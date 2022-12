Une plateforme d’expérience de réalité virtuelle arrive sur les modèles Audi

La marque aux quatre anneaux a tenu ses promesses suite à son annonce au Consumer Electronics Show (CES) 2019 de transformer ses véhicules en une plateforme d’expérience pour la réalité virtuelle (VR) : des modèles sélectionnés sont prêts à accueillir holoride depuis l’été 2022. Audi reviendra au CES de Las Vegas du 4 au 6 janvier 2023 pour proposer aux professionnels des médias et aux visiteurs du salon des contenus actuels et un nouveau jeu VR par le biais de « parcours d’expérience ». Après le lancement en Allemagne, l’offre de divertissement VR sera disponible sur d’autres marchés européens, dont la France, l’année prochaine.

Audi est le premier constructeur automobile au monde à proposer le divertissement en réalité virtuelle via holoride dans ses véhicules. Au CES 2023, les visiteurs pourront faire l’expérience d’une promenade à l’arrière d’une Audi e-tron et Audi e-tron Sportback. L’Audi Hub du Waldorf Astoria de Las Vegas sera leur point de départ.

Derrière holoride se cache une nouvelle technologie qui adapte le contenu virtuel aux mouvements de conduite de la voiture en temps réel. Par exemple, si le véhicule prend un virage à droite, le vaisseau spatial dans le monde virtuel se déplacera également vers la droite. Si la voiture accélère, le vaisseau spatial accélère, ce qui signifie qu’une promenade en voiture devient un événement de jeu multimodal. En outre, en synchronisant les expériences visuelles et tactiles de l’utilisateur, holoride réduit le risque de mal des transports, qui touche de nombreux passagers lorsqu’ils regardent des films ou d’autres contenus dynamiques dans une voiture en mouvement.

Le divertissement en voiture redéfini

Audi a initié le développement de cette technologie innovante de RV ou XR (réalité étendue) pour les passagers des sièges arrière, en la présentant pour la première fois au CES 2019. Cette nouvelle forme de divertissement a reçu de nombreux prix au salon. La start-up de divertissement technologique holoride a ensuite fait progresser la technologie et l’a commercialisée pour différents constructeurs. Après avoir lancé la plateforme en Allemagne à l’automne, holoride fera son entrée sur d’autres marchés européens début 2023, dont la France.

« Intégrer holoride dans nos modèles signifie que nous redéfinissons le divertissement à bord des voitures. La combinaison des données en temps réel du véhicule avec du contenu virtuel crée un tout nouveau type d’expérience. La numérisation des véhicules est une composante essentielle de la transformation de l’habitacle en un troisième espace de vie. Cet espace hautement personnel fusionne les espaces de vie et de travail en un seul. De cette manière, holoride devient une référence sur notre feuille de route. », a déclaré Giorgio Delucchi, responsable de l’expérience numérique / Business d’Audi.

De nombreux modèles Audi sont déjà compatibles avec holoride

Pour profiter de l’expérience holoride, les passagers ont besoin du kit de démarrage « Pioneers Pack » et d’un véhicule Audi compatible avec holoride de la gamme A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, Q8 e-tron, Audi e-tron, Audi e-tron Sportback et Audi e-tron GT. Un véhicule de l’année modèle 2023 (date de production 25/2022 et ultérieure) et le kit d’infodivertissement modulaire de troisième génération (MIB 3) sont des conditions préalables. Les modèles Audi mentionnés sont prêts pour holoride sur le marché européen, au Canada, aux États-Unis, au Japon et en Chine. La disponibilité d’holoride elle-même peut être différente selon le marché. Un casque de réalité virtuelle compatible avec holoride doit être connecté sans fil au véhicule via Bluetooth Low Energy (BLE).

Une aventure VR pleine d’action et un jeu rétro

Dès le lancement, les utilisateurs d’holoride pourront se plonger dans deux jeux à succès et une gamme de contenus interactifs. Dans le jeu VR « Cloudbreakers : Leaving Heaven », les joueurs contrôlent Dev, son robot récupérateur Skyjack et I.O.N.E. à travers les cieux hostiles de Stratus, collectant de la ferraille et pourchassant des gardes dotés d’intelligence artificielle, tout en se rendant à leur destination réelle, grâce au contenu flexible d’holoride qui s’adapte aux mouvements de conduite, à la durée du trajet et à l’itinéraire.

Après les titres VR à succès « Pixel Ripped 1989 » et « Pixel Ripped 1995 », une nouvelle version de ce jeu rétro au look 2D voit le jour. Dans ce jeu spécialement conçu pour la voiture, les joueurs accompagnent la famille Keene lors d’un voyage de Noël et soutiennent David Keene dans sa mission. La particularité est que les mouvements de la voiture sont incorporés dans le jeu, développé par le studio de jeux ARVORE.

Photos : Audi