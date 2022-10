Audi RS Q3 edition 10 years – Limitée à 555 exemplaires

Audi célèbre le dixième anniversaire de l’Audi RS Q3 avec une édition spéciale : l’Audi RS Q3 edition 10 years. Cette série est limitée à 555 unités dans le monde dont 10 pour la France en version Sportback. Ce SUV de sport compact s’est largement affirmé au cours des années qui ont suivi son lancement sur le marché en 2013. Depuis 2019, la deuxième génération délivre 400 ch et 480 Nm de couple. L’Audi RS Q3 10 years edition est propulsée par un moteur turbo 2,5L de cinq cylindres, unique dans son segment. Il est équipé d’une boîte S tronic à 7 rapports et de sa transmission intégrale quattro. Cette série spéciale présente des éléments de design exclusif sur la carrosserie comme dans l’habitacle. On retrouve notamment la nouvelle peinture métallisée Gris Chrono, des jantes noires en alliage de 21 pouces, de nouveaux sièges baquets RS en microfibre Dinamica noir, tout comme sur le tableau de bord. Le prix de l’Audi RS Q3 Sportback 10 years edition (nom pour le marché français) débute à 92 000 euros avec peinture métallisée. La version avec peinture mate débute à 96 000 euros. Le lancement sur le marché aura lieu au 1er trimestre 2023.

Un fort caractère à l’extérieur

Parmi les coloris disponibles, Audi propose deux couleurs particulières pour célébrer l’Audi RS Q3 : argent Rosé effet mat ou gris Chronos métallisé. Cette dernière est destinée exclusivement à l’édition spéciale. Les jantes noires de 21 pouces chaussées de pneus en 255/35 R21 sont exclusives à cette série limitée.

De nombreux éléments de design en noir ou noir brillant soulignent l’aspect exclusif de cette édition spéciale. On retrouve par exemple des projecteurs Matrix Led avec intérieur teintés et clignotants dynamiques ainsi que les boîtiers de rétroviseurs extérieurs noirs. Le toit, les contours de vitres et les garnitures de porte sont disponibles en noir brillant. Il en va de même pour les lames du bouclier avant et le diffuseur arrière. Le design sportif est complété par le lettrage et les quatre anneaux en noir brillant.

Un intérieur sportif et exclusif

Les passagers prennent place dans les nouveaux sièges baquets RS exclusifs à cette édition, dont le dossier est pour la première fois sur l’Audi RS Q3, en carbone mat. Les sièges sont garnis d’une combinaison cuir-Dinamica noir. Le Dinamica est une microfibre et se compose d’environ 45 % de fibres de PET recyclées. En plus des sièges, il est également utilisé sur le tableau de bord. Les surpiqûres de couleur cuivre offrent un contraste particulier. On les retrouve sur les sièges en nid d’abeille, sur l’accoudoir central, l’accoudoir de porte, le volant – et sur les tapis de sol noirs avec un lettrage RS Q3 brodé en cuivre brillant. Cette édition anniversaire bénéficie également d’incrustations décoratives exclusives en carbone. L’écran MMI arbore un design en carbone – l’écran tactile de 10,1 pouces porte l’inscription « X of 555 ». Les garnitures de seuil de porte éclairées spécifiques à l’édition projettent un diamant 3D rouge sur le sol lorsque les portes sont ouvertes.

Une conduite irrésistible

L’Audi RS Q3 est équipée du moteur cinq cylindres TFSI de 2,5 l. Avec ses 400 ch, elle affiche désormais une puissance supérieure de 17 % à celle de la génération précédente de l’Audi RS Q3, qui avait augmenté ses performances à 340 ch en 2015. Par rapport à la version originale de 2013 avec ses 310 ch, cela représente une augmentation des performances de 29 %. Le couple maximal de 480 Nm est disponible entre 1 950 et 5 850 tr/min. L’Audi RS Q3 (SUV et Sportback) abat le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes pour une vitesse de pointe à 250 km/h. Sur demande, l’Audi RS Q3 peut atteindre les 280 km/h.

L’ordre d’allumage en 1-2-4-5-3 et le nombre impair de cylindres créent un son de moteur unique. La double sortie d’échappement RS accentue le son si particulier du moteur cinq cylindres, tandis que le système d’échappement sport RS, l’affine encore davantage. D’innombrables victoires en sport automobile et de solides performances au quotidien ont valu au moteur cinq cylindres le « Prix international du moteur de l’année », neuf fois consécutives depuis 2010. La puissance du cinq cylindres est transmise par une boîte S tronic à sept rapports à transmission intégrale quattro.

Prix et disponibilité

Le prix de l’Audi RS Q3 Sportback edition 10 years débute en France à 92 000 euros pour la version peinture métallisée et à 96 000 euros pour la version avec peinture mate. Le lancement sur le marché français aura lieu au 1er trimestre 2023.

Photos : Audi