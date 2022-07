Porsche Mobil 1 Supercup 2022 – Victoire de Bastian Buus au Castellet

Un week-end parfait pour Bastian Buus : le pilote danois de 19 ans a réalisé le meilleur temps des essais, la pole position et la victoire lors de la cinquième manche de la Porsche Mobil 1 Supercup. Après 13 tours sous des températures estivales chaudes sur le circuit de Formule 1 du Castellet, Buus a franchi le drapeau environ une demi-seconde devant son coéquipier anglais BWT Lechner Racing, Harry King. La troisième place est revenue au champion en titre Larry ten Voorde (GP Elite) des Pays-Bas. Auteur de la quatrième place, le Luxembourgeois Dylan Pereira (BWT Lechner Racing) a conservé son avance au classement du championnat.

Malgré la chaleur méditerranéenne et des températures dépassant les 30 degrés Celsius, Bastian Buus a gardé la tête froide. Le Castellet n’était que la cinquième course de Supercup pour le Danois de 19 ans. De plus, le jeune de l’équipe BWT Lechner Racing partait pour la première fois de la pole position. La recrue, cependant, est sortie de la ligne comme un pro chevronné et a défendu sa place contre son coéquipier attaquant sans relâche Harry King. Lorsque la voiture de sécurité a été déployée lors du premier tour, Buus est resté vigilant et a de nouveau défendu son avance après le redémarrage pour remporter une victoire décisive au volant de sa Porsche 911 GT3 de 510 ch.

« Pour être honnête, j’ai un peu raté mon départ – et Harry m’a suivi. Mais je me suis juré que je n’allais pas freiner tant qu’il n’aura pas freiné. C’était extrêmement tard, mais ça a marché. », a déclaré Buus décrivant ses premières secondes de course.

Le dernier tour ne s’est pas déroulé sans heurts non plus pour le pilote de 19 ans originaire de la ville portuaire de Kolding : « Vers la fin de la course, Harry s’est dangereusement rapproché. Ses pneus semblaient être en meilleur état que les miens. Je me doutais que ce serait une arrivée serrée – puis soudain, le drapeau est sorti. C’était une surprise totale parce que je pensais qu’il me restait encore un tour à faire. »

Harry King a félicité son jeune coéquipier : « Bastian n’a commis aucune erreur dont j’aurais pu profiter. J’ai conservé mes pneus pour attaquer à la fin, ça a presque marché. Pourtant, je suis extrêmement satisfait de la deuxième place. »

Larry ten Voorde, lui aussi, était grandement soulagé : le champion en titre de l’équipe GP Elite a quitté la course précédente en Autriche les mains vides après avoir été empêtré dans un accident. La troisième place du Circuit Paul Ricard lui a permis de combler l’écart avec le leader du championnat. « Tout d’abord, je voudrais féliciter Bastian Buus pour sa première victoire en Supercup – je me sens presque vieux à côté de lui. », a plaisanté le Néerlandais de 25 ans. « Je suis content d’être de retour sur le podium après ma malchance au Red Bull Ring. Je ne pense pas encore trop au titre. Je veux juste gagner des courses. »

Le pilote Porsche Junior Laurin Heinrich a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position. Mais il s’est vu infliger une pénalité de trois secondes après la course et a perdu cette position. Les commissaires sportifs ont accusé l’Allemand de l’équipe SSR Huber Racing d’avoir dépassé la limite de piste immédiatement après le départ. En conséquence, Heinrich a dû céder sa quatrième place à Dylan Pereira. Avec cela, le Luxembourgeois de BWT Lechner Racing a défendu son avance au classement général.

« Félicitations à Bastian Buus : Gagner sa première course lors de sa première saison en Supercup est extrêmement impressionnant et en dit long sur son immense talent. Dans l’ensemble, nous avons assisté à une course pleine d’action avec des combats passionnants pour les positions parmi les premiers, le milieu de terrain et aussi plus loin dans l’ordre. Mon respect va aux pilotes et aux équipes qui ont travaillé professionnellement dans ces températures estivales chaudes. », a déclaré Oliver Schwab, chef de projet de la Porsche Mobil 1 Supercup.

Au classement Rookie, Bastian Buus reste invaincu après cinq manches de la saison. La victoire dans la catégorie ProAm au Castellet est revenue au Norvégien Roar Lindland au volant de l’équipe Pierre Martinet by Alméras. Buus et Lindland dirigent tous deux leurs catégories respectives.

Après la course sur le circuit ultramoderne Paul Ricard, la Porsche Mobil 1 Supercup se dirige désormais vers l’un des circuits les plus traditionnels du calendrier de la Formule 1 : dans cinq semaines, la Porsche 911 GT3 Cup disputera la sixième manche à Spa-Francorchamps en Belgique (du 24 au 26 août 2022).

Résultat course 5 Porsche Mobil 1 Supercup, Le Castellet (F)

1. Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 29.21.612 minutes

2. Harry King (Royaume-Uni/BWT Lechner Racing), +0,452 seconde

3. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), +3.813 secondes

4. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), +10.230 secondes

5. Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing), +10.655 secondes

6. Marvin Klein (F/CLRT), +11,683 secondes

Classement par points après 5 des 8 courses

1. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 92 points

2. Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing), 88 points

3. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), 82 points

4. Harry King (GB/BWT Lechner Racing), 80 points

5. Bastian Buus (DK/BWT Lechner Racing), 73 points

Photos : Porsche