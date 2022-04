Lamborghini Squadra Corse remporte la victoire lors de l’ouverture de la GT Sprint Cup italienne à Monza

Lamborghini a lancé sa campagne de championnat italien GT avec une victoire lors de la deuxième course Sprint Cup du week-end à Monza grâce à Alberto di Folco d’Imperiale Racing, lors d’un week-end plein d’émotions. Conduisant en solitaire pour la Course 2, en raison d’un incident avec son coéquipier Stuart Middleton lors de l’ouverture de samedi, di Folco a mené une superbe course depuis la deuxième place sur la grille pour remporter la victoire suite à une intervention tardive de la voiture de sécurité.

Le week-end a commencé en beauté pour l’équipage de la Lamborghini Huracán GT3 EVO n°6 de l’Imperiale Racing, avec di Folco en pole position pour la Course 1 et Middleton signant le deuxième meilleur temps pour la Course 2.

Di Folco a pris la tête dès le départ lancé et a contrôlé le segment d’ouverture de la course, jusqu’à l’arrêt au stand obligatoire pour le changement de pilote. Middleton devait prendre le relais de di Folco mais a été coupé par une autre voiture alors qu’elle entrait dans la voie des stands. Le conducteur britannique a été blessé au bras et à la jambe et a été transporté au centre médical du circuit avant d’être transféré à l’hôpital local à proximité. À la suite de l’accident, di Folco est resté dans la voiture et a effectué le deuxième relais en tant que pilote solo, encourant ainsi une pénalité de temps d’une minute et privant la voiture n°6 de sa deuxième place sur la route.

Les efforts de qualification de Middleton pour la course 2 ne devaient cependant pas rester sans récompense, car di Folco a conduit toute la deuxième course d’une heure. L’expérimenté Roman a dû surmonter une pénalité de handicap de cinq secondes en tant que pilote solo, mais a réussi à sortir de la phase d’arrêt au stand en tête. Une intervention tardive de la voiture de sécurité a regroupé le peloton dans les phases finales, mais di Folco a effectué un redémarrage en force pour rentrer à la maison avec un peu plus d’une seconde d’avance au drapeau.

« [C’est] une belle victoire que je veux dédier à Stuart. Maintenant, pour moi, le plus important est de lui rapporter le trophée et d’espérer qu’il reviendra à temps pour la prochaine course. J’étais très motivé aujourd’hui, mais ce n’était pas une course facile. La BMW était très rapide, surtout dans les lignes droites. Notre voiture était toujours parfaite, à la fois dans des conditions humides et sèches et pour cela, je tiens à remercier l’équipe Imperiale Racing. », a déclaré Alberto di Folco après la course.

La prochaine manche du championnat italien GT aura lieu le week-end du 14 au 15 mai 2022 sur le circuit emblématique d’Enna Pergusa, la manche d’ouverture de la saison de l’Endurance Cup.

Photos : Lamborghini