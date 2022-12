Une nouvelle belle vidéo Lamborghini pour les fêtes de fin d’année

Pour Noël 2022, Automobili Lamborghini souhaite une nouvelle fois à sa façon de joyeuses fêtes à sa communauté sociale avec une nouvelle vidéo. Après celles de 2020 et 2021, l’édition 2022 mise sur les réseaux sociaux pour rebooster l’activité d’un barbier âgé et lui redonner le sourire en la veille de Noël.



Un barbier et coiffeur âgé est contraint de fermer son salon de coiffure historique pour cause d’inactivité. Un jeune homme, fidèle client dans son enfance, découvre une pancarte indiquant la fermeture définitive de ce lieu qui lui est cher. Afin de mettre en avant ce barbier, il gare sa Lamborghini Huracán Tecnica devant la boutique afin de générer de la visibilité via les, réseaux sociaux. Attirés par la voiture verte « Verde Selvans », de nombreux jeunes et influenceurs commencent à poster des photos et des vidéos en se géolocalisant devant le salon de coiffure où, poussés par l’envie de renouveler leur look, ils commencent à entrer en grand nombre et, ce faisant, parviennent à empêcher le barbier âgé de faire faillite.

Cette histoire contemporaine nous rappelle comment le présent dans lequel nous vivons et l’avenir que nous désirons ne seraient pas possibles sans les gens et les choix du passé. Cette vidéo met en avant l’importance des petits gestes.

Photos – Vidéo : Lamborghini