilisé dans des projets phares tels que la Porsche Mobil 1 Supercup et dans les Porsche Experience Center. Après la phase pilote, la première mise à l’échelle portera le projet au Chili à 55 millions de litres par an prévus d’ici le milieu de la décennie. Environ deux ans plus tard, la capacité devrait atteindre 550 millions de litres.

Le sud du Chili offre des conditions idéales pour la production d’eFuels, le vent soufflant environ 270 jours par an et permettant aux éoliennes de fonctionner à pleine capacité. Punta Arenas est également située à proximité du détroit de Magellan. Depuis le port de Cabo Negro, l’eFuel synthétique peut être transporté comme les carburants traditionnels partout dans le monde et être distribué en utilisant l’infrastructure existante.

Porsche travaille à un bilan neutre en CO2 sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 2030. Cela inclut également une phase d’utilisation neutre en CO2 pour les futurs modèles tout électriques. Les carburants synthétiques complètent l’électromobilité et font partie de la stratégie de développement durable du constructeur de voitures de sport. Porsche a déjà investi plus de 100 millions de dollars dans le développement et la production d’eFuels. Par exemple, le constructeur de voitures de sport a investi 75 millions de dollars dans HIF Global LLC en avril 2022. Cette société planifie, construit et exploite des usines eFuel au Chili, aux États-Unis et en Australie.

Photos : Porsche