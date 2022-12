Bentley ouvre une nouvelle concession à Lugano en Suisse

Bentley Motors élargit son réseau de partenaires commerciaux avec l’ouverture de Bentley Lugano – le cinquième partenaire commercial de la marque sur le marché suisse.

Lugano est la plus grande ville de la région du Tessin et la troisième place financière de Suisse. La nouvelle installation comprendra un showroom de 450 m² soutenu par les ventes, l’après-vente et un atelier. Situé juste à côté de l’autoroute A2 facile d’accès, connue pour être une artère clé en Suisse, Bentley Lugano permettra aux propriétaires actuels et futurs d’accéder facilement aux nouvelles installations.

Bentley Lugano devrait ouvrir ses portes au premier trimestre 2023, l’annonce intervenant peu de temps après que la marque a révélé ses résultats les plus élevés jamais enregistrés au troisième trimestre. Les bénéfices d’exploitation ont plus que doublé depuis le début de l’année 2022 pour atteindre 575 millions d’euros, tandis qu’un retour sur ventes de 23,1% a été le plus élevé enregistré dans l’histoire de Bentley.

Les ventes de Bentley ont augmenté de 18% en Europe au cours des neuf premiers mois de 2022, pour atteindre 2 133 voitures de luxe. La société anticipe une fin d’année en force, grâce à l’introduction du modèle Bentayga Extended Wheelbase (EWB), le nouveau SUV phare de luxe axé sur le bien-être et la meilleure expérience de cabine arrière depuis la Mulsanne.

Balazs Rooz, directeur régional de Bentley Europe, a déclaré : « La nomination de Bentley Lugano intervient à un moment important de l’histoire de Bentley. Nous avons enregistré des bénéfices records et une croissance soutenue sur la plupart des marchés depuis 2020 et continuons d’évoluer. L’ouverture d’un nouveau showroom soutient la stratégie Beyond100 de Bentley, leader du secteur, alors que l’entreprise se tourne vers un avenir électrifié sur l’un de nos marchés clés, la Suisse. »

Bentley Lugano devrait ouvrir ses portes fin mars 2023. Les nouvelles installations seront situées Via Cantonale 1, 6916 Grancia.

La marque Bentley est représentée en Suisse avec quatre showrooms dédiés : Bentley Bâle, Bentley Genève, Bentley Zoug et Bentley Zurich.

