Bentley ouvre l’Heritage Garage au sein de son usine à Crewe

Une partie du site d’origine de l’usine de Crewe a été réaménagée pour abriter certains des modèles Bentley les plus importants sur le plan historique des 103 dernières années d’histoire de l’entreprise. Le Heritage Garage complète l’exposition Bentley Lineage présente dans la CW1 House, offrant une vitrine pour la Bentley Heritage Collection de 42 voitures. Le Heritage Garage abritera 22 voitures de la Collection, actuellement réparties à partir de 1919 mais se concentrant finalement sur les membres de la flotte construite à Crewe – tous à partir de 1946.

La nouvelle installation signifie que chaque membre de la collection Heritage de Bentley est désormais conservé sur le campus de Bentley, pour la toute première fois. La Collection a connu un important programme de développement et d’expansion au cours des 18 derniers mois et représente désormais toute l’histoire de l’entreprise.

Les visiteurs de Crewe, qu’ils soient clients, VIP ou invités des médias, pourront désormais voir une chaîne ininterrompue de modèles de production Bentley, tous maintenus en parfait état de fonctionnement et en état de circulation. D’ici l’été prochain, la Collection sera répartie en trois espaces différents. Des modèles importants de Cricklewood (1919-31) et des Bentley de l’ère Derby (1931-39) vivront dans une exposition qui sera bientôt réaménagée dans la CW1 House, tandis que le Heritage Garage abrite des modèles construits par Crewe. Pendant ce temps, les huit voitures de sport automobile de la collection (y compris les Speed ​​8 du Mans, les voitures Ice Speed ​​Record, Pikes Peak et GT3) formeront une exposition séparée.

Une nouvelle vitrine

Le Heritage Garage est situé dans l’usine en briques d’origine des années 1930 et était auparavant le «project forum», où des modèles tels que la Continental GT 2003 ont été planifiés et développés. Le cadre lumineux et aéré est au cœur de l’usine et est visible pour les employés lorsqu’ils traversent l’usine. Le garage est également utilisé comme espace événementiel pour des présentations externes et des briefings internes, entouré par la belle gamme de Bentley vintage.

Alors que l’entreprise poursuit son parcours de transformation Beyond100, la collection Heritage joue un rôle important en fournissant une image claire de l’origine de la Bentley d’aujourd’hui. Les véhicules Heritage Collection sont également exposés et conduits lors d’événements majeurs à travers le monde, de Pebble Beach à Mille Miglia.

Le responsable de la collection Heritage de Bentley, Mike Sayer, a déclaré : « Ayant maintenant reconstruit la collection pour retracer pleinement notre histoire, nous avons un engagement continu à l’ajouter à chaque nouveau modèle important que nous lançons. Par exemple, la Collection comprend désormais le Bentayga Hybrid 2019, qui était à la fois la toute première Bentley hybride rechargeable et une étape importante dans notre stratégie « Beyond100″ vers l’électrification. Au fur et à mesure que nous évoluons, nous souhaitons que nos invités et collègues de tous les secteurs de l’entreprise puissent partager la riche histoire de Bentley Motors. Le Heritage Garage donne vie à cette histoire et signifie que nous pouvons activement faire référence à notre passé tout en fixant le cap pour notre avenir. »

Exemples de collections patrimoniales

Chacune des 42 voitures de la collection a une signification particulière dans l’histoire de Bentley.

La section Cricklewood de la collection Heritage contient certaines des Bentley d’avant-guerre les plus emblématiques de la planète. Le point de départ est l’EXP2, la deuxième voiture construite par W.O. Bentley et la plus ancienne Bentley du monde. Deux Blowers – l’un d’eux Team Car #2, la Bentley la plus précieuse qui existe – viennent ensuite, ainsi qu’un Speed ​​​​Six de 1929 et la 8 Litre de 1930 qui a été la voiture personnelle de W.O. pendant deux ans.

La Bentley Mark VI a été à la fois la première voiture à sortir de l’usine de Crewe et un succès commercial instantané. L’exemplaire de la collection Heritage, AGO 2, est fini en vert bicolore sur noir et constitue un lien vital entre la 4 ¼ litres de 1938 et l’emblématique Type R Continental de 1952.

Le moteur V8 en alliage d’aluminium conçu par Jack Phillips, qui a fait ses débuts en 1959, fournit un autre lien narratif important. Sous une forme atmosphérique, il a propulsé l’élégante berline standard S3 Bentley de 1963 de la collection Heritage, 176 FGH, et la Bentley Continental décapotable de 1984 – A455 YGJ étant la propre voiture de société du président.

Les ventes et la renommée mondiale de Bentley ont connu une amélioration spectaculaire lorsque le V8 de 6,75 litres a été turbocompressé. Des exemples de ce groupe motopropulseur dans la collection Heritage incluent le Turbo R 1991 et l’Arnage Red Label 2001, le premier modèle produit sous la propriété du Groupe Volkswagen. Fini en rouge Fireglow, l’exemplaire Heritage de Bentley marque l’un des tournants de l’histoire de l’entreprise.

Le V8 de 6,75 litres a poursuivi la tradition Bentley de couple sans effort jusqu’en 2020. Dans sa dernière itération en tant que groupe motopropulseur de la Mulsanne, le moteur V8 a développé 512 ch et 1 020 Nm de couple, pour une vitesse de pointe de 296 km/h et un temps de 0 à 100 km/h de 5,1 secondes. La Mulsanne de la collection Heritage était le deuxième modèle sorti de la chaîne de production, le châssis 000002. Elle est finie en bleu impérial avec un intérieur sable.

La Continental GT, lancée en 2003, a déclenché une révolution pour Bentley et Crewe, propulsant l’entreprise d’un fabricant de moins de 1 000 voitures hautement carrossées par an à plus de dix fois ce chiffre. Le châssis VIN 20001 de la collection Heritage, un modèle à conduite à droite en vert cyprès, a été la toute première Continental GT à sortir des chaînes de production de Crewe.

Bentley est rapidement devenu aussi célèbre pour le moteur W12 compact et extrêmement puissant de 6,0 litres que pour le V8 de 6,75 litres. Les modèles Heritage Collection propulsés par le W12 comprennent trois générations de Flying Spur et les deux générations du coupé Continental Supersport de hautes performances. Le Bentayga 2016, châssis 00001, est également propulsé par le polyvalent W12, l’un des modèles les plus importants lancés au cours des 103 ans d’histoire de Bentley.

Pendant ce temps, le V8 avancé de 4,0 litres de Bentley est représenté dans la collection Heritage par la Continental GT V8S, lancée en 2014. Le premier tout nouveau V8 de Bentley depuis le milieu des années 1950, une version plus récente du V8 de 4,0 litres est aujourd’hui proposée dans chaque gamme de modèles Bentley.

