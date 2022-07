Bentley devient la première entreprise à obtenir la certification « Net Zero Plastic to Nature »

Bentley Motors est devenue la première entreprise à recevoir l’accréditation « Net Zero Plastic to Nature » de South Pole après s’être engagée avec succès dans une évaluation de la gestion des déchets. Ce statut, reconnu internationalement, reflète les initiatives environnementales en cours de l’entreprise et constitue un élément clé de la stratégie Beyond100 de Bentley visant à atteindre la neutralité carbone de bout en bout d’ici 2030.

La volonté de pointe de Bentley d’évaluer, de réduire et d’atténuer l’empreinte plastique mondiale de ses emballages logistiques, de ses protections de véhicules et de ses emballages après-vente a été analysée par des experts indépendants basés en Suisse au sein de l’organisation South Pole.

L’évaluation approfondie a couvert tout, depuis l’emballage opérationnel des pièces en macro-plastique utilisé dans la logistique et la fabrication, jusqu’à l’élimination de la protection en plastique en aval chez les concessionnaires mondiaux. Il a également évalué les émissions de microplastiques provenant de l’abrasion des pneus dans le cadre de la logistique et du cycle de vie du produit, identifiant une empreinte plastique totale de 165,4 tonnes. L’audit a révélé que la majorité des déchets plastiques étaient déjà recyclés de manière appropriée et a formulé des recommandations pour des améliorations dans la région afin de s’attaquer à la petite quantité de déchets non traités qui a été identifiée lors de l’évaluation.

Pour garantir ce statut, Bentley a investi dans des unités certifiées qui soutiennent deux des projets de South Pole axés sur le développement de projets d’infrastructure spécialisés de collecte et de recyclage des déchets plastiques. Ce sont avec Neela Saga en Inde et Second Life en Thaïlande. Cette action garantit que le volume total de déchets plastiques non transformés trouvé dans l’étude de 2021 a été efficacement atténué.

Peter Bosch, membre du conseil d’administration de Bentley Motors en charge de la fabrication , explique : « Notre volonté d’un avenir sans plastique est un élément essentiel de notre stratégie Beyond100 et cette collaboration pionnière avec South Pole nous a aidés à évaluer l’impact des mesures que nous avons prises pour réduire et recycler le plastique autour de notre site en examinant chaque aspect de notre chaîne de valeur logistique. Du film à bulles et de la mousse utilisés pour emballer les pièces entrantes, aux housses de carrosserie et aux processus d’emballage rétractable utilisés pour la protection des véhicules et les matériaux après-vente, rien n’a été laissé au hasard et nous avons été en mesure d’apporter des changements rapides et efficaces.

Par exemple, nous avons réduit la quantité de protection des pièces en plastique sur les produits sortants de 13 articles à six. En supprimant les éléments inutiles tels que la protection des roues en vinyle et les couvercles de balais d’essuie-glace, nous avons supprimé 12 tonnes de plastique de nos opérations d’emballage sortant en un an – et nous nous assurons que là où le plastique est encore nécessaire pour garantir que nos voitures arrivent en parfait état, il est minimal, léger et a un faible impact CO2.

D’autres mesures, telles que la réduction des emballages inutiles pour les articles déplacés sur le site, ont réduit les déchets de film plastique rétractable de 86%. Même le cerclage en plastique que nous utilisons pour sécuriser les articles sur les palettes a été passé au microscope, car nous avons effectué des tests sur un remplacement en carton pour nous assurer qu’il est tout aussi efficace. Nous avons également reconnu que l’un des plus grands contributeurs est l’emballage logistique entrant, nous travaillons donc en étroite collaboration avec nos fournisseurs pour réduire l’emballage des pièces entrantes – ainsi que pour permettre à nos collègues de réutiliser rapidement et efficacement les emballages sur le site.

En tant que marque mondiale, ce processus nous a aidés à acquérir une perspective plus large et à mieux comprendre notre empreinte dans nos régions et nous suivrons avec grand intérêt l’avancement des deux projets de déchets plastiques et de recyclage que nos crédits soutiendront en Thaïlande et en Inde. Notre prochaine étape consiste à élargir le champ d’application pour couvrir d’autres aspects de notre activité. »

Annoncée en 2020, la stratégie révolutionnaire Beyond100 de Bentley cible le leadership en matière de mobilité durable, réinventant chaque aspect de l’entreprise. L’objectif est d’être neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030, le siège social de Crewe étant positif pour le climat par la suite.

South Pole a été créé en 2006 et aide les organisations du monde entier à développer des programmes et des stratégies complets de réduction des émissions qui transforment l’action climatique en opportunités commerciales à long terme. Il est aligné sur les objectifs de l’Accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Photos : Bentley