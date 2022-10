« Sonderwunsch for JENNIE » : Un Porsche Taycan personnalisé pour la superstar sud-coréenne

Jennie Kim, connue sous le nom de Jennie Ruby Jane ou simplement JENNIE, est une artiste célèbre en Corée du Sud. La jeune femme de 26 ans est membre du groupe de filles BLACKPINK, mais a également conquis le cœur de nombreux fans en tant qu’artiste solo. Dans le cadre du programme Sonderwunsch en collaboration avec Porsche Korea, sa propre voiture de rêve personnelle a été construite sur la base du Taycan 4S Cross Turismo. Des reflets discrets en « Paint to Sample » Meissenblue à l’extérieur et à l’intérieur, ainsi qu’un logo « Jennie Ruby Jane » qu’elle a créé elle-même, font partie des caractéristiques personnelles de la voiture. Peinte en noir métallisé, la voiture s’appelle « Porsche Taycan 4S Cross Turismo for Jennie Ruby Jane ». Le modèle Sonderwunsch sera présenté au « Sonderwunsch Haus » avec le début de la tournée mondiale de BLACKPINK à Séoul.

Collaboration inspirante et échange créatif

« JENNIE avait des images très précises de la Porsche de ses rêves. La collaboration a donc été intense et inspirante. Travailler avec des clients internationaux sur ces projets spéciaux est particulièrement excitant et enrichissant. Dans ce cas, nous avons également été confrontés à des défis intéressants qui nous ont motivés en tant qu’équipe à pouvoir réaliser même les souhaits les plus créatifs. », a déclaré Alexander Fabig, vice-président Individualisation et Classic chez Porsche. Dans un atelier numérique qui a duré plusieurs heures, les experts de l’équipe Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur et du département de design Style Porsche ont travaillé avec l’artiste pour élaborer tous les détails du Taycan 4S Cross Turismo. La voiture a été personnalisée dans le département Sonderwunsch de l’atelier Porsche Exclusive Manufaktur à Stuttgart-Zuffenhausen. « En tant qu’artiste, JENNIE est habituée aux collaborations créatives. Elle a même apporté un tableau d’humeur à notre réunion qui visualisait les idées initiales et reflétait leur réception. », se souvient Grant Larson. Larson travaille chez Style Porsche depuis 1989 et, en tant que chef de projet pour les projets spéciaux, il est responsable du travail Sonderwunsch au sein du département de design.

« Pouvoir collaborer de manière aussi intensive sur ma propre Porsche très personnelle a été une expérience incroyable. Je suis particulièrement fier d’avoir conçu la visualisation des nuages. Je passe beaucoup de temps à voyager autour du monde – le ciel et les nuages ​​sont mes compagnons de voyage et un beau symbole de ces expériences uniques. C’est pourquoi je ressens un lien spécial avec eux et je suis si passionnée par la photographie de ces motifs de la nature. », a déclaré JENNIE.

« Ce fut une expérience passionnante de travailler avec JENNIE de BLACKPINK sur le premier projet Sonderwunsch de Porsche Korea. JENNIE est une icône mondiale influente qui représente une génération de leaders d’opinion jeunes et créatifs et la « génération Z » en Corée. J’ai été impressionné par son engagement et ses idées, qui sont entrés dans sa personnalité très personnelle. Avec le nouveau programme Sonderwunsch, nous poursuivons l’objectif de permettre à des personnes aux styles de vie très différents de réaliser leur rêve de la voiture de sport parfaite. », a déclaré Holger Gerrmann, PDG de Porsche Korea.

Accents Meissenblue à l’extérieur et à l’intérieur

L’euphémisme a été délibérément choisi pour l’extérieur du Taycan. Contrastant avec la finition noire métallisée, les jantes 21 pouces Exclusive Design sont peintes en Meissenblue. Le lettrage « Electric » sur la porte du conducteur, le nom du modèle à l’arrière et les logos en nuage sur les montants B sont tous dans ce bleu spécial du programme « Paint to Sample ».

Les seuils de porte ont le lettrage «Jennie Ruby Jane» illuminé, avec son surnom «NiNi» à voir sur les seuils de portes arrière. Conformément aux souhaits de JENNIE, la typographie Porsche de la génération 911 actuelle (Type 992) a été utilisée. Le projecteur de logo dans les portes avant projette les nuages ​​sur le sol à côté de la voiture. Le nom de l’artiste et « Sonderwunsch » apparaissent sur les enjoliveurs de roues.

À l’intérieur, la combinaison de noir, Craye et Meissenblue crée une ambiance élégante. Seuls les sièges et la partie supérieure du tableau de bord sont en Craye. Meissenblue accentue la garniture du panneau de porte, les bordures des bouches d’aération, les porte-gobelets et le marquage central supérieur de la jante du volant. Les appuis-tête sont ornés des nuages ​​dessinés par JENNIE. Une housse de voiture spéciale pour l’intérieur a également été créée avec cette touche personnelle.

Photos : Porsche