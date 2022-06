Bentley célèbre les 40 ans de la première Bentley turbocompressée au Goodwood Festival of Speed 2022

Bentley a célébré quatre décennies de fabrication artisanale de voitures de grand tourisme turbocompressées avec un défilé de dix voitures au Goodwood Festival of Speed ​​2022. Il y a 40 ans, au Salon automobile de Genève, le constructeur automobile britannique dévoilait son tout premier modèle de série turbocompressé – la Bentley Mulsanne Turbo. Cette berline à quatre portes a marqué un tournant dans l’histoire de l’entreprise, redéfinissant ses références en matière de performances et inspirant des titres de presse tels que « Return of the Blower Bentley » (retour de la Bentley Blower).

Au cours des quarante années écoulées depuis la première Bentley turbocompressée, les immenses réserves de puissance et de couple sans effort qui caractérisent les moteurs Bentley sont devenues indissociables de la suralimentation. Les moteurs W12, V8 et V6 d’aujourd’hui bénéficient tous de la suralimentation pour offrir des niveaux étonnants de performances et d’efficience.

Bentley Motors a présenté sept modèles Bentley turbocompressés de sa collection Heritage au Goodwood Festival of Speed, aux côtés de modèles clés de la gamme actuelle, notamment la Continental GT Mulliner de 659 ch et trois des derniers modèles « S » avec le V8 de 4,0 litres développant 550 ch.

Une suggestion inspirée

À la fin des années 1970, les ventes de Bentley diminuaient; les clients des principaux marchés tels que les États-Unis n’étaient tout simplement pas au courant de l’héritage ou de la philosophie de la marque. C’est dans ce contexte sombre que le président David Plastow a lancé un défi intrigant à l’ingénieur en chef John Hollings : « Amusons-nous un peu. » Il a proposé de turbocompresser le V8 de 6,75 litres qui était le seul groupe motopropulseur de l’entreprise depuis 1959.

C’était une suggestion inspirée : dans sa forme atmosphérique, le gros V8 à 90 degrés produisait 200 ch, mais la conception – de l’ingénieur Jack Phillips – avait le potentiel de gérer beaucoup plus de puissance, avec une course courte par rapport aux dimensions du cylindre. Un vilebrequin conventionnel à deux plans offrait un équilibre primaire et secondaire parfait et le bloc était en alliage silicium-aluminium. Les pistons étaient en aluminium, le vilebrequin en acier forgé à cinq paliers comportait six contrepoids et la chambre de combustion était un hémisphère modifié, avec une bougie d’allumage centrale et deux soupapes en tête.

Lorsqu’il est turbocompressé, la puissance du V8 de 6,75 litres passe à 300 ch, conférant à la Bentley Mulsanne Turbo une accélération plus rapide que celle d’une Ferrari contemporaine. En 1985, la société a présenté son successeur, le Turbo R, qui présentait des améliorations significatives en termes de maniabilité et de tenue de route. Un nouveau chapitre de l’histoire de Bentley commençait.

Un défilé de Bentley à Goodwood

Les dix Bentley rassemblées à Goodwood pour marquer l’occasion étaient les suivantes :

– Turbo R de 1991

– Arnage Red Label de 2001

– Continental R Mulliner Final Series de 2003

– Brooklands de 2010

– Mulsanne de 2010

– Continental Supersports de 2011

– Continental GT V8 S de 2014

– Continental GTC S de 2022

– Flying Spur S de 2022

– Continental GT Mulliner de 2022

Bentley Turbo R – Un nouveau chapitre

La Turbo R a été un succès commercial majeur pour Bentley. Une liste d’attente de neuf mois a prouvé que la renaissance de Bentley en tant que marque de haute performance était en cours. 4 111 exemplaires ont été construits au cours de sa production de 9 ans.

Au Goodwood Festival of Speed 2022, Bentley Motors a présenté sa Turbo R Heritage Collection , un modèle de 1991 en vert Brooklands avec une ligne de carrosserie jaune. L’intérieur est garni de cuir de magnolia avec passepoil en épicéa et placage de ronce de noyer. Ses spécifications comprennent des freins avec ABS et l’injection de carburant (les deux ont été introduits en 1987), des sièges sport plus minces et un rapport de démultiplication final plus élevé.

Grand Tourisme – La Continental R

Avec une vitesse de pointe de plus de 240 km/h, la Bentley Continental R, lancée à Genève en 1991, était une véritable voiture de grand tourisme hautes performances, et la première Bentley dotée d’une carrosserie unique depuis la Type R Continental de 1952. Son V8 turbocompressé de 6,75 litres développe 355 ch; Le 0 à 100 km/h ne prend que 6,6 secondes. Bien qu’elle ne soit pas plus légère que la Turbo R, sa forme plus élégante et plus aérodynamique lui a donné une vitesse de pointe supérieure de 14 km/h, soit 245 km/h. L’exemplaire de la Heritage Collection est la toute dernière Continental R Final Series sortie de la chaîne de production, finie en gris argenté Pearl avec un intérieur en cuir noir.

Réintroduction du V8 de Crewe – Arnage Red Label

Lorsque l’Arnage a été lancée pour la première fois en 1998, elle était propulsée par un V8 BMW de 4,4 litres. Les appels passionnés des propriétaires de Bentley du monde entier et l’intervention personnelle du président du Groupe Volkswagen, Ferdinand Piëch, ont persuadé la direction de reconsidérer sa décision, et peu de temps après l’intégration de la société dans le Groupe VW, Bentley a annoncé une nouvelle Arnage « Red Label » avec le bien-aimé V8 de 6,75 litres sous le capot. Sous cette forme, il développait 405 ch et 835 Nm, restaurant le caractère sans effort de la «vague de couple» à l’Arnage qui avait été une caractéristique si distinctive de la Turbo R. L’accélération de 0 à 100 km/h n’a pris que 6,3 secondes avec une vitesse de pointe de 250 km/h.

Style intemporel – Bentley Brooklands

L’attrait durable du V8 Bentley de 6,75 litres et la demande continue de savoir-faire artisanal au plus haut niveau ont inspiré Bentley à proposer un coupé en édition limitée basé sur la plate-forme Arnage. D’autres révisions du V8 biturbo de 6,75 litres ont porté la puissance à 535 ch avec 1 050 Nm de couple. La vitesse maximale était de 296 km/h et le sprint de 0 à 100 km/h prenait 5,3 secondes – des chiffres remarquables pour un coupé de luxe de 2,7 tonnes. Le Brooklands de la Heritage Collection était le dernier exemplaire produit, quittant la chaîne de production en janvier 2010. L’extérieur est fini en gris anthracite, tandis que la couleur de peau principale de l’intérieur est Newmarket Tan avec une peau secondaire anthracite.

La Mulsanne

Au moment de la nouvelle Mulsanne en 2010, chaque composant du moteur avait évolué et le V8 de 6¾ litres ne partageait ses principales dimensions internes et sa disposition qu’avec ses ancêtres. Le calage variable des soupapes et la désactivation des cylindres garantissaient qu’il était jusqu’à 99% plus propre et beaucoup plus économe en carburant qu’un V8 Bentley des années 1950. En effet, il était théoriquement possible de faire tourner le V8 de la Mulsanne au ralenti sur les gaz d’échappement de l’original de 1959.

Dans la Mulsanne 2010 de la Bentley Heritage Collection, ce moteur développait 512 ch et 1 020 Nm de couple, donnant à la Bentley une vitesse de pointe de 296 km/h et un 0 à 100 km/h de 5,1 secondes.

Le modèle de la collection Heritage est le deuxième à être construit, châssis 000002. Il est fini en bleu Imperial avec un intérieur garni de Shortbread comme peau principale et bleu Imperial comme peau secondaire. Le placage est en bois Burr Walnut.

L’année 2020 a vu la dernière Mulsanne, l’édition 6.75, et donc la dernière itération du V8 6,75 litres «Jack Phillips» après plus de soixante ans de production.

2003 : début de l’ère W12

La Continental GT, lancée en 2003, était la première toute nouvelle Bentley depuis la 3 litres originale de 1919, sans composants repris d’une génération précédente. La nouvelle Bentley était équipée d’un moteur W12 à 48 soupapes à double turbocompresseur de 6,0 litres; essentiellement deux moteurs V6 étroits sur un vilebrequin commun. Cette conception présentait de multiples avantages; il était compact, il pouvait donc être monté plus près du milieu de la voiture, il était extrêmement lisse et il donnait à la nouvelle Bentley les caractéristiques de puissance de couple élevé d’un grand tourer naturel, avec une puissance de 560 ch et 650 Nm de couple. Le moteur W12 est devenu le moteur phare de la gamme Bentley jusqu’à nos jours, avec une évolution constante à chaque génération pour améliorer la puissance, le rendement énergétique et réduire les émissions. La Continental GT Supersports de première génération, lancée en 2009, est devenue la première Bentley Flex-Fuel, capable de fonctionner avec n’importe quelle combinaison d’essence et de bioéthanol sans réduction de puissance. Un système de gestion du moteur révisé et une gestion améliorée du flux d’air ont augmenté la puissance de sortie à 621 ch. Ces changements, combinés à une nouvelle transmission Quickshift, ont donné un temps de 0 à 100 km/h de seulement 3,7 secondes. La Continental GT Supersports de Bentley Heritage Collection est de nouveau la dernière voiture construite.

Une Bentley V8 plus efficiente

Le premier nouveau moteur Bentley V8 depuis plus de 50 ans a fait ses débuts en 2012 sous le nom de Continental GT V8. Son V8 de 4,0 litres était doté de la technologie de désactivation des cylindres, du montage du turbo « côté chaud à l’intérieur », de la récupération de puissance via l’alternateur et de la gestion du moteur par un microprocesseur TriCore de 32 bits. Associé à une nouvelle transmission automatique à huit rapports, le nouveau V8 a amélioré de 40% le rendement énergétique par rapport au W12 de 6,0 litres, tout en produisant 500 ch et 660 Nm de couple. Un point culminant populaire de la Continental GT de deuxième génération était le V8 S, avec une légère augmentation à 521 ch et 680 Nm de couple, et représenté à Goodwood par l’exemplaire Jetstream.

Continental GT S

Au Goodwood Festival of Speed ​​2022, la nouvelle gamme de modèles S de Bentley a fait ses débuts mondiaux – la Continental GT S, la Continental GTC S et la Flying Spur S. Tous sont propulsés par le dernier V8 de 4,0 litres et représentent un avantage plus net, avec un accent sur les performances de conduite et la présence visuelle.

Quarante ans de suralimentation Bentley

Aujourd’hui, les avantages de la turbocompression ont vu son adoption universelle des citadines aux supercars. Mais c’était une étape audacieuse en 1982 pour Bentley d’adopter la technologie et une étape qui a porté ses fruits. Selon les mots de l’historien de l’automobile Eric Dymock, c’était une décision qui « a retrouvé l’âme de Bentley ». Cette âme peut être expérimentée aujourd’hui dans les modèles hybrides Bentley W12, V8 et V6 ; le raz-de-marée de couple qui fait partie intégrante de l’attrait de Bentley doit beaucoup au turbocompresseur.

