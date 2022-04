Bentley lance une campagne de recrutement par étapes avec 100 postes vacants en ingénierie

Bentley Motors a lancé une campagne de recrutement de 100 ingénieurs talentueux alors que la marque de luxe accélère sa stratégie avant-gardiste Beyond100, le plan le plus audacieux du genre dans le secteur. Travaillant dans plusieurs disciplines au sein de l’ingénierie, une responsabilité clé sera de soutenir la réalisation de l’ambitieux plan Five-in-Five, qui engage Bentley à lancer un nouveau modèle électrique chaque année, à partir de 2025, redéfinissant les références de Bentley en tant que fabricant de référence dans la mobilité de luxe durable.

De plus amples informations sur les postes vacants actuels peuvent être trouvées sur www.bentleycareers.com avec des candidatures ouvertes aujourd’hui pour 50 postes vacants et augmentant au cours des semaines et des mois à venir jusqu’à 100. Alors que les postes couvrent plusieurs disciplines d’ingénierie et de recherche et développement, environ 50% se concentrent sur les compétences électriques car Bentley vise l’électrification complète de sa gamme de produits d’ici huit ans.

Bien que les rôles soient basés au siège social de Bentley à Crewe, la société a introduit le travail hybride – un mélange de travail sur site et à distance. Dans les tout nouveaux bureaux d’ingénierie, à la suite d’un investissement de plusieurs millions de Livres, Bentley a ajouté des zones de collaboration pour promouvoir l’interaction, et est passé à des bureaux partagés ou à aucun bureau individuel, à la fois pour économiser de l’espace et encourager des discussions plus impromptues et un plus grand travail d’équipe.

Commentant ces opportunités, le Dr Matthias Rabe, membre du conseil d’administration de Bentley en charge de la recherche et le développement, a déclaré : « Bentley est au milieu de la phase de transformation la plus importante de la longue et illustre histoire de l’entreprise. Les produits extraordinaires ont toujours été au cœur de notre activité, mais les ingénieurs de demain sont confrontés aux défis les plus passionnants d’une génération alors que nous devenons une entreprise de voitures exclusivement électriques. Nous recherchons de véritables innovateurs, capables de créer le nouvel avenir de l’automobile, de soutenir nos ambitions de produits et de façonner notre vision Beyond100 alors que nous visons le leadership dans le domaine de la mobilité de luxe durable. »

En plus du besoin d’ingénieurs électriciens, les postes vacants à venir couvriront tout le spectre de la recherche et du développement, des ingénieurs UX/UI dans les concepts et la conception, aux responsables de la conception dans le développement et la validation des pièces et des véhicules entiers, aux ingénieurs châssis travaillant sur la production de véhicules.

Dans un programme conçu pour créer une culture inclusive et gagnante chez Bentley en libérant la performance, l’entreprise se concentre sur le soutien de ses employés pour qu’ils deviennent plus agiles, apprennent en permanence, agissent de manière durable et apprécient leur travail.

L’entreprise a considérablement investi dans le développement des personnes, avec des collègues qui ont participé à plus de 30 000 activités d’apprentissage au cours de l’année écoulée, qu’il s’agisse d’apprentissage en ligne, d’ateliers virtuels ou d’activités en face à face.

L’accent mis par Bentley sur le fait de devenir un employeur de choix constitue un élément clé de la stratégie Beyond100 de l’entreprise. Ceci est étayé par un accent mis sur l’attraction d’un large éventail de talents, y compris des résolveurs de problèmes et des innovateurs numériques de tous horizons, dans le but d’atteindre une plus grande diversité dans les postes de direction à l’avenir.

Cet engagement a été approuvé par le Top Employers Institute qui, plus tôt cette année, a désigné Bentley comme le seul constructeur automobile britannique « Top Employer » pour la onzième année consécutive, soulignant l’approche de Bentley en matière de bien-être, de valeurs, d’éthique et d’intégrité des employés, ainsi que l’accent mis par Bentley sur durabilité, numérisation, diversité et inclusion.

