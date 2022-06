Un nouveau showroom Bugatti à Newport Beach

Bugatti a inauguré le 23 juin 2022 son nouveau showroom dans le comté d’Orange en présence du Directeur des Opérations Bugatti en Amérique, Cedric Davy. Dirigée par Pietro Frigerio, la concession Bugatti Newport Beach – dotée d’un salon de configuration ultra-moderne – est la première à porter la nouvelle identité visuelle de la marque outre Atlantique.

D’une surface totale de 140 m², la concession et le service d’entretien Bugatti Newport Beach ont ouvert leurs portes en 2019. Depuis cette date, toute l’équipe s’engage à offrir à sa clientèle d’Orange County un service d’excellence.

« Étant l’un des plus grands marchés d’hypersportives au monde, la région d’Orange County offre un énorme potentiel en terme de nouveaux clients pour notre marque. Ayant commencé à travailler avec Bugatti en 2019, l’équipe a su, en seulement deux ans, positionner Newport Beach à la deuxième position – en terme de nombre de commandes et dans le cadre du Bugatti Sales Excellence Programme – parmi toutes les concessions de la marque à travers le monde. C’est une incroyable prouesse et un excellent signe pour l’avenir : nous sommes certains que la direction de Bugatti Newport Beach mettra à profit ses décennies d’expérience dans la vente d’hypersportives afin de dépasser encore plus les prévisions. », a déclaré Cedric Davy.

Ce tout nouvel espace arbore un design moderne épuré et offre un grand espace ouvert permettant de profiter du soleil et de l’air marin de la Californie du Sud – un environnement idéal pour se rencontrer et échanger autour d’un délicieux cocktail lors des nombreux évènements organisés par l’équipe de Bugatti Newport Beach tout au long de l’année.

Dans le showroom, les clients pourront évidemment découvrir les derniers modèles de la marque mais aussi acheter des vêtements et accessoires Bugatti et surtout concevoir la voiture de leurs rêves dans un salon dédié. Ils pourront également bénéficier, sur place, du service de techniciens Bugatti certifiés par l’Atelier de Molsheim.

« Nous sommes vraiment ravis d’ouvrir officiellement les portes de notre nouveau showroom Bugatti Newport Beach. Classés parmi les meilleurs concessionnaires de la marque en 2021, nous sommes impatients de proposer la nouvelle identité et le nouvel environnement commercial aux habitants d’Orange County et d’offrir aux clients et aux passionnés de Bugatti un peu de l’expérience de Molsheim, ici même, au cœur de la culture automobile californienne. », a déclaré Pietro Frigerio

En plus du nouveau showroom, les invités auront également l’occasion – lors de l’inauguration – de découvrir les cigares roulés à la main par Payne Mason Cigars, les produits en cuir personnalisés de Royce New York et le Champagne de la maison Carbon mais aussi les montres de très grand luxe de la marque Jacob & Co.

Bugatti Newport Beach est situé au 44 Auto Center Drive, Irvine, CA 92618.

Photos : Bugatti