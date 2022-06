Nouvelles Bentley Continental GT S et Continental GTC S : plus de performances

Bentley apporte contraste et profondeur à sa famille Continental GT avec le lancement d’une nouvelle gamme S, axée sur les performances de conduite et la présence visuelle. Grâce à une multitude d’améliorations apportées au design extérieur, à la spécification intérieure et au système dynamique, la nouvelle gamme S ajuste la recette du grand tourisme de Bentley pour mettre l’accent sur le plaisir de conduire – un accent opposé mais complémentaire au concept « Bien-être au volant » du récent lancement de la gamme Azure axée sur le confort.

Les propriétaires des modèles à deux portes de Bentley ont longtemps apprécié l’éventail de choix qui s’offre à eux, des performances impressionnantes du 6,0 litres W12 de la Continental GT Speed au son caractéristique du 4,0 litres de la Continental GT V8. Désormais, avec l’arrivée de la Continental GT S et de la Continental GTC S, les propriétaires peuvent choisir de souligner le caractère sportif de la Bentley Continental GT 4.0 litres V8, grâce à un ensemble de fonctionnalités de design et d’ingénierie axées sur les performances.

Agile et exaltante

La nouvelle gamme S conserve le moteur V8 4,0 litres délivrant 542 ch et 770 Nm qui a été incroyablement populaire auprès des clients du monde entier, offrant un temps de seulement 4,0 secondes de 0 à 100 km/h. Pour les GT S et GTC S, le moteur est amélioré par l’installation de série d’un échappement sport pour amplifier le son du V8 transversal.

Le moteur V8 4.0 litres, vif, léger et léger, confère aux modèles Continental GT S un caractère réactif et agile, amplifié par la Bentley Dynamic Ride, le système de contrôle antiroulis actif électrique évolué de 48 V mis au point pour la première fois par Bentley. En générant 1 300 Nm en 0,3 seconde, les moteurs des barres antiroulis compensent activement les forces de virage pour minimiser le roulis de la carrosserie dans les virages serrés, tout en améliorant le confort de conduite à vitesse de croisière en déconnectant les roues gauche et droite les unes des autres.

Design extérieur : Assertif et intentionnel

De la calandre noir brillant à l’emblème S distinctif sur les ailes avant, les nouveaux modèles S produisent un impact instantané et spectaculaire. Les phares et les feux arrière sont teintés dans le noir, tandis que tous les styles d’éclairage extérieurs sont spécifiés en noir brillant – avec seulement l’emblème et l’inscription Bentley à ailettes en finition chromée brillante. L’aile noir brillant s’appuie sur le look extérieur plus sombre. L’effet de ces caractéristiques est spectaculaire, donnant à la GT et à la GT S une allure plus affirmée, indépendamment du choix illimité de couleurs extérieures auxquelles ils sont associés.

La gamme S est proposée avec une toute nouvelle option de jantes 22″, avec cinq rayons en Y finis en noir brillant et également disponible dans une nouvelle finition Pale Brodgar Satin. Des étriers de frein peints en rouge sont montés derrière les roues pour créer un contraste sportif parfait.

Une deuxième option de jantes pour les modèles S est une jante de 21 pouces à trois rayons qui combine des finitions usinées brillantes en noir brillant – également unique en S.

Les finitions extérieures comprennent un badge S sur les ailes avant, une quadruple sortie d’échappement (en noir, naturellement) et des extensions de seuil en noir comme sur la Continental GT Speed.

Design intérieur : Tactile, spectaculaire et individuel

Complétant le design extérieur dynamique et déterminé, l’intérieur est saisissant et axé sur les performances, avec une bicolore unique aux modèles S.

Dans les premiers jours de Bentley, les concurrents de Brooklands et du Mans enroulaient les volants en cordelette pour un amortissement supplémentaire et une meilleure adhérence. Les pilotes sportifs de Bentley d’aujourd’hui sont plutôt mieux servis, les propriétés en daim de la Dinamica s’avérant idéales pour le volant, le levier de vitesses, le coussin et le dossier des sièges de la gamme Continental GT et GTC S. La peau de cuir est utilisée sur les renforts de siège, les garnitures de porte, le long du tableau de bord et autour de la console. L’association de la Dinamica avec le cuir incomparable de Bentley offre un intérieur qui offre le contraste tactile d’une peau lisse et d’une finition délicatement imbriquée de la Dinamica.

L’instrumentation du conducteur poursuit le thème sportif avec le même graphisme axé sur les performances que la Continental GT Speed. Les sièges design S sont cannelés, avec rembourrage disponible en option, et l’emblème « S » est brodé sur l’appuie-tête de chaque siège ; les ailes brodées de Bentley constituent une alternative gratuite. Les finitions comprennent un badge signature S en métal sur le bouclier et des plaques de seuil Bentley ilées avec le dispositif « S » remplaçant la plaque Bentley Motors Ltd.

Choix du client – Sport et bien-être dans différents mélanges

La combinaison d’un design saisissant, de performances et d’agilité confère à la Continental GT S et à la Continental GTC S un attrait fort pour tous ceux qui aiment les voitures performantes et extraverties. Avec le lancement récent de la gamme Azure axée sur le bien-être aux côtés des modèles S, Bentley offre aux clients des moyens plus faciles de choisir l’accent de leur Bentley – en se concentrant soit sur le confort et le bien-être à bord via Azure, soit sur les performances dynamiques et la présence visuelle via les options S et Speed.

Photos : Bentley