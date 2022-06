Bentley lance la Flying Spur S – Plus de sportivité et autant de confort

Bentley complète sa nouvelle gamme S axée sur le conducteur avec le lancement de la nouvelle Flying Spur S, apportant des capacités dynamiques accrues, une présence visuelle spectaculaire et une sonorité accrue améliorant encore plus la berline quatre portes phare de Bentley. C’est la première fois que le badge historique « S » de Bentley est appliqué à un modèle hybride et constitue une nouvelle étape vers Beyond100, la vision de Bentley de l’avenir et de la voie durable vers l’avant.

La Bentley Flying Spur a longtemps été célébrée pour sa capacité à engager le conducteur sans compromettre le confort des passagers. Comme pour les Bentley Continental GT S et GT S Cabriolet récemment lancées, les nouveaux modèles Flying Spur S se concentrent sur le plaisir de conduire – mais avec le choix supplémentaire entre les groupes motopropulseurs V8 ou V6 Hybride de 4,0 litres.

Les clients de Bentley ont désormais un choix clair, avec la Flying Spur Azure axée sur le confort mettant l’accent sur le « bien-être au volant », ou les nouveaux modèles Flying Spur S élargissant les améliorations visuelles, tactiles et auditives de l’expérience de conduite.

Deux voies vers l’exaltation

La Bentley Flying Spur S est proposée avec un choix de deux groupes motopropulseurs, chacun offrant une expérience de conduite sportive et enrichissante grâce à des approches d’ingénierie complémentaires, tout en conservant les performances sans effort pour lesquelles Bentley est synonyme.

La version V8 de la Flying Spur S est propulsée par le moteur V8 avancé de 4,0 litres de Bentley, développant 550 ch et 770 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h ne prend que 4,0 secondes et la vitesse de pointe – lorsque cela est possible et légal – est de 318 km/h. Elle est disponible de série avec le Bentley Dynamic Ride, capable d’appliquer jusqu’à 1 300 Nm de couple anti-roulis en 0,3 seconde pour maintenir la carrosserie à plat et stable dans les virages fougueux, tout en offrant une conduite douce et souple aux passagers à des vitesses plus douces. La direction intégrale électronique est également incluse de série. Lors des manœuvres à basse vitesse, le système braque les roues arrière dans le sens opposé aux roues avant jusqu’à 4,2° pour réduire le rayon de braquage et augmenter l’agilité. À des vitesses plus élevées, les roues arrière tournent dans la même direction que les roues avant pour une stabilité qui inspire confiance lors des changements de voie et des dépassements.

Pour ceux qui sont citadins ou soucieux de l’environnement, la Bentley Flying Spur S est également disponible avec un groupe motopropulseur hybride. Celui-ci combine un moteur à essence V6 de 2,9 litres avec un moteur électrique avancé, délivrant un total de 544 ch et 750 Nm de couple, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en seulement un dixième de seconde plus lent que le V8 à 4.1 s. Capable de parcourir jusqu’à 41 km en mode électrique pur et avec seulement 75 g de CO2 par kilomètre (WLTP), la Flying Spur Hybrid S est la Bentley la plus efficaciente à ce jour.

Les clients qui aiment explorer les performances de leur Bentley apprécient également le plaisir auditif d’un groupe motopropulseur axé sur les performances ; la Flying Spur S à moteur V8 offre cela via un échappement sport redessiné tandis que la Flying Spur Hybrid S (en mode Sport) présente des améliorations sonores ingénieuses dans le compartiment moteur qui correspondent au caractère plus sportif de la voiture pour le conducteur tout en maintenant de bas niveaux sonores pour les passagers assis à l’arrière.

Design extérieur – utile mais discret

Le noir brillant des modèles Flying Spur S crée un look athlétique et sobre, quelle que soit la finition extérieure choisie. Comme l’équipe de design de Crewe le comprend clairement, l’absence de reflets métalliques brillants encourage l’œil à saisir la forme du véhicule et à le percevoir comme plus bas et plus large – l’essence d’une Bentley sportive. L’effet est complété par des grilles de pare-chocs inférieures noires brillantes, des phares et des feux arrière teintés foncés, des sorties d’échappement quadruples noires et un écusson S distinctif sur les ailes avant. La calandre est noire brillante avec des ailettes verticales et un contour noir brillant. Seuls l’insigne ailé Bentley et le lettrage sur le couvercle du coffre se distinguent par leur finition chromée brillante.

La gamme S est proposée avec une toute nouvelle option de jante de 22 pouces, avec cinq rayons en forme de Y en noir brillant ou alternativement disponible dans une nouvelle finition Pale Brodgar Satin. Une deuxième option de jante pour les modèles S est un design de roue à trois rayons de 21 pouces qui combine des finitions usinées noires brillantes et brillantes – également uniques au modèle S. Quelle que soit la roue, les étriers de frein rouges de série soulignent le caractère extraverti des modèles S.

Intérieur – repères visuels et tactiles

Pour l’intérieur de la Flying Spur S, les clients peuvent laisser libre cours à leur imagination avec un choix de couleurs bicolores axées sur la performance, fabriquées à la main dans l’atelier de cuir de Crewe en utilisant une combinaison de cuir lisse et de Dinamica à poils doux. Ce matériau semblable au daim est utilisé pour le volant chauffant, le levier de vitesses, les coussins de siège et les dossiers de siège tandis que le cuir est utilisé sur les traversins de siège, les coussins de porte, le long du tableau de bord et autour de la console.

Les sièges au design S sont cannelés, avec matelassage disponible en option, et l’emblème « S » est brodé sur l’appui-tête de chaque siège ; les ailes Bentley brodées sont une alternative gratuite. L’instrumentation du conducteur s’inspire des chronomètres de sport automobile, avec les mêmes graphismes que la Bentley Continental GT Speed. Les touches de finition incluent un badge de signature S en métal sur le carénage et des plaques de seuil Bentley illuminées avec le dispositif «S» remplaçant la plaque Bentley Motors Ltd.

Une célébration à Goodwood

La nouvelle gamme de modèles S fera ses débuts dynamiques lors du prochain Goodwood Festival of Speed, qui se déroulera du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin 2022. Des exemplaires des Bentley Flying Spur S, GT S et GTC S participeront à la célèbre course de côte dans le cadre de la catégorie First Glance et seront exposés dans le paddock tout au long de l’événement. Ils seront rejoints par une suite d’autres Bentley du passé et du présent, y compris des voitures de course emblématiques et un défilé de modèles dédié pour célébrer les 40 ans de Bentley turbocompressées – avec la nouvelle gamme S comme les derniers membres de la lignée.

