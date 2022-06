Sean Wotherspoon conçoit une art car unique sur base de Porsche Taycan 4 Cross Turismo

Le designer et influenceur Sean Wotherspoon est un artiste streetwear à la mode habitué de palette de couleurs vives et des matériaux inhabituels. Le créateur de sneakers de 32 ans s’est associé à Porsche pour concevoir son propre Taycan 4 Cross Turismo à l’image de ses œuvres. L’extérieur saisissant peint dans un style de bloc de couleur a été l’un des points forts de South by Southwest à Austin, au Texas, en mars 2022.

Aujourd’hui, Porsche dévoile pour la première fois l’intérieur de cette art car unique : le blocage des couleurs vives se poursuit avec le Nash blue, le Sean Peach, le Loretta Purple et le green Ashley. Le liège sur le tableau de bord, le volant et la console centrale crée un contraste visuel, tandis que le velours côtelé ajoute une autre caractéristique distinctive. Le ciel de toit, les centres des sièges et les pare-soleil sont recouverts de ce matériau en Atacama Beige. Le végétalien convaincu voulait également que l’intérieur soit sans cuir, une option que les autres clients de Taycan peuvent également choisir.

L’art car a été présentée par Wotherspoon lui-même via la chaîne Instagram de Porsche, où il a également participé à une session de questions-réponses en direct.

« De la 356 psychédélique de Janis Joplin dans les années 1960 à la 911 RSR de 2019 conçue par Richard Philips – la liste des art cars emblématiques de Porsche est déjà longue. Les art cars conviennent très bien à Porsche. Le travail de design créatif avec des artistes nous inspire et nous motive à continuer à développer la marque sans la changer fondamentalement. », a déclaré Robert Ader, Chief Marketing Officer (CMO) chez Porsche.

« La créativité se nourrit de l’interaction. En tant que designer, il est important de tout remettre en question et de toujours aspirer à considérer les idées sous un nouveau jour. Travailler avec de jeunes designers comme Sean nous aide à trouver de nouvelles impulsions dans des domaines de produits très différents. », a ajouté Michael Mauer, responsable du style Porsche.

« Quand je regarde quelque chose, j’examine comment je peux le changer et l’élever à un nouveau niveau. Ces questions sont mon défi personnel. Peu importe que je travaille sur une conception de baskets ou de voiture, un flux de travail, des sujets de durabilité ou un nouveau matériau. La recherche de l’innovation m’anime et j’ai été fasciné dès le départ par les matériaux inhabituels avec lesquels les designers Porsche de Weissach travaillent. Nous nous sommes inspirés l’un l’autre encore et encore tout au long du projet et avons finalement créé un tout nouveau type de conception de véhicule. », explique Sean Wotherspoon.

Création de cette art car

Le partenariat a été initié par une équipe de communication marketing de Porsche. Les experts en communication ont réuni Wotherspoon avec les designers de Style Porsche et ont travaillé avec lui pour organiser la première mondiale de la voiture sur Instagram. Wotherspoon a visité le Porsche Design Studio à Weissach à plusieurs reprises. Il a également supervisé la création physique de sa art car sur place, passant du temps dans l’atelier des concept-cars et l’atelier de garnitures à Weissach, par exemple.

Initialement, la technologie de réalité virtuelle a été utilisée pour essayer et discuter de nombreuses options de couleurs extérieures sur un modèle de voiture. « Inspiré par une visite au musée Porsche, Sean a eu l’idée d’éléments circulaires sur les portes. Son idée fait écho aux cocardes des numéros de départ des voitures de course historiques. En même temps, cette couleur inversée décompose la grande surface. », se souvient Volker Müller, responsable de la couleur et des garnitures chez Style Porsche.

Pour s’assurer que les couleurs étaient précisément celles qu’il souhaitait, Wotherspoon a envoyé les codes de référence Pantone correspondants à Porsche. Le banc de mélange dans l’atelier de peinture de l’atelier pour les concept-cars a été utilisé pour les recréer et les couleurs ont ensuite été appliquées à ce que l’on appelle des «grenouilles de peinture» afin que Wotherspoon puisse les voir en personne et les évaluer professionnellement sous une gamme de conditions différentes. La cabine d’éclairage du Porsche Design Studio peut basculer entre la lumière du jour et la lumière artificielle sur simple pression d’un bouton.

Les noms inhabituels des peintures ont une origine personnelle. « Après avoir expliqué l’importance d’avoir des noms uniques, Sean a nommé les peintures d’après les membres de sa famille. », explique Volker Müller. C’est ainsi que Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple et Ashley Green sont nés.

L’idée est que l’intérieur continue le concept de blocage des couleurs de l’extérieur. Le velours côtelé et le liège, qu’il utilise également pour son streetwear, étaient les matériaux recherchés par Wotherspoon. Le velours côtelé a une longue tradition chez le constructeur de voitures de sport, avec le matériau doux et côtelé ornant les centres de siège de la Porsche 356 dès 1952. Dans la nouvelle art car Porsche, ce matériau tissé a été ajouté en Atacama Beige, que Porsche a utilisé dans le 911 Targa 4S Heritage Edition en 2020. « Travailler avec du liège, cependant, a présenté un certain nombre de défis à nos coupe-bordures. », explique Müller. Au final, le matériau laminé, qui se présente sous forme de rouleaux, a dû être adapté à des formes complexes telles que le tableau de bord.

Le programme Sonderwunsch permet une personnalisation supplémentaire

Le Porsche Taycan 4 Cross Turismo art car conçu par Wotherspoon est complété par des éléments de Porsche Exclusive Manufaktur. Il s’agit notamment des jantes 21 pouces Cross Turismo Design et du couvercle d’essuie-glace arrière – tous deux peints en noir (finition brillante) – ainsi que de la bande lumineuse avec lettrage Porsche en noir. Les clients peuvent mettre en œuvre des projets comparables dans le cadre du programme Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur, une réinterprétation du service légendaire du même nom de la fin des années 1970, lancé en 2021. Un exemple est l’utilisation de l’option Paint to Sample Plus pour permettre l’application des quatre couleurs extérieures de Wotherspoon.

Photos : Porsche