Audi au GreenTech Festival 2022

Le GreenTech Festival 2022 – le plus grand festival d’Europe pour l’innovation, l’inspiration et les idées vertes – a eu lieu du 22 au 24 juin 2022 sur le terrain de l’ancien aéroport Tegel de Berlin. Une fois de plus, Audi est un partenaire fondateur de la conférence internationale sur le développement durable et offre un large aperçu de ses propres projets à ce sujet. Sur son stand d’exposition, les visiteurs ont pu découvrir les technologies et les concepts que l’entreprise a développés et mis en pratique pour améliorer la durabilité dans sa chaîne de valeur. Parallèlement, le GreenTech Festival comprennait également le KOA22 : le premier festival de RH pour les femmes de Berlin mettant en réseau des talents issus de nombreux secteurs.

Le nouveau Audi Sustainability Hub a également mis en lumière les façons dont Audi a intégré la durabilité dans chaque département.

Le GreenTech Festival 2022 a offert une plate-forme à tous ceux qui souhaitaient discuter du développement durable, du climat et de la protection de l’environnement tout en encourageant les concepts pour un avenir durable. Outre Audi, plus de 100 autres exposants ont proposé des présentations. Le programme du festival comprennait des forums ouverts, des tables rondes, des discours d’ouverture et des boot camps.

« Le dialogue direct avec les différentes parties prenantes – y compris les critiques – est très important pour nous. Échanger des connaissances et voir les concepts de durabilité innovants des autres est enrichissant pour nous. », a déclaré Silja Pieh, directrice de la stratégie chez AUDI AG. Autre temps fort, les GREEN AWARDS, qui récompensent des personnes, des institutions, des entreprises, des startups et des innovations engagées pour leurs idées en faveur d’une plus grande durabilité. Linda Kurz, responsable du marketing produit en Allemagne, fait partie des laudateurs des prix, qui ont été remis mercredi (22 juin). Le GreenTech Festival a été fondé par l’entrepreneur en développement durable Nico Rosberg et les ingénieurs Marco Voigt et Sven Krüger.

La durabilité dans la chaîne d’approvisionnement

D’ici 2030, Audi souhaite réduire progressivement les émissions de carbone spécifiques aux véhicules de 40% par rapport à l’année de référence 2018. Pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux, elle devra également intervenir de plusieurs manières dans les processus de sa chaîne d’approvisionnement en amont. Audi a pu économiser plus de 480 000 tonnes d’équivalents carbone (CO2e) en 2021 grâce aux énergies renouvelables, aux matériaux à faible teneur en carbone et aux matériaux secondaires dans sa chaîne d’approvisionnement.

Avec sa stratégie d’économie circulaire, Audi entend établir de plus en plus de cycles de matériaux fermés. Les matières premières sont censées être réintroduites dans le processus de production une fois qu’elles ne sont plus utilisées. Le verre automobile en est un exemple : dans le cadre d’un projet pilote, Audi et ses partenaires Reiling Glas Recycling, Saint-Gobain Glass et Saint-Gobain Sekurit transforment les vieux verres automobiles en nouveaux vitrages pour l’Audi Q4 e-tron.

Sites de production neutres en carbone

Le programme environnemental Mission:Zero est la feuille de route d’Audi pour une production et une logistique durables. L’objectif final : des sites de production neutres en carbone d’ici 2025. Audi Hongrie a atteint cet objectif dès 2020 et Audi Bruxelles est devenu en 2018 le premier site de production à haut volume neutre en carbone au monde dans le segment premium. Sur le site de Neckarsulm, l’assemblage de l’Audi e-tron GT est neutre en carbone. Les visiteurs peuvent découvrir de près le coupé électrique grâce à l’expérience de conduite Audi dans l’espace extérieur de l’ancien aéroport et sur le stand d’exposition Audi. En outre, l’usine de Neckarsulm utilise une installation pilote pour tester les moyens d’utiliser l’eau d’une installation de purification adjacente dans la production, une fois qu’elle aura été traitée de manière appropriée. Sur le site d’Ingolstadt, Audi utilise les eaux usées traitées comme eau de service depuis 2019.

Audi Charging hub

Pour la recharge rapide dans les zones urbaines, Audi met en place ses centres de recharge dans un nombre croissant de villes. Des stations de charge rapide avec des points de charge haute puissance. Des batteries lithium-ion usagées servent de systèmes de stockage d’énergie pour les hub de recharge. Ces batteries de seconde vie proviennent de véhicules d’essai Audi démontés. Audi souhaite particulièrement que ses stations de recharge rapide atteignent les conducteurs en milieu urbain qui ne disposent pas de leurs propres possibilités de recharge.

Les réactions aux premières stations pilotes de Nuremberg ont été positives. Audi a enregistré environ 3 100 charges sur le site de Nuremberg entre janvier et fin avril 2022. Une borne de recharge Audi sera également installée à Zurich au cours du second semestre de l’année. D’autres sites suivront, notamment à Salzbourg et à Berlin.

Projets de la Fondation Audi pour l’environnement

La fondation environnementale Audi a présenté une sélection de ses projets de financement, dont la startup germano-indienne Nunam. Cette nouvelle organisation à but non lucratif met trois vélo-taxis électriques sur les routes de l’Inde. Ils sont alimentés par des batteries recyclées provenant de véhicules d’essai de la flotte d’essai Audi e-tron. Nunam a développé ses trois prototypes en collaboration avec l’équipe de formation du site Audi de Neckarsulm. Les pousse-pousses électriques seront utilisés par une organisation à but non lucratif et permettront de favoriser l’emploi aux femmes qui transportent leurs marchandises jusqu’au marché tout en leur offrant un mode de transport sûr.

Au Brésil, l’Audi Environmental Foundation, en collaboration avec Audi do Brasil, soutient l’ONG Litro de Luz Brasil. Dans la région de l’Amazonie, ces partenaires de projet fournissent des lanternes solaires à trois villages qui n’ont pas l’électricité, ce qui améliorera leur niveau de vie et les rendra plus sûrs la nuit.

Avec son projet URBANFILTER, la fondation environnementale Audi et l’université technique de Berlin développent des filtres intelligents pour le drainage des routes. Ils empêchent les particules nocives pour l’environnement, telles que l’usure des pneus, d’être rejetées dans l’eau via le réseau d’égouts.

Photos : Audi