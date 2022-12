Miniature Audi RS e-tron GT violet Velvet par GT Spirit au 1:18 – GT392

L’Audi RS e-tron GT arrive chez GT Spirit en miniature à l’échelle 1:18ème et en résine. Pour la première déclinaison de ce modèle par le fabricant français, une teinte violette originale a été retenue avec un intérieur noir. Direction la Suisse et le Doubs afin de découvrir en détail cette reproduction.

La berline électrique sportive d’Audi au 1:18

L’avènement des véhicules électriques ont poussé certaines marques à développer des modèles à part notamment des modèles sportifs alliant confort, performance, autonomie et rapidité de recharge.

Alors que Porsche avait lancé le Taycan, le constructeur automobile premium d’Ingolstadt propose ses versions déclinées uniquement en berline, l’une plus sage et l’autre au tempérament très sportif intégrant les gênes Audi Sport : l’Audi RS e-tron GT.

Cette voiture électrique encore confidentielle sur les routes se devait d’être reproduite en miniature, notamment au 1:18. Alors qu’elle existait déjà chez Norev, c’est au tour de GT Spirit de la proposer dans une finition haut de gamme et en résine. Ne vous attendez-pas à des ouvrants et à des roues directrices.

Le spécialiste français des reproductions de qualité en résine à l’échelle 1:18 propose une version exclusive en violet Velvet, couleur qui s’exprime fortement en plein soleil avec de superbes reflets mettant en valeur les courbes bien reproduites de ce modèle.

Certains éléments dont la face avant autour de la calandre et l’extracteur sous le pare-chocs arrière sont en noir brillant apportant un beau contraste.

Les jantes en 21 pouces en 2 teintes sont superbement reproduites, chaussées de pneus en caoutchouc à la texture réaliste. Elles laissent entrevoir le système de freinage en carbone céramique incluant des étriers peints en rouge, floqués du logo Audi Ceramic.

Les nombreux éléments en carbone spécifiques aux modèleq RS sont présents un peu partout, permettant de reconnaître facilement pour un œil non averti le modèle Audi Sport. Le carbone apparent est présent sur tout le toit comme sur le modèle original.

Avec les nouveaux phares à LED de plus en plus complexes, il est parfois compliqué de bien les reproduire en miniature. GT Spirit a une nouvelle fois parfaitement réussi cet exercice avec des pièces rapportées très détaillées et réalistes.

A l’intérieur, le noir domine l’habitacle avec une belle reproduction du motif de la sellerie. En dehors des inserts en carbone parfaitement reproduits, les différents écrans sont présents en mode allumé.

Au contraire de Norev qui a choisi de reproduire le mode cartographie sur l’écran central, GT Spirit opte pour l’écran d’accueil plus sombre. Les différents aérateurs de la ventilation sont présents et réalistes.

A l’arrière, les détails n’ont pas été oubliés avec la présence des ceintures de sécurité avec leur boucle, les poignées de portes et les boutons de lève-vitres mais aussi le badge « Audi exclusive » sur les contre-portes.

Notez le galbe de l’arrière des sièges baquets des passagers avant et la présence des aérateurs de la console centrale.

Le dessous du véhicule n’a pas été oublié avec une belle reproduction du fond plat qui est rarement mis en avant pour les véhicules électriques. L’extracteur arrière est bien reproduit tout comme le design particulier du dessous de l’Audi RS e-tron GT.

Ce modèle est la première reproduction de GT Spirit au 1:18 qui devrait être déclinée dans d’autres coloris dans le futur. La miniature est très réussie avec un haut degré de réalisme et une teinte originale la mettant parfaitement en valeur.

Le petit détail

La version sportive de l’Audi e-tron GT se différencie extérieurement par une carrosserie plus sportive incluant différents éléments en carbone apparent. GT Spirit a réussi à parfaitement reproduire l’aspect spécifique du carbone brillant sur les bas de caisses, les entrées d’air du pare-chocs avant, au-dessus de l’extracteur du pare-chocs arrière et sur le toit complet.

Disponibilité et prix

La reproduction de l’Audi RS e-tron GT par GT Spirit limitée à 999 exemplaires est disponible chez les revendeurs habituels depuis l’automne 2022 au prix conseillé de 109,95 euros sous la référence GT392.

Photos : 4Legend.com