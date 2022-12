Bentley Mulliner propose a développé l’impression 3D d’or massif pour sa Batur

Bentley Motors a introduit l’or massif imprimé en 3D dans son modèle exclusif Mulliner Batur. C’est la première fois qu’un procédé aussi révolutionnaire aurait été utilisé dans l’industrie automobile. La technique de «fabrication additive» (AM) ajoutera jusqu’à 210 grammes d’or jaune 18 carats au coupé carrossable, la Bentley la plus rapide des 103 ans d’histoire de l’entreprise.

Le Batur à moteur W12 est limité à seulement 18 exemplaires, qui ont tous déjà été vendus à des clients Mulliner à 1,65 M £ chacun (hors taxes et options). L’or imprimé en 3D en option comprend des points de contact clés pour le conducteur, tels que le cadran Charisma, encerclant le bouton de start/stop et utilisé pour changer de mode de conduite. Pièce maîtresse d’un habitacle raffiné, le cadran complète le design de la calandre Batur. L’or est également appliqué aux commandes d’aération emblématiques Organ Stop de Bentley sur le tableau de bord, ainsi qu’à un marqueur d’insert doré sur le volant lui-même.

Bentley Mulliner a travaillé avec les orfèvres renommés Cooksongold pour fabriquer les pièces Batur uniques. Membre du groupe Heirmerle + Meule, Cooksongold est basée dans le quartier historique des bijoutiers de Birmingham, en Angleterre, où les bijoux sont fabriqués depuis des siècles. Cette collaboration spéciale met en évidence la capacité de Bentley à combiner de nouvelles technologies de fabrication avancées avec des matériaux et des techniques de finition plus traditionnels.

Tout l’or d’origine durable est recyclé à 100% à partir de vieux bijoux, broyé en une fine poudre nécessaire à la technique d’impression 3D. Le recyclage garantit qu’il n’y a pas d’impact environnemental de l’extraction de nouveaux métaux précieux. Cela reflète également l’engagement de Bentley pour un avenir plus durable et est conforme à la stratégie Beyond100 de l’entreprise, qui consiste à être neutre en carbone de bout en bout d’ici 2030.

Chaque pièce en or 3D du Batur est conçue numériquement à l’aide de modèles CAO, avant un processus d’impression avec des imprimantes à fusion laser. Chacune est ensuite finie à la main par des artisans bijoutiers qualifiés, utilisant des techniques traditionnelles pour obtenir le poli et la qualité synonymes d’une Bentley.

Toutes les pièces produites pour le Batur sont poinçonnées dans le quartier des bijoutiers de Birmingham, signe d’une authenticité matérielle solide. De plus, toutes les pièces fabriquées en 2022 reçoivent également la marque Jubilee, célébrant l’année du jubilé de platine de feu la reine Elizabeth II.

En février 2022, Bentley a engagé un investissement supplémentaire de 3 millions de livres sterling pour doubler la capacité de fabrication additive de l’usine de Crewe, en convertissant les modèles CAO 3D en pièces physiques. Les applications futures faciliteront la fabrication de composants à plus faible volume et la personnalisation sur mesure du client – y compris l’utilisation pionnière de l’or imprimé en 3D dans une gamme de modèles de nouvelle génération.

Le légendaire moteur W12 biturbo de 6,0 litres de Bentley génère plus de 740 ch dans le Batur, avec une technologie de châssis qui comprend eLSD, quatre roues directrices et des barres anti-roulis actives électriques de 48 V pour correspondre aux performances. Le coupé offre une gamme infinie d’options, y compris des pièces fabriquées en titane, des composites de fibres naturelles durables et même du cuir à faible teneur en carbone provenant d’Écosse. Le nouvel ADN de design du coupé montre également la direction des futurs Bentley BEV (véhicules électriques à batterie).

Le Dr Matthias Rabe, membre du conseil d’administration de Bentley Motors en charge de la recherche et du développement, a déclaré : « L’approche de Bentley en matière de fabrication additive est à la pointe de l’industrie, comme en témoigne notre utilisation pionnière d’un métal de luxe dans le processus de conception et de développement du Batur. L’un des principaux avantages est qu’il est axé sur l’efficacité, réduisant le coût et la complexité d’une myriade d’emplois tout en maintenant la valeur d’une ressource rare. Alors que Bentley embrasse un avenir passionnant, nous voyons un énorme potentiel dans les technologies avancées et innovantes. Des processus tels que l’or imprimé en 3D seront un tremplin qui permettra à nos clients une capacité de personnalisation encore plus grande, améliorant encore le programme d’individualisation proposé sur chaque voiture. «

Photos : Bentley